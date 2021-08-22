Пожаловаться на ямы, поспорить с ГИБДД о штрафах, узнать историю автомобиля – что нового еще предложит нам портал «Госуслуги»?

Пожаловаться на дорожные ямы, поспорить с инспекторами по поводу назначенного штрафа, оформить договор купли-продажи на автомобиль с пробегом, не появляясь в ГИБДД, посмотреть свободные парковки – все это нам обещано за счет расширения сервисов портала Госуслуги. А еще там появилась «Проверка автомобиля на участие в ДТП», «Проверка водителя» и другие. Некоторые из этих новых сервисов уже работают, другие – позволяют совершать переходы на сайты партнеров, третьи - готовятся к запуску. Во всяком случае изменения на портале уже заметны – особенно для тех, кто редко там бывает. Захотелось провести этакую инвентаризацию – посчитать и оценить, сколько же удобств, старых и новых, предлагает сегодня мне, как автолюбителю, данный портал. Итак, зайдем на Госуслуги?

1. «Шпаргалка для водителя». Конечно, этот сервис вовсе не называется «шпаргалкой», так эту справочную подборку вопросов-ответов на портале условно обозвала я. Любопытно, что даже имея за плечами 27-летний водительский стаж сумела найти и для себя кое-что новенькое и полезное: можно ли зарегистрировать авто на ребенка; что нужно знать, отправляясь за границу на автомобиле; можно ли убирать машину, попавшую в ДТП с дороги, если она мешает проезду и несколько других.

2. Штрафы. Подобный сервис отлажен давно на официальном портале ГИБДД, и раньше, чтобы узнать, висят ли на мне дорожные долги, я заходила туда. Правда, нечасто: за последние 5 лет ни разу не довелось нарушить правила, тюфу-тьфу, чтоб не сглазить!))). Хотя… Может, просто не сумели поймать? Ведь на неидеальных дорогах в принципе невозможно быть «отличником» и совсем ничего не нарушить. Здесь – как и в российской медицине: нет абсолютно здоровых, мы все - просто недообследованные))). Думаю, вопрос в количестве камер на дорогах и в интенсивности движения, все-так регионы - не столица… Так или иначе, но свои дорожные штрафы, тестируя сервисы «Госуслуг» мне обнаружить не удалось. Но поняла, что проверять их здесь все же удобнее и быстрее, чем на сайте ГИБДД: один раз заложены данные, а дальше электронный мозг будет всегда делать это автоматически, не понадобится каждый раз доставать документы и вбивать длинный цифровой ряд. Еще один плюс: автоштрафы на «Госуслугах» можно оплатить без банковской комиссии – но только если пользуешься банковской картой «Мир» (акция действует до 23 августа 2022 года). Далась им эта карта! Но вот то, что здесь не нужно самому проверять, можно ли к нарушению применить 50%-ную скидку – и правда очень удобно. Не нужно самому изучать Кодекс правонарушений. Если к штрафу применяется скидка, информер портала сам ее подсчитает. При оплате на портале скидка предоставляется автоматически. 3. Возможность обжаловать штраф. Услугу обещают ввести на портале уже с 1 сентября. Проверил штраф, увидел новый и с ним не согласен – сможешь обжаловать его прямо здесь, не выходя с портала. В электронном виде, не появляясь в здании ГИБДД и не отправляя почтой заказные письма. Раньше портал тоже давал возможность обратиться в ГИБДД (это называлось обратной связью), но ведомство оставляло за собой право отвечать или нет. А сейчас такое обращение обещают фиксировать – с установлением официального срока для ответа. Чтобы воспользоваться новым способом обжалования штрафов (через Госуслуги) – от вас потребуется развернутая характеристика происшествия, а также аргументированное изложение причин несогласия с назначенным штрафом. фото или видео в поддержку своей позиции – можно будет прикрепить. Но вот если будете писать не по делу, а всякие глупости – организаторы грозятся заставить шалунов платить за потраченное время и пользование информресурсом (интересно, а кто-то уже просчитывал размер такого штрафа и кто будет заниматься поиском шалунов-хакеров?). 4. Еще один сервис портала – «Комплексы видеофиксации на дороге».

В помощь водителю - синенький такой блок со значком фотоаппарата – «Комплексы фотовидеофиксации на дорогах. Наверное, для кого-то интересный и важный сервис, я лично к нему равнодушна, но раз взялась проверить - жму на иконку. Меня тут же перебрасывает на сайт ГИБДД моего региона

Кстати, с этими перебросами с Госуслуг на сайты партнеров - придумано неплохо, потому что сегодня к порталу привязано уже столько всякой всячины, что, если все пользователи кинутся хором что-то узнавать (мамочки – о местах в детских садах, пенсионеры – о новых начислениях, отпускники – о готовности загранпаспортов, а мы, автомобилисты – о штрафах и картах), никакой портал не выдержит. Рухнет. Кстати, обвалы в работе «Госуслуг» уже бывали, причем не далее, как этим летом, в июле, когда в Москве попробовали привязать к порталу старт прививочной компании против COVID. В сетях нашла жалобы этого периода.

Оказывается, сбой был такой силы (говорят, на портале одновременно находилось более 500 тысяч пользователей), что обращения выстраивались в очередь с отсрочкой по времени входа аж в 30 минут. Сейчас проблему вроде бы решили, но чем черт не шутит, все может повториться. В общем, партнерские переходы, на мой взгляд – хорошая штука. 5. Еще один обнаруженный мной сервис, и тоже с переходом на сайт-партнер – «Парковки». Показалось, что этот сервис пока работает не в полную силу. В списке - всего штук 20 городов с указанием платных парковок. При этом интерактивные карты с возможными парковками удалось открыть лишь в городах Москва, Казань, Екатеринбург, Краснодар, Курск, Тула, Белгород, Калуга, Нижний Новгород, Пермь. А вот карты Вологды, Твери, Благовещенска, Брянска, Воронежа, Липецка, Новосибирска) – активировать не получилось. Предположу, что сервис пока работает в тестовом режиме.

6. Оформление европротокола при ДТП. Сама эту услугу пока не опробовала, хотя пару лет назад потребность в таком сервисе наверное не помешала бы. В 2019-ом прямо в мой день рождения пьяный мужичок на «Калине» прямо на светофоре повредил багажник моей «Гранты». Помню, как металась в поисках бланка для европротокола (воскресенье – страховая не работала, офис ГИБДД тоже оказался закрыт). Про возможность оформить документы с помощью Госуслуг тогда почему-то не вспомнилось. Сейчас понимаю, что даже если б вспомнила – это бы не помогло. На мой взгляд, данный сервис на портале слишком заморочен для рядового автовладельца. С чем бы я столкнулась, если бы взялась оформлять через портал? Во-первых, у кого-то из участников аварии должно быть установлено приложение «Помощник ОСАГО» (у меня не установлено). Во-вторых, оба участника ДТП должны иметь подтвержденную учетную запись на Госуслугах. В моем случае все усугублялось еще и тем, что виновник был не слишком адекватен (пьян и с горя сразу после ДТП сразу выпил еще, «для храбрости»). И я в тот день просто для себя решила, что в обозримом будущем проще возить в бардачке машины парочку чистых бланков европротокола. Но с интересом прочла, как в идеале можно было наш конфликт оформить. В рекомендациях портала написано: «Участники ДТП заполняют и подают извещение вместе. Приложение Помощник ОСАГО должно быть установлено хотя бы у одного из водителей (скачать в Google Play или App Store). Один из водителей начинает заполнять извещение в приложении Помощник ОСАГО и приглашает второго дополнить заявление по пригласительной ссылке или QR-коду. По приглашению второй водитель может открыть извещение на Госуслугах с телефона без приложения». 7. «Проверить историю регистрации в ГИБДД». На портале теперь появилась услуга проверить автомобиль перед тем как решишься его купить у физлица.

Для этого необходимо знать VIN. Тестирую. Забила VIN своей «Гранты», решив выяснить ее прежних хозяев. Увы! Ответ получила: «По указанному VIN не найдена информация о регистрации ТС». Подруга покупала свою машину всего два года назад. У нее красивая «японка» с пробегом. Закладываю данные «японки» - опять облом: оказалось, во-первых, VIN у таких японок напрочь отсутствует (так и ПТС указано), а во-вторых, по номеру кузова сервис на мой запрос отвечать вообще отказался.

Полагаю, что эта услуга пока находится в статусе тестового режима и нужно просто немного подождать. Вероятно, это все находится в полуготовности перед стартом большого сервиса, который обещают внедрить на портале уже нынешней осенью. Для нас обещают запустить прямо на госуслугах «Онлайн-сервис покупки автомобиля с пробегом», который поможет сделать сделку более прозрачной как в плане проверки машины, так и «верификации» реального продавца и покупателя. Преимуществом оформления сделки через Госуслуги будет то, что все данные о транспортном средстве и его владельце сразу выводятся второму участнику сделки. Подробнее об этом АВТОСТАТ уже рассказывал в начале августа. 8. Проверить авто на участие в ДТП. Тоже не получилось. Правда, там пока указано ограничение по ДТП – «произошедших с начала 2015 года». Теоретически мое ДТП двухлетней давности (когда на светофоре мне помяли багажник) вполне подходит под указанный период. Но почему-то при закладке данных моего автомобиля не выдалось. Либо этот сервис запустят вместе с предыдущим, комплексно, либо дело даже не в этом, а в том, что мое ДТП было маленьким, сотрудников ГИБДД мы не вызывали. Ага, на портале пояснение на этот счет имеется: «Только тех ДТП, которые оформлялись при участии сотрудников полиции».

9. Так потихоньку мы добрались к весьма симпатичному сервису – «Договор купли-продажи». Его обещали запустить сначала с 1 мая 2021 года, теперь перенесли на осень. Соответствующий законопроект подготовило Министерство цифрового развития РФ. Суть предлагаемого такова. Оформить сделку по купле-продаже автомобиля с пробегом через «Госуслуги» смогут только физические лица. Для этого продавцу необходимо загрузить на сайт весь пакет документов – паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации, полис ОСАГО (при наличии) – и подать соответствующее заявление. Подписать документы стороны смогут удаленно посредством электронной цифровой подписи. Также в онлайн-формате при этом будет подаваться заявление в ГИБДД. При этом продавец сможет отдельно указать, готов ли он продать номера вместе с автомобилем или хочет сохранить государственный регистрационный знак себе. Чтобы сохранить номер - собственник заполнит отдельную форму. Эксперты отмечают, что новая услуга позволит покупателю дистанционно ознакомиться с историей эксплуатации автомобиля и исключить некоторые риски. В общем, заработает этот сервис или нет нынешней осенью – мы скоро увидим. Но очевидно, что ведомства к запуску готовятся. Вероятно, для этого на «Госуслугах» уже появились вышеуказанные сервисы, которые должны помочь проверить автомобиль по базе данных ГИБДД (узнать о количестве прежних владельцев, участии автомобиля в ДТП, ограничениях на регистрацию. Обещано, что они будут открыты, бесплатны. И кроме вышеуказанных мы нашли еще несколько полезных.





10. Проверка нахождения в розыске (видимо, пока только тестовая версия) 11. Проверка наличия ограничений на регистрационные действия (видимо, пока только тестовая версия) 12. Проверка наличия диагностической карты технического осмотра. Пока этот сервис тоже не действует. Точнее, на портале написано, что он «действует в тестовом режиме». Вероятно, в полную силу заработает тоже позже. Но не ссентября 2021 года, а с 1 марта 2022 года – когда, как уже объявлено автомобильному миру, вступит в силу наша реформа техосмотра. Напомним, в целях борьбы с мошенниками в сфере техосмотра Минтранс ужесточает требования к фотографированию транспортных средств на пунктах ТО. Так, вводится обязательное фото автомобиля с техническим экспертом, проводящим его проверку. Данные о прохождении процедуры будут направляться в информационную систему техосмотра ЕАИСТО. А здесь на портале при покупке автомобиля покупатель сможет узнавать, как давно машина проходила техосмотр и есть ли у нее диагностическая карта вообще. Пока же ГИБДД информирует: «Все данные о диагностических картах, выданных в новой весрии ЕАИСТО до 1 марта являются результатом апробации новой версии ЕАИСТО и не могут использоваться при юридически значимых действиях. Сервис функционирует в режиме тестирования». 13. Еще один полезный сервис удалось обнаружить на портале. Здесь можно проверить ТС на предмет нахождения в залоге – воспользовавшись сервисом ФНП (нотариальная палата). Попробовала заложить данные своего автомобиля на Госуслугах и перейти на сервис ФНС. Получилось!

Но вот что делать дальше? Сервис запросил ввести «регистрационный номер пакета уведомлений о залоге движимого имущества». И при этом никаких пояснений, где брать этот номер. Пришлось ковыряться в возможностях системы, прежде чем обнаружила новый переход – к нужному окошечку с закладыванием VIN авто (можно заложить VIN или госномер)… В общем, как-то так, пока – полумеры, полувозможности. По-моему, массовый сервис не должен быть в принципе замороченным – если его заявляют как массовый, он должен быть прост и понятен человеку без высшего образования. 14. Кстати, получить сведения о договоре ОСАГО, воспользовавшись сервисом РСА (еще один сервис, заявленный порталом Госуслуг) мне лично тоже пока не удалось – комп выдал Ошибку 404. Вероятно, сервис тоже еще не запущен. Зато он позволяет видеть, куда портал движется дальше, чтобы развиваться и быть полезным людям. 15. Судя по информации на портале, уже работают услуги – «Регистрация авто»

И временная регистрация авто. Отметим для себя, что портал предлагает 30%-ную скидку при оплате через его сервисы.