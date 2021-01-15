Лада и Dacia будут объединены: одна платформа на всех («Авторевю»)

Группа Renault представила свою очередную стратегию работы под названием Renaulution (то есть «революция Renault»). Казалось бы, прежний план был принят меньше года назад, но в июле 2020-го у компании сменился руководитель: в должность вступил Лука де Мео, перешедший из компании Seat. А как известно, новая метла по-новому метет.
В стратегии Renaulution много интересных моментов, но для нас наиболее любопытны планы, которые касаются АВТОВАЗа и бренда Лада (они входят в Группу Renault). И здесь точно намечается маленькая революция: в иерархии концерна Лада будет объединена с румынской маркой Dacia. Идеологически они близки и сейчас (оба бренда выпускают простые и недорогие автомобили), а впереди у них полная техническая унификация.
Сейчас Лада и Dacia используют четыре платформы на двоих. Все Дачии построены на тележке B0 (и ее производных), а у Лады также есть платформы Гранты, Весты и Нивы. При этом на Ладу приходится лишь четверть совокупного объема выпуска этих двух брендов. Впереди – оптимизация. По плану, к 2025 году обе марки полностью перейдут на модульную платформу CMF-B, которая уже использована для новых моделей Dacia Logan/Sandero. Общее количество моделей и типов кузова будет сокращено с 18 до 11, а совокупный объем производства превысит один миллион машин в год.
Что это значит для АВТОВАЗа? Через четыре года в Лету канут не только устаревшие Гранта и две Нивы, но и в целом удачная Веста. А собственный инжиниринг будет сводиться лишь к созданию новых «надстроек» для платформы CMF-B и адаптации машин для российских условий эксплуатации. Кстати, в плане Группы Renault марка Лада характеризуется как Rough & Tough («суровая и крепкая»).
Согласно плану Renaulution, в 2021 и 2022 годах АВТОВАЗ не представит ни одной полностью новой модели. Ближайшие премьеры назначены на 2023 год – это две модели B-сегмента (видимо, новая Гранта в двух вариантах). Еще одна B-машина запланирована на 2024 год: официально подтверждено, что это новая Нива, плюс показан новый рендер, который заметно отличается от концепт-кара трехлетней давности. А в 2025-м должна появиться Лада класса C – кроссовер. Напомним, все они будут созданы на единой реношной платформе.
Что касается марки Dacia, то в этом году на рынок выйдет серийный электромобиль Spring, по одной модели B-класса запланировано на 2022 и 2024 годы. А в 2025-м должна выйти первая Dacia класса C – тоже кроссовер. Общая цель союза Лада-Dacia – увеличение прибыли с трех до пяти миллиардов евро к 2025 году.