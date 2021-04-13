«Чертова дюжина» российского авторынка или кому принадлежит его половина («Автостат»)

Половину российского рынка новых автомобилей занимают всего лишь 13 моделей. Это выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ», проанализировав данные АЕБ по продажам легковых автомобилей и LCV в 1 квартале 2021 года. Так, из 387 322 реализованных машин на эти модели пришлось 191 578 единиц, или 49,5%. Эту «чертову дюжину» образуют 4 «лады» и 9 иномарок – рассмотрим их.

1. LADA Granta Лидером российского авторынка уже не первый год является LADA Granta, на долю которой приходится около 8%. С января по март автомобили этого семейства разошлись тиражом в 30 196 штук. Сегодня «Гранта» предлагается в пяти основных версиях (седан, лифтбек, универсал, хэтчбек и кросс) по цене от 510 900 до 730 800 рублей, оставаясь самой доступной моделью среди всех официально реализуемых на нашем рынке, отмечают специалисты сайта «Цена Авто».

2. KIA Rio Самая популярная иномарка страны – KIA Rio – представлена одноименным седаном и кросс-хэтчбеком Rio X. В 1 квартале суммарный объем продаж этих автомобилей составил 24 638 единиц. При этом здесь наблюдается небольшой перекос в сторону Rio X, доля которого равна примерно 55%. Если на кросс-хэтчбек цены варьируются от 999 900 до 1 294 900 рублей, то седан обойдется дешевле – от 879 900 до 1 234 900 рублей.

3. LADA Vesta В этом году отечественная модель опустилась со второго места в рейтинге на третье. Ее продажи за три месяца составили 23 871 экземпляр. Сегодня семейство «Весты» представлено седанами и универсалами и их кросс-версиями, а также в исполнении CNG и Sport. Цена таких автомобилей стартует с отметки 723 900 рублей, а заканчивается на 1 165 900 рублей.

4. Hyundai Creta Интересный факт: если бы не суммарная статистика KIA Rio и Rio X, то самой продаваемой иномаркой в стране был бы другой «кореец» – кроссовер Hyundai Creta. Впрочем, эта модель носит другой титул – самого популярного SUV, причем уже пятый год подряд. В январе – марте ее реализация составила 19 323 автомобиля, что соответствует 5% от всего рынка. Цена корейского кроссовера находится в диапазоне от 1 067 000 до 1 674 000 рублей (на машины 2020 и 2021 годов выпуска).

5. Hyundai Solaris «Солярис» стал первой иномаркой, которой удалось нарушить гегемонию вазовских автомобилей и стать самой популярной моделью российского рынка. Случилось это в 2016 году, а сегодня Hyundai Solaris замыкает пятерку лидеров с показателем 14 940 реализованных машин. Цена седана в настоящее время составляет от 790 000 до 1 251 000 рублей (с учетом года выпуска).

6. LADA Niva Легендарный вазовский внедорожник, которому недавно исполнилось 44 года, вернул себе традиционное название и теперь представлен в версиях Legend (классическая) и Travel (на базе Chevrolet Niva). Суммарные продажи этих версий, которые в 1 квартале достигли 13 194 единицы, позволили семейству занять шестое место в модельном рейтинге. Стоимость LADA Niva Legend составляет от 607 900 до 743 900 рублей (3- и 5-дверные модификации), а LADA Niva Travel – от 762 900 до 920 900 рублей.

7. Volkswagen Polo Бестселлер немецкой марки, который со сменой поколения превратился из седана в лифтбек, с января по март разошелся тиражом в 12 181 автомобиль. По объему продаж он занимает седьмое место на нашем рынке, а его цена находится в интервале 929 900 – 1 326 900 рублей.

8. Toyota RAV4 Японский кроссовер имеет самую высокую цену среди моделей, вошедших в наш рейтинг. Его стоимость в начальной комплектации составляет 1 970 000 рублей, а в «максималке» она уже достигает 2 894 000 рублей. Впрочем, это не мешает Toyota RAV4 находиться на восьмой позиции в рейтинге бестселлеров российского рынка с результатом 11 248 проданных автомобилей по итогам 1 квартала.

9. Skoda Rapid Чешский лифтбек уже не первый год является самой популярной в России моделью Skoda. Объем реализации в 9 540 автомобилей позволяет «Рапиду» уверенно держаться в ТОП-10 нашего рынка. Сегодня его цена варьируется от 892 000 до 1 310 000 рублей.

10. LADA Largus VP Самый доступный универсал российского рынка после обновления предлагается по цене от 704 900 до 995 900 рублей. Он по-прежнему представлен в 5- и 7-местном исполнении, а также в версии Cross. С января по март 2021 года автомобили данного семейства были проданы в количестве 8 733 единиц, что обеспечило ему десятую строчку в рейтинге бестселлеров.

11. Volkswagen Tiguan Менее двухсот автомобилей не хватило кроссоверу Volkswagen Tiguan, чтобы попасть в ТОП-10 российского рынка по итогам 1 квартала. Его показатель за этот период составил 8 543 штуки. Но справедливости ради, немецкая модель и стоит заметно дороже, чем многие участники нашего рейтинга. Так, в начальной комплектации он оценивается в 1 799 900 рублей, а за «полный фарш» придется выложить 2 969 900 рублей.

12. Renault Logan Седан Renault Logan представлен на рынке в двух версиях: обычной и Stepway. Соотношение их продаж – практически 50/50, а общий объем составил 7 756 штук. Что касается цен, то обычный «Логан» стоит от 683 000 до 921 000 рублей (машины 2020 и 2021 годов выпуска), а «Степвей» оценивается в 809 000 – 994 000 рублей.

13. KIA Sportage Последняя модель, которая попадает в «чертову дюжину» российского авторынка – это кроссовер KIA Sportage. За три месяца он был реализован в объеме 7 415 единиц, а его цены находятся в диапазоне от 1 774 900 до 2 504 900 рублей.