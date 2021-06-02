Встретить лето в кабриолете. Сколько стоит такое удовольствие?

С наступлением лета все чаще вспоминается популярная некогда песенка про кабриолет: в него хочется сесть и уехать куда-нибудь. Однако в нашей стране осуществить это становится все сложнее: сегмент родстеров и кабриолетов на рынке занимает менее 0,5%, продажи их исчисляются десятками, а количество моделей неуклонно сокращается. Сколько сегодня стоят автомобили «без крыши»? Это выяснили эксперты сайта «Цена Авто».
Для сравнения были выбраны модели, объем покупок которых за 4 месяца 2021 года, по данным агентства «АВТОСТАТ», составил не менее 5 новых экземпляров. Цена указана за версию в стартовой комплектации по состоянию на 1 июня 2021 года.
1. Porsche 911 Carrera
Самый популярный в этом сегменте автомобиль – Porsche 911 Carrera. За 4 месяца текущего года его владельцами стали 18 россиян, причем цену этого кабриолета никак не назовешь доступной – она начинается от 9 млн 760 тыс. руб.
Под капотом заднеприводного Porsche 911 Carrera размещен 3-литровый шестицилиндровый оппозитный двигатель мощностью 385 л.с. с двойным турбонаддувом. Передачу крутящего момента обеспечивает 8-ступенчатая коробка передач с двумя сцеплениями (PDK). В результате разгон с места до 100 км/ч у 911 Carrera занимает 4,2 секунды, а максимальная скорость составляет 293 км/ч.
2. BMW Z4
Следом идет BMW Z4, объем рынка которого в январе – апреле составил 14 экземпляров. Отметим, что этот кабриолет имеет наименьшую в рейтинге стоимость – от 4 млн 080 тыс. руб.
Базовая версия BMW Z4 sDrive20i оснащается 2-литровым рядным четырехцилиндровым силовым агрегатом, развивающим 197 л.с. мощности и 320 Нм крутящего момента. Разгон с 0 до 100 км/ч занимает 6,6 секунды. Мотор работает в паре с 8-ступенчатой спортивной коробкой передач Steptronic. Привод автомобиля – задний.
3. Porsche 718 Boxster
За сопоставимую цену, от 4 млн 990 тыс. руб., можно приобрести Porsche 718 Boxster. За 4 месяца 2021 года эта модель была куплена в количестве 12 единиц. Причем в отличие от остальных моделей, вошедших в рейтинг, этот кабриолет в базовой версии имеет 6-ступенчатую механическую коробку передач.
Кроме того, под капотом Porsche 718 Boxster установлен четырехцилиндровый оппозитный двигатель с турбонаддувом, который из 2 литров рабочего объема выдает мощность в 300 л.с. Максимальная скорость у этой модели достигает 275 км/ч.
4. Porsche 911 Targa
Результат в 10 купленных автомобилей показал еще один кабриолет из модельной линейки немецкого премиум-бренда – Porsche 911 Targa. Стоимость этого спорткара превышает 10-миллионную отметку и начинается сегодня от 10 млн 340 тыс. руб. Заметим, что всего год назад, на старте продаж в мае 2020-го, цена на базовую версию Porsche 911 Targa 4 составляла «всего» 8 млн 890 тыс. рублей.
Благодаря шестицилиндровому оппозитному двигателю с рабочим объемом 3 л и двойным турбонаддувом, 911 Targa 4 развивает 385 л.с. мощности и в комплектации с опциональным пакетом Sport Chrono разгоняется с места до 100 км/ч за 4,2 секунды. Максимальная скорость составляет 289 км/ч. Кабриолет Porsche 911 Targa оснащается 8-ступенчатой коробкой передач с двумя сцеплениями (PDK) и интеллектуальной системой полного привода Porsche Traction Management (PTM).
5. Mercedes-Benz E-Class Cabrio и Porsche 911 Turbo
Эти модели делят между собой пятую строчку рейтинга с равным рыночным результатом (по 5 единиц) за 4 месяца 2021-го. Однако стоимость Mercedes-Benz E-Class Cabrio в 2,5 раза ниже цены на Porsche 911 Turbo – 6 млн 600 тыс. руб. против 16 млн 520 тыс. руб.
На российском рынке открытая версия Mercedes-Benz E-Class представлена с бензиновым четырехцилиндровым турбомотором 2 л с отдачей 249 л.с., который сочетается с 9-диапазонным «автоматом». Привод – задний.
Porsche 911 Turbo оснащается шестицилиндровым оппозитным двигателем увеличенной до 580 л.с. мощностью и рабочим объемом 3745 куб. см. За передачу крутящего момента к колесам отвечает 8-ступенчатая коробка передач PDK со специфическими для Turbo настройками. Так же, как и у «родственного» Porsche Targa, привод здесь идет на все 4 колеса. Разгон с места до 100 км/ч – за 2,8 секунды, максимальная скорость – 320 км/ч.
Понятно, что кабриолет – это дорогой и весьма специфический автомобиль, что называется, «на любителя». Тем не менее, многие премиальные и люксовые бренды сохраняют и развивают это направление в своей продуктовой линейке. Возможно, все дело в прибыльности кабриолетов? Например, спорткар Porsche 911 восьмого поколения (992) оказался самой прибыльной моделью бренда в 2019 году. Компания «заработала» на модели 2,47 млрд долларов, что составляет почти треть от общей прибыли марки. Так что кабриолеты останутся на рынке до тех пор, пока есть ценители, готовые платить за удовольствие «прокатиться с ветерком».
Фото: официальные сайты автопроизводителей