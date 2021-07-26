3+2+1: кто ушел с российского рынка во 2 квартале?

Мы уже рассказывали о моделях, которые покинули рынок в первой четверти года, сейчас можно оценить «ущерб» за второй квартал. Как выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ», в апреле – июне с официальных сайтов производителей исчезли прайс-листы шести моделей. Три из них принадлежат китайским маркам, по одной - американской и японской, а еще одна – премиальному британскому бренду. Рассмотрим их в традиционном хронологическом порядке. Апрель (3 модели):

Продажи единственной модели американского бренда Chrysler в России – большого минивэна Pacifica – прекращены, как и дистрибуция марки в целом. Автомобили перестали поставляться еще в прошлом году, а в апреле с официального сайта исчезли и прайс-листы на эту модель. До последнего времени Chrysler Pacifica предлагался к продаже в единственной комплектации Limited Platinum с ценой от 4,5 млн рублей. А продажи исчислялись несколькими десятками: 46 автомобилей – в 2019 году, 38 – в 2020-м.

С середины весны премиальный компактный седан Jaguar XE больше не продается в России – поставки модели прекращены из-за отсутствия спроса. За последние два года, с 2019-го по 2020-й, в нашей стране было куплено всего 73 таких автомобиля. Последняя цена на эту модель составляла от 2 934 000 руб. Теперь российская линейка марки состоит из купе F-Type, седана XF, кроссоверов E-Pace и F-Pace, а также электромобиля I-Pace. Известно, что у Jaguar XE преемника не будет, поскольку новая стратегия развития британской марки предусматривает переход на электромобили более высокого класса.

В апреле российский рынок покинуло спорт-купе Toyota Supra, продажи которого стартовали в июне 2019-го. Однако на 2021 год квоты на Россию выделено не было, и оформить заказ на эту модель больше нельзя. Спорткар Supra предлагался к продаже в единственной комплектации Passion и стоил от 5,5 млн рублей. Его продажи за последние 2 года составили всего 21 экземпляр: 8 автомобилей – в 2019 году и 13 – в 2020-м. Май (2 модели):

Тульский завод Haval завершил производство рамного внедорожника H5, который уступил место на конвейере более перспективному компактному кроссоверу Jolion. На сегодняшний день автомобили Haval H5 еще можно найти в наличии у дилеров, но после того, как распродажи модели будут завершены, она покинет российский рынок. Сейчас цены на эту модель варьируются от 1 млн 429 тыс. до 1 млн 629 тыс. руб. Напомним, производство рамного внедорожника Haval H5 стартовало на заводе под Тулой в апреле прошлого года.

Компания Geely завершила продажи кроссовера Geely Emgrand X7 на российском рынке. После того, как дилеры распродадут остатки автомобилей, самая доступная модель Geely покинет российский рынок. Показательно, что еще в начале 2021 года Geely Emgrand X7 предлагался в четырех комплектациях. Две оснащались мотором 1.8 (131 л.с.) и «механикой», другие две – 2-литровым агрегатом (139 л.с.) и 6-ступенчатым «автоматом». Постепенно число версий сокращалось, и теперь в прайс-листе осталась только топовая версия Flagship с двигателем 2.0 и 6AT стоимостью 1 млн 434 тыс. 990 рублей. Июнь (1 модель):