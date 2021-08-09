Автомобиль с пробегом теперь можно купить через Госуслуги

В России осенью изменится порядок приобретения автомобилей с пробегом. Как сообщает пресс-служба Минцифры, ведомство разработало онлайн-сервис для подписания договоров купли-продажи (ДКП) подержанной машины. Для оформления ДКП нужно будет установить приложение «Госключ» на сайте Госуслуг, пишет издание «За рулем».

«В приложении бесплатно создается электронная подпись пользователя, которая хранится в защищенной и безопасной инфраструктуре электронного правительства. Установить приложение и получить электронную подпись пользователь сможет менее чем за три минуты», – отмечают в Минцифры.

Примечательно, что воспользоваться новой услугой смогут граждане с верифицированными аккаунтами на сайте Госуслуг. Онлайн-сервис покупки автомобиля с пробегом призван сделать сделку более прозрачной как в плане проверки машины, так и верификации реального продавца и покупателя. Преимуществом оформления сделки через Госуслуги является то, что все данные о транспортном средстве и его владельце сразу выводятся второму участнику сделки.

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Фото: Mos.ru