Лада и Dacia будут объединены: одна платформа на всех («Авторевю»)

Группа Renault представила свою очередную стратегию работы под названием Renaulution (то есть «революция Renault»). Казалось бы, прежний план был принят меньше года назад, но в июле 2020-го у компании сменился руководитель: в должность вступил Лука де Мео, перешедший из компании Seat. А как известно, новая метла по-новому метет.

В стратегии Renaulution много интересных моментов, но для нас наиболее любопытны планы, которые касаются АВТОВАЗа и бренда Лада (они входят в Группу Renault). И здесь точно намечается маленькая революция: в иерархии концерна Лада будет объединена с румынской маркой Dacia. Идеологически они близки и сейчас (оба бренда выпускают простые и недорогие автомобили), а впереди у них полная техническая унификация.

Сейчас Лада и Dacia используют четыре платформы на двоих. Все Дачии построены на тележке B0 (и ее производных), а у Лады также есть платформы Гранты, Весты и Нивы. При этом на Ладу приходится лишь четверть совокупного объема выпуска этих двух брендов. Впереди – оптимизация. По плану, к 2025 году обе марки полностью перейдут на модульную платформу CMF-B, которая уже использована для новых моделей Dacia Logan/Sandero. Общее количество моделей и типов кузова будет сокращено с 18 до 11, а совокупный объем производства превысит один миллион машин в год.