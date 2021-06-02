Встретить лето в кабриолете. Сколько стоит такое удовольствие?

С наступлением лета все чаще вспоминается популярная некогда песенка про кабриолет: в него хочется сесть и уехать куда-нибудь. Однако в нашей стране осуществить это становится все сложнее: сегмент родстеров и кабриолетов на рынке занимает менее 0,5%, продажи их исчисляются десятками, а количество моделей неуклонно сокращается. Сколько сегодня стоят автомобили «без крыши»? Это выяснили эксперты сайта «Цена Авто». Для сравнения были выбраны модели, объем покупок которых за 4 месяца 2021 года, по данным агентства «АВТОСТАТ», составил не менее 5 новых экземпляров. Цена указана за версию в стартовой комплектации по состоянию на 1 июня 2021 года.

1. Porsche 911 Carrera Самый популярный в этом сегменте автомобиль – Porsche 911 Carrera. За 4 месяца текущего года его владельцами стали 18 россиян, причем цену этого кабриолета никак не назовешь доступной – она начинается от 9 млн 760 тыс. руб. Под капотом заднеприводного Porsche 911 Carrera размещен 3-литровый шестицилиндровый оппозитный двигатель мощностью 385 л.с. с двойным турбонаддувом. Передачу крутящего момента обеспечивает 8-ступенчатая коробка передач с двумя сцеплениями (PDK). В результате разгон с места до 100 км/ч у 911 Carrera занимает 4,2 секунды, а максимальная скорость составляет 293 км/ч.

2. BMW Z4 Следом идет BMW Z4, объем рынка которого в январе – апреле составил 14 экземпляров. Отметим, что этот кабриолет имеет наименьшую в рейтинге стоимость – от 4 млн 080 тыс. руб. Базовая версия BMW Z4 sDrive20i оснащается 2-литровым рядным четырехцилиндровым силовым агрегатом, развивающим 197 л.с. мощности и 320 Нм крутящего момента. Разгон с 0 до 100 км/ч занимает 6,6 секунды. Мотор работает в паре с 8-ступенчатой спортивной коробкой передач Steptronic. Привод автомобиля – задний.

3. Porsche 718 Boxster За сопоставимую цену, от 4 млн 990 тыс. руб., можно приобрести Porsche 718 Boxster. За 4 месяца 2021 года эта модель была куплена в количестве 12 единиц. Причем в отличие от остальных моделей, вошедших в рейтинг, этот кабриолет в базовой версии имеет 6-ступенчатую механическую коробку передач. Кроме того, под капотом Porsche 718 Boxster установлен четырехцилиндровый оппозитный двигатель с турбонаддувом, который из 2 литров рабочего объема выдает мощность в 300 л.с. Максимальная скорость у этой модели достигает 275 км/ч.

4. Porsche 911 Targa Результат в 10 купленных автомобилей показал еще один кабриолет из модельной линейки немецкого премиум-бренда – Porsche 911 Targa. Стоимость этого спорткара превышает 10-миллионную отметку и начинается сегодня от 10 млн 340 тыс. руб. Заметим, что всего год назад, на старте продаж в мае 2020-го, цена на базовую версию Porsche 911 Targa 4 составляла «всего» 8 млн 890 тыс. рублей. Благодаря шестицилиндровому оппозитному двигателю с рабочим объемом 3 л и двойным турбонаддувом, 911 Targa 4 развивает 385 л.с. мощности и в комплектации с опциональным пакетом Sport Chrono разгоняется с места до 100 км/ч за 4,2 секунды. Максимальная скорость составляет 289 км/ч. Кабриолет Porsche 911 Targa оснащается 8-ступенчатой коробкой передач с двумя сцеплениями (PDK) и интеллектуальной системой полного привода Porsche Traction Management (PTM).

5. Mercedes-Benz E-Class Cabrio и Porsche 911 Turbo Эти модели делят между собой пятую строчку рейтинга с равным рыночным результатом (по 5 единиц) за 4 месяца 2021-го. Однако стоимость Mercedes-Benz E-Class Cabrio в 2,5 раза ниже цены на Porsche 911 Turbo – 6 млн 600 тыс. руб. против 16 млн 520 тыс. руб. На российском рынке открытая версия Mercedes-Benz E-Class представлена с бензиновым четырехцилиндровым турбомотором 2 л с отдачей 249 л.с., который сочетается с 9-диапазонным «автоматом». Привод – задний.