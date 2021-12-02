А вам какую гарантию на автомобиль – простую, расширенную или продленную?

Гарантия автопроизводителей – одна из самых скучных тем в автомобильном мире. Как только автомобиль появляется на рынке, все кидаются обсуждать дизайн новинки, платформу, клиренс, объемы багажника, оценивать оптику, сравнивать достоинства и недостатки с одноклассниками. Это гораздо интереснее, чем обсуждать вероятность будущих заездов на сервис… Читаем внимательно О гарантии производителя в момент покупки новой машины не вспоминают. Ну, за редким исключением. Потому что среди нас есть фаталисты (они считают, что покупка машины сродни лотерее: если повезет – купишь качественно собранную машину, если нет – придется постоянно мотаться к механикам), есть реалисты (да чего там особенно смотреть, почти у всех марок условия по технической гарантии на основные узлы похожи, обычно это два первых года эксплуатации авто), есть «докторхаусы», которые считают, что вокруг «все люди врут». И когда тебе на фоне повальных 2- и 3-летних гарантийных сроков обещают такую поддержку в течение 5 лет, нужно понимать, что это, скорее всего, маркетинговый ход, и речь идет больше о том, чтобы в дальнейшем общение с сервисменами шло легче. «Думаю, что я – не совсем типичный покупатель, – говорит начальник отдела аналитики агентства «АВТОСТАТ» Андрей Топтун. – Потому что я всегда читаю инструкции и даже то, что написано мелким шрифтом… Даже при 5-летней гарантии с пробегом до 150 тысяч км от производителя надо понимать, что, например, стойки стабилизатора будут менять бесплатно до пробега 31 тысяча км, аккумулятор слетит с гарантии через 6 месяцев, а шаровые, амортизаторы, ступичные подшипники и ряд других деталей подлежат гарантийной замене до 70 тысяч км пробега. Так же и с коррозией. Что вы говорите? 12 лет? Так это от сквозной коррозии, а если просто краска слезла – не считается – на это дается максимум 5 лет… Внимательно изучите раздел «Гарантийные обязательства» и особенно пункт про ограничение гарантии. С единственным случаем гарантии «оллинклюзив» я столкнулся 15 лет назад у дилеров «Крайслер/Джип/Додж». Те ребята в течении трех лет или 100 тысяч км пробега автомобиля меняли на нем абсолютно все, даже лампы габаритных огней и аккумуляторы. Однако, официально на нашем рынке остался лишь Jeep, да и тот уже даже не в составе концерна Fiat Chrysler Automobiles, а в составе новой транснациональной корпорации Stellantis, и не сохранил былого «гарантийного рая» для своего владельца...».

Почему в России срок гарантии меньше? Возьмем для примера корейскую марку массового сегмента Hyundai. Ну, пусть это будет самый продаваемый кроссовер марки на российском рынке – Creta. Производитель обещает срок гарантийного периода на новую «Крету» 5 лет или 150 000 км пробега – в зависимости от того, что наступит раньше. Пять лет – красивая цифра. Это больше, чем гарантийные сроки у отечественных LADA и УАЗ или немецких Audi и BMW. Больше, чем у Mazda и Volvo, а также многих других брендов, официально продающих автомобили в нашей стране. Но заходим на официальный сайт Hyundai и видим дополнительные пояснения: «гарантия на отдельные комплектующие – 1 год или 20 тысяч км пробега». Всего в течение года (12 месяцев) производитель гарантирует беспроблемную работу тормозных дисков и приводных ремней, аккумулятора и втулок стабилизаторов подвески. Три года (36 месяцев) – по мнению производителя, может исправно, без нареканий, служить аудиоаппаратура. На многие другие детали, узлы, автокомпоненты хоть и установлен срок гарантии 60 месяцев, но есть широкая гамма дозированных привязок к пробегу (31 тысяча, 70 тысяч, 100 тысяч). А там уж – как вы будете ездить и что наступит раньше, месяцы или километры... Аналогичные условия по гарантии у другого корейского массового бренда Kia. Здесь тоже существует «дозировка» обязательств. Например, на аккумулятор и исправную работу кондиционера в машине гарантийный период у Kia составляет всего 6 месяцев с даты продажи автомобиля (без ограничения пробега). А вот на тормозные колодки, свечи, приводные ремни, фильтры, лампы – 12 месяцев или 15 тысяч км. При этом общая гарантия на новый Kia – 5 лет. Если в новом авто обнаружится неисправность с мотором, рейкой руля, АКП – можно сразу обращаться к дилеру, заменят бесплатно. Любопытно, что в Европе производитель Kia на некоторые свои модели, в том числе и те, которые продаются в России, заявляет намного больший официальный срок гарантии – 7 лет. Говорят, что до сих пор некоторые владельцы Kia, у которых машины перешагнули за пределы 5-летнего возраста, пытаются бесплатно отремонтировать свои машины за рубежом, воспользовавшись этой разницей заявленных сроков. Впрочем, в России Kia тоже заявляет 7 лет гарантии, но только на одну из моделей – Quoris (сейчас K900). Злые языки тут же объяснили возникший казус: авто стоимостью в 4,5 – 5 млн, как правило, берут люди из мира бизнеса. Ну, не станут они заниматься скручиванием пробега. Они и рекомендации производителя честно выполняют, и на профилактику заезжают к официальным дилерам, а не в гараж к «дяде Васе»…

«Патриот» обвиняют в «непатриотизме» Говорят, в США срок гарантии на автомобили тоже больше, чем в России. На некоторые марки – даже 10 лет! И тут опять можно вспомнить интересный гарантийный казус, который мы заметили совсем недавно, когда прошла новость, что УАЗ предложил свой «Патриот» на американском рынке. На официальном российском сайте УАЗа, говорится следующее: «Гарантия изготовителя действует на автомобили УАЗ независимо от места приобретения и принадлежности торгующей организации. Гарантийный период на автомобиль УАЗ определяется пробегом и сроком его эксплуатации. Окончанием срока гарантии служит наступление любого из приводимых ниже обстоятельств: прошло 36 месяцев после оформления гарантии на УАЗ «Патриот» или УАЗ «Пикап», либо их пробег составил 100 тысяч км; прошло 12 месяцев после оформления гарантии на УАЗ «Хантер», либо пробег авто составил 30 тысяч км». Между тем, на американский рынок Ульяновский автозавод отправил «патриоты» с расширенной гарантией – не 3 года (как на родине в России), а 5 лет. И хотя километраж оставлен практически тот же – 97 тысяч км, кому-то это дает повод обвинить «Патриот» в не патриотизме. Три года или пять лет (на один и тот же по сути автомобиль) – все-такие имеет значение. Еще пример, связанный с казусами гарантийных обязательств – на этот раз китайский. Заметим, в Китае Chery недавно провозгласила на свои новые двигатели «пожизненную гарантию», при этом сроки гарантии на автомобили в целом, на которые устанавливают эти двигатели – все же остались с конкретными границами пользования – 5 лет, 7 лет и пр. Так и хочется задать вопрос: «Когда говорили «пожизненно», имели в виду жизнь автовладельца или автомобиля?». Аналогичную маркетинговую акцию производитель провел и в России. Так, в 2018 году Chery объявила в нашей стране уникальную гарантию в 1 миллион километров пробега на двигатель своей модели Tiggo 3. «Гарантия в миллион километров» – звучит прекрасно! Но возникает вопрос: зачем автовладельцу в России такая «длинная» гарантия на двигатель, если в целом на автомобиль гарантийный срок всего 5 лет? При всем желании за 5 лет ты этот миллион не накрутишь, даже в самом востребованном клиентами каршеринге…

7 лет или семь кругов ада? «На мой взгляд, в большинстве случаев, гарантия – это инструмент маркетологов, – говорит Дмитрий Ярыгин, заместитель начальника отдела аналитики агентства «АВТОСТАТ». – Поэтому перед покупкой автомобиля нужно как следует изучать гарантийные обязательства. Ведь политика одного бенда позволяет в гарантийный период поменять чуть ли не половину автомобиля, а другой бренд с каждым пройденным километром «снимает с гарантии» те или иные компоненты. Был личный, не очень позитивный опыт частого общения с сервисом после покупки новой Chevrolet Niva в 2012 году. К слову, это был мой первый новый автомобиль, и я наивно полагал, что гарантия дает уверенность в автомобиле – даже если что-то произойдет, то дилер без проблем произведет ремонт. На практике же каждое гарантийное обращение можно было сравнить с прохождением семи кругов ада… Возможно, не повезло с автомобилем, возможно – с дилером. Хотя среди знакомых аналогичные истории, увы, не редкость, даже среди тех, кто владеет автомобилем премиум-бренда. Но не буду говорить за всех, еще раз повторюсь – кому-то удается гарантией воспользоваться в полной мере. Для того, чтобы автовладельцы обслуживались у официального дилера и после окончания гарантии, некоторые производители предлагают гарантию продлить. В глазах владельца это означает некую страховку на случай поломки, но опять же с оговорками, для дилера – загрузка сервиса». Интересно, что на российском авторынке продленную гарантию сегодня предлагают не только производители и дилеры, но и финансовые учреждения, в том числе банки. Вот пример рекламного объявления одного из российских банков: «Оформите сервисную программу «Продленная гарантия», которая покрывает расходы на ремонт автомобиля в официальных дилерских центрах в течение 3 лет после окончания действия гарантии производителя. На обслуживание принимаются автомобили любых марок не старше 7 лет с пробегом менее 150 тысяч км или до максимально допустимого пробега 190 тысяч км». Программа гарантирует бесплатную диагностику поломки в дилерских центрах по всей территории РФ, но обеспечивает бесплатный ремонт только двух самых дорогостоящих узлов автомобиля – двигателя и коробки передач.