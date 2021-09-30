С 1 октября проходим техосмотры «с отложенной датой» и ждем новые Правила от ГИБДД

Что нового приготовил автовладельцам октябрь? Он оказался немного скупее на события, чем предыдущий месяц, но масштабнее.

Напомним, в сентябре автовладельцев «порадовало» появление нового дорожного знака «Фотовидеофиксация». Кроме того, вошло в силу решение депутатов о бесплатном получении в собственность земельных участков под гаражами - для тех частников, у кого они не были оформлены. В сентябре мы также получили возможность обжаловать полученные штрафы через Госуслуги электронным путем, не появляясь в отделении ГИБДД. Ну, а пассажирские автобусы и грузовики, перевозящие опасные грузы, обязали оснащать аппаратурой «ЭРА-ГЛОНАСС».

В октябре всего лишь три новостных повода, на которые стоит обратить внимание автовладельцам. Первый - ситуация с техосмотрами.

Техосмотры «с отложенной датой»

Напомним, легковые автомобили младше четырех лет у нас теперь полностью освобождены от прохождения техосмотра. Однако, если четыре года прошли (включая год выпуска) - добро пожаловать в пункт технического освидетельствования. По новым правилам. С фотофиксацией и выполнением всех обязательных требований. При этом для автомобилей старше 4 лет, здесь, как и раньше, существует градация. Автомобили в возрасте до 10 лет проходят техосмотры раз в два года, старше 10 лет - один раз в год.

В 2021 году (с весны) для диагностических осмотров таких автомобилей действовала своего рода «амнистия»: правительство дало им отсрочку на полгода (но не позже 1 октября 2021 года). Диагностические карты, срок действия которых заканчивался в промежутке с 1 февраля по 30 сентября 2021 года, автоматически продлили на полгода. Таким образом, если срок диагностической карты истекал 1 апреля, к нему разрешили прибавить еще шесть месяцев - и таким образом «дотянуть» без техосмотра до 1 октября, с 1 мая - до 1 ноября , с 1 июня - до 1 декабря, и так далее, вплоть до марта - до месяца, в котором грозятся начать считывать непрошедшие ТО машины камерами и штрафовать за отсутствие диагностических карт (2000 рублей).

Вот что такое 1 октября 2021 года и почему важна эта дата. У кого отложенные полгода истекли - добро пожаловать на сертифицированный пункт осмотра, естественно, уже по новым правилам. Остальные, судя по заявлениям депутатов, могут еще потянуть какое-то время, потому что законопроект о возможном переводе техосмотров для частников в добровольный формат с 14 сентября уже находится в ГосДуме. По слухам, новый депутатский состав обещает его рассмотреть достаточно быстро.

Хочется, чтобы они сделали это побыстрее, потому что пока, признаем, нас, автовладельцев, все-таки основательно запутали, нам нужны четкие границы и правила. Сегодня, с одной стороны, сохраняется обязанность предоставить легковую машину на техосмотр, если ей исполнилось четыре года. С другой - для владельцев частных легковых автомобилей и мотоциклов не предусмотрена ответственность за отсутствие диагностической карты, а с 22 августа (когда карту отвязали от ОСАГО) нет и контроля за ее наличием.

Для грузового транспорта, автобусов и такси ничего не изменилось - у них есть и обязанность проходить ТО и ответственность за отсутствие диагностической карты.

Тюнинг с 1 октября: теперь придется снимать не фото, а видео

С 1 октября 2021 года должен вступить в силу новый ГОСТ (33670-2015), вводящий новые правила доработки автомобилей. В частности, правила касаются установки ГБО, фаркопов и тюнинга. Часть требований нового документа вступила в силу с 1 июля 2021 года, часть - вступит лишь с 1 октября 2021 года.

Но, чтобы особенно не заморачиваться с переводом технического документа на обыденный язык, объясним просто: до 1 октября, чтобы дистанционно оформить произведенные изменения в конструкции автомобиля - можно было процесс изменения и проверки измененной конструкции снимать на фото и видео (конечно, с соблюдением всех необходимых требований) и испытательная лаборатория таковые готова была принимать, с 1 октября допускается только видеосъемка.

Новые ПДД или поправки к старым правилам?

С 1 октября ждем от ГИБДД также появления новой редакции Правил дорожного движения. Это, конечно, не значит, что новые Правила появятся уже в первый день месяца. Но именно к 1 октября Минтрансу и МВД было поручено проработать предложения (Поправки) по изменениям существующего документа, регулирующего движение транспортных средств в нашей стране.

И хотя предложение проработать Правила появилось в связи с необходимостью как-то регулировать средства индивидуальной мобильности (СИМ), чтобы вписать новый блок правил в уже существующие - все понимают, что одними СИМами (электросамокаты, гироскутеры и пр.) и ограничением их скорости до 25 км/ч дело вряд ли закончится. «Поправки» - хорошо, но их накопилось слишком много, потому что речь идет о масштабных изменениях, которые готовились в течение трех лет.

На наших дорогах в последние годы появились новые знаки и новая разметка (зеленая, красная, синяя), ожидаются новые правила проезда и остановок на «островках безопасности» и «островках направляющих», вероятно, в новые Правила будут введены понятия электронных документов (СТС, водительские права, ОСАГО), необходимо зафиксировать изменения в светофорных объектах (появление силуэта пешехода и стрелки с мигающим сигналом бело-лунного цвета).

В новых Правилах, по слухам, будут уточнены правила проезда круговых перекрестков и правила остановки и стоянки перед запрещающими знаками. В общем, видимо, одними поправками дело вряд ли закончится. Лишь бы не заставили всех поголовно снова сдавать экзамены на их знание.

Фото: АВТОСТАТ