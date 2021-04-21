От A до Z: какие автомобили покинули российский рынок в 1 квартале? («Автостат»)

Позади первая четверть года и логично будет подвести его промежуточные итоги. Про ситуацию на рынке все уже в курсе, поэтому спешим сообщить вам об изменениях, которые происходят в модельных рядах некоторых марок. Эксперты агентства «АВТОСТАТ» выяснили, что в 1 квартале 2021 года российский рынок покинули шесть моделей (от Amarok до Zotye), а еще три – лишились отдельных комплектаций. Рассмотрим их в хронологическом порядке. Январь С начала нынешнего года в России перестали продаваться кроссоверы Changan CS35 и Changan CS75 дорестайлингового образца.

Напомним, ранее Changan CS35 предлагался от 879 900 рублей до 1 079 900 рублей, CS75 – от 1 309 900 рублей до 1 509 900 рублей. Замену ушедшим моделям компания нашла заблаговременно: это рестайлинговые CS35PLUS и CS75 FL, которые сегодня являются бестселлерами Changan в нашей стране.

Российские дилеры Mercedes-Benz завершили продажи пикапа X-Class, который был снят с производства еще в мае 2020 года. Напомним, Mercedes-Benz X-Class, выпуск которого стартовал в 2017 году, создан на основе пикапа Nissan Navara. Машины имели одинаковую конструкцию, но «Мерседес» получил полностью оригинальный дизайн в фирменном стиле марки. Цены на эту модель начинались с 3 128 000 рублей.

Компания «ММС Рус» объявила о прекращении продаж кроссовера Mitsubishi Outlander в версии GT с двигателем 3.0 MIVEC. Последняя партия «заряженной» версии Outlander поступила в дилерские центры Mitsubishi в конце января. Стоимость модели на тот момент составляла 2 689 000 рублей. Февраль В начале февраля компания Zotye прекратила продажи в России кроссоверов Zotye T600 и Coupa – информация о ценах на эти модели отсутствует на официальном сайте марки.

Напомним, что в декабре 2020 года стоимость кроссовера Zotye T600 составляла от 971 600 рублей до 1 166 600 рублей. Модель Coupa стоила чуть дороже – от 1 189 600 рублей до 1 439 600 рублей.

С российского сайта Geely исчезли несколько комплектаций модели Atlas: китайский кроссовер лишился версий «Люкс» с мотором 2.0 и «Комфорт» с двигателем 2.4. При этом модификаций с механической коробкой передач практически не осталось. Единственный доступный вариант – это самый дешевый Geely Atlas в «стандартом» исполнении, с двигателем 2.0 и передним приводом, который стоит сейчас от 1 344 990 рублей.

Март Компания Volkswagen завершила продажи пикапа Amarok на российском рынке. В последние годы эта модель поставлялась в нашу страну с завода в немецком городе Ганновер, но еще в мае 2020-го здесь прекратили производство «амароков», освободив производственные мощности под будущие электрические модели. Вплоть до минувшей зимы российские дилеры распродавали остатки, и только недавно запас подошел к концу.

АВТОВАЗ убрал из конфигуратора высокого хэтчбека LADA XRAY четыре комплектации. С 7 марта эту модель нельзя заказать со 122-сильным мотором 1,8 л. Также под сокращение попала версия #CLUB с пакетом Multimedia.