Объявлены цены на новый Porsche 911 Targa

Компания Porsche расширяет семейство классических спорткаров: вслед за кузовными вариантами купе и кабриолет нового поколения 911 теперь дебютируют полноприводные модели 911 Targa 4 и 911 Targa 4S. Цены на автомобили начинаются от 8 млн 890 тыс. рублей и 9 млн 790 тыс. рублей соответственно. Новые модели 911 Targa появятся у российских дилеров в сентябре 2020 года, сообщает пресс-служба Porsche.

Благодаря шестицилиндровому оппозитному двигателю с рабочим объемом 3,0 л и двойным турбонаддувом, 911 Targa 4 развивает 385 л.с. и в комплектации с опциональным пакетом Sport Chrono разгоняется с места до 100 км/ч за 4,2 секунды – на одну десятую секунды быстрее, чем раньше. 911 Targa 4S достигает 450 л.с. и при тех же условиях разгоняется до «сотни» за 3,6 секунды – на четыре десятых секунды быстрее по сравнению со своим предшественником. Максимальная скорость 911 Targa 4 составляет 289 км/ч (плюс 2 км/ч), 4S разгоняется до 304 км/ч (плюс 3 км/ч). Новые модели 911 Targa осанащаются 8-ступенчатой коробкой передач с двумя сцеплениями (PDK) и интеллектуальной системой полного привода Porsche Traction Management (PTM). В качестве альтернативы 911 Targa 4S может быть заказан в комплектации с новой 7-ступенчатой механической коробкой передач, включая пакет Sport Chrono.

В новых моделях 911 Targa адаптивная подвеска PASM (Porsche Active Suspension Management) с новой электронной системой регулировки жесткости амортизаторов входит в базовую комплектацию. Она автоматически адаптирует степень жесткости амортизаторов соответственно условиям движения, повышая комфорт и точность ходовых качеств. При этом водитель может вручную выбирать один из двух режимов – Normal и Sport. Система Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) с электронно-регулируемой блокировкой заднего дифференциала и бесступенчатым перераспределением крутящего момента между задними колесами входит в базовую комплектацию Targa 4S, а для Targa 4 она предлагается в качестве опции. Аналогично другим моделям Porsche 911 восьмого поколения, в базовую комплектацию Targa входит режим Porsche Wet. Благодаря датчикам в передних колесных арках система может распознать, что дорога мокрая. В этом случае водитель получает соответствующее уведомление на приборной панели с рекомендацией вручную переключиться на режим Wet. Если водитель включает данный режим, чуткость откликов привода адаптируется таким образом, чтобы гарантировать автомобилю максимальную устойчивость.

С целью дополнительной оптимизации ходовых качеств 911 Targa 4 комплектуется разноразмерными шинами. На передней оси установлены шины размером 235/40 ZR на 19-дюймовых легкосплавных дисках, на задней – шины 295/35 ZR на 20-дюймовых дисках. Модель 4S серийно комплектуется шинами 245/35 ZR на 20-дюймовых дисках спереди и шинами 305/30 ZR на 21-дюймовых дисках сзади. Замедление на обеих осях Targa 4 обеспечивают тормоза с 330-миллиметровыми тормозными дисками и четырехпоршневыми моноблочными фиксированными суппортами, окрашенными в черный цвет. У Targa 4S тормозные суппорты красные, спереди с шестью поршнями, сзади – четырехпоршневые. Диаметр тормозных дисков 350 мм спереди и сзади. В качестве опции предлагаются керамические композитные тормоза Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB).

Перечень оборудования для обеих новых моделей 911 пополнился новыми технологиями: впервые доступна система Porsche InnoDrive с адаптивным круиз-контролем. Кроме того, предлагается усовершенствованная интеллектуальная система подъема передней части кузова, которая для большего удобства в повседневных поездках может быть запрограммирована на автоматический подъем кузова при проезде определенных мест. Дополняет список опций широкий ассортимент аксессуаров Porsche Tequipment и новые возможности индивидуализации от Porsche Exclusive Manufaktur.

Самым заметным отличительным элементом моделей 911 Targa остается инновационная система крыши с полностью автоматическим приводом. Как и у легендарной самой первой модели Targa 1965 года выпуска, она состоит из характерной широкой дуги, подвижного сегмента крыши над передними сиденьями и широкого заднего стекла. Нажатием на кнопку крышу можно удобно открыть или закрыть за 19 секунд.

Салон соответствует моделям 911 Carrera; основной тон здесь задают четкие и прямые линии передней панели с утопленными приборами. Тахометр, разумеется, расположен прямо по центру, слева и справа его дополняют два тонких безрамочных дисплея, на которые выводится информация для водителя. Под 10,9-дюймовым центральным дисплеем коммуникационной системы Porsche Communication Management (PCM) располагается блок из пяти кнопок для прямого доступа к важным функциям автомобиля. PCM серийно включает в себя онлайн-навигацию на основании функций роевого интеллекта, а также Porsche Connect Plus с Apple Car Play.

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