Россияне пересаживаются на автомобили с пробегом («Автостат»)

В условиях дефицита и постоянного удорожания новых автомобилей покупатели стали чаще обращать внимание на вторичный рынок, где можно найти машину по любому карману. Впрочем, цены на подержанные авто тоже растут, причем зачастую даже сильнее, чем на новые.

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В России продолжает расти спрос на автомобили с пробегом. В апреле россияне приобрели 548,9 тыс. подержанных машин, что в 2,2 раза превышает показатель годичной давности, согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ». Стоит отметить, что этот рост оказался примерно в 1,5 раза меньше, чем на рынке новых автомобилей. Однако обусловлено это более высокой базой прошлого года, когда в условиях режима самоизоляции дилерские центры были закрыты, а сделки на «вторичке» продолжались.

О масштабах рынка автомобилей с пробегом красноречиво говорит тот факт, что только в прошлом месяце в России было куплено больше таких машин, чем новых за четыре месяца 2021-го. И если рынок новых автомобилей от месяца к месяцу показывает переменчивую динамику, то на вторичном спрос стабильно растет – на 23% до 1,8 млн тыс. машин с начала года.

Как говорит генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль, дефицит, рост цен и перебои с поставками новых автомобилей стали драйверами повышенного спроса на поддержанные машины. Снижение реальных доходов россиян за время пандемии также сместило потребительский спрос в сторону вторичного рынка. При этом по той же причине третья часть автомобилистов пока не решается продавать или покупать поддержанную машину, откладывая сбережения из-за неуверенности в завтрашнем дне. Это приводит к увеличению сроков владения автомобилями с пробегом, соответственно, и среднего возрастного ценза вторичного рынка.

По мнению директора департамента продаж автомобилей с пробегом ГК «АвтоСпецЦентр» Владимира Желобова, с увеличением доступности по новым автомобилям спрос на подержанные машины будет стабилизироваться, при этом их стоимость продолжит расти, но меньшими темпами, чем сейчас. Дефицит новых машин сформировал ажиотажный спрос на автомобили с пробегом от 1 до 3 лет, которые подорожали, нередко до стоимости новых авто.

Показательно, что наибольший рост спроса сегодня наблюдается на модели с пробегом, которые являются бестселлерами на рынке новых автомобилей. Так, за январь – апрель 2021-го покупки подержанных KIA Rio увеличились на 32,7% и составили 38,6 тыс. единиц, гласят данные агентства «АВТОСТАТ». Не отстает и Hyundai Solaris, который разошелся в количестве 38,3 тыс. экземпляров – на 29% больше, чем годом ранее. Также улучшает позиции на «вторичке» седан LADA Granta, чей результат составил 29,2 тыс. реализованных автомобилей (+28,5%).