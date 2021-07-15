Тогда и сейчас: как за полгода подорожали 10 популярных иномарок российского рынка?

Как подсчитали эксперты агентства «АВТОСТАТ», в январе – июне 2021 года доля иномарок на российском рынке сократилась на 1,3 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас они занимают 72,8% от общего объема реализации новых легковых автомобилей и LCV в России против 74,1% в прошлом году. Мы решили посмотреть, от какой суммы сегодня начинается стоимость самых популярных иномарок, а также, за сколько их можно было купить еще полгода назад. Поясним, что для расчета использовалась цена автомобиля текущего года выпуска в базовой комплектации. Соответственно, все представленные модели в этом случае имеют передний привод, а 9 из 10 – механическую КП. Отметим также, что модели были ранжированы по объему продаж (согласно данным АЕБ). В скобках указана прибавка к стоимости за последние 6 месяцев.

1. Kia Rio (+9,0%) Уже пятый год подряд этот «кореец» удерживает звание самой популярной иномарки российского рынка. В первом полугодии текущего года продажи Kia Rio составили 44 750 автомобилей. Сегодня такой автомобиль в кузове «седан» и стартовой версии Classic с двигателем 1,4 л (100 л.с.) оценивается в 909 900 руб., а в начале года его можно было купить на 75 тысяч дешевле – за 834 900 руб.

Напомним, что на рынке представлена также версия Rio X в кузове «хэтчбек», актуальная цена на которую стартует от 1 029 900 руб. В процентном отношении прибавка за полгода здесь такая же, как и у седана – 9%, а вот в рублевом эквиваленте рост был несколько выше – плюс 85 тысяч.

2. Hyundai Creta (+7,5%) Еще один популярный «кореец», бессменный лидер в сегменте SUV последних лет, с начала года разошелся тиражом в 38 800 экземпляров. Стоимость его самой доступной версии Standard с двигателем 1,6 л (123 л.с.) сегодня составляет 1 147 000 руб., что на 80 тысяч выше январской цены. Также стоить отметить, что в настоящий момент уже известны цены и комплектации на Hyundai Creta нового, 2 поколения, производство которой началось на заводе в Санкт-Петербурге 1 июля 2021 года. На старте продаж новинка будет доступна в пяти комплектациях по цене от 1 199 000 руб. Таким образом, разница в стоимости с автомобилем текущего поколения составит 52 тысячи.

3. Hyundai Solaris (+ 10,1%) Продажи седана Hyundai Solaris за первые 6 месяцев 2021 года также перешагнули рубеж в 30 тысяч единиц и составили 33 541 автомобиль. Этот седан в базовой комплектации Active с двигателем 1,4 л (100 л.с.) сегодня можно приобрести от 870 000 руб., что на 80 тысяч больше, чем было в январе.

4. Volkswagen Polo (+8,7%) Почти на такую же сумму – 79 тысяч – подорожал за полгода бестселлер немецкого бренда, лифтбек Volkswagen Polo. Сейчас он предлагается к продаже от 986 900 руб. за версию Origin с двигателем 1,6 л (90 л.с.). В январе – июне в нашей стране было реализовано 28 527 лифтбеков Polo.

5. Skoda Rapid (+10,6%) В пятерку самых популярных иномарок российского рынка вошла и чешская модель Skoda Rapid с результатом 23 309 машин. Ее стартовая цена за версию Entry с двигателем 1,6 л (90 л.с.) составляет сегодня 964 000 руб. – на 92 тысячи выше январского прайса.

6. Renault Duster (+10,1%) Такую же прибавку – 92 тысячи – получил и французский кроссовер Renault Duster, стоимость которого сегодня начинается от 1 004 000 руб. Напомним, что в марте на рынок вышло новое поколение этой модели, что положительно сказалось на ее продажах – за полгода реализация «Дастеров» в нашей стране составила 19 715 единиц, причем почти 13 000 из них пришлось на автомобили нового поколения.

7. Toyota RAV4 (+2,8%) Лидером по удержанию цены стал японский кроссовер Toyota RAV4, который за последние 6 месяцев подорожал всего на 55 000 руб. При этом ее стартовая стоимость уже перешагнула за 2 миллиона и составляет 2 017 000 руб. Столько потребуется для приобретения автомобиля в комплектации «Стандарт» с 2-литровым двигателем мощностью 149 л.с. Что касается продаж, то за отчетный период российские дилеры Toyota реализовали 19 103 кроссовера RAV4.

8. Volkswagen Tiguan (+11,4%) А вот немецкий кроссовер с сопоставимой стартовой стоимостью за тот же период подорожал гораздо сильнее – на максимальные 200 тысяч. Сегодня Volkswagen Tiguan в версии Respect с двигателем 1,4 л (125 л.с.) оценивается в 1 949 900 руб. Однако по продажам он чуть-чуть уступает «японцу» – 18 938 автомобилей, реализованных в январе – июне 2021 года.

9. Renault Logan (+5,0%) Седан Renault Logan – второй по популярности в линейке французской марки после кроссовера Duster. За 6 месяцев текущего года он разошелся тиражом в 16 826 экземпляров. При этом на сегодняшний день это самая доступная иномарка из первой десятки лидеров рынка. Базовую версию Access с двигателем 1,6 л (82 л.с.) можно приобрести всего за 717 000 руб. А полгода назад такой автомобиль обошелся бы еще на 34 тысячи дешевле, т.е. всего за 683 000 руб.