Каким может быть «автомобиль мечты» в разных частях России? («Автостат»)

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» и портал Авто Mail.ru провели совместный онлайн-опрос * на тему «Каким должен быть автомобиль мечты?». Участие в нем приняли более 9,5 тыс. респондентов, большинство из которых проголосовало за черный или белый полноприводный кроссовер с бензиновым двигателем и автоматической КП. Однако эти характеристики могут иметь большее или меньшее значение в зависимости от местожительства** участников опроса.

Так, для жителей Дальнего Востока и Сибири оказалось важным, чтобы автомобиль был кроссовером или внедорожником – в пользу этого высказалось 59,7% всех респондентов, проживающих в этих округах. А вот в Южном федеральном округе за SUV проголосовали меньше всех, но тоже более половины опрошенных (50,5%).

Также в ЮФО за полный привод высказались «всего» 68,8% опрошенных, тогда как для тех, кто проживает в Приволжском ФО, эта характеристика оказалась максимально важной – за нее проголосовали 82,8%. По этому параметру волжане даже обошли Дальний восток и Сибирь, результат которых составил 82%.

Что касается бензинового двигателя, то лучше других за него проголосовали жители Уральского ФО (60,6%). А вот другие типы топлива больше готовы рассматривать вновь жители ЮФО, за бензин здесь высказались чуть более половины респондентов (51%).

Интересная ситуация сложилась в отношении коробки передач. Здесь главными ценителями комфорта выступили жители Москвы и Санкт-Петербурга. Они не хотят переключать скорости «вручную», что подтверждают результаты опроса – 77,4% и 71% соответственно проголосовали за «автомат».

Наконец, самыми популярными вариантами окраски кузова у россиян ожидаемо оказались черный и белый. Но и здесь наблюдается некоторый разброс в предпочтениях в зависимости от места проживания респондентов. Так, во всех федеральных округах «победил» белый цвет. Особенно его любят в Южном ФО (28,5%), на Дальнем Востоке и в Сибири (23,1%). А вот автомобиль черного цвета больше хотели бы иметь москвичи (17,6%) и петербуржцы (16,6%).

Ознакомиться с другими вариантами ответов и результатами опроса, можно здесь.

* В опросе приняли участие более 9500 респондентов – активные пользователи портала Авто Mail.ru, в возрасте 18+ лет (90% на момент опроса владеют автомобилем, 10% – не имеют собственного транспортного средства).

** Представлены федеральные округа, по которым набралось не менее 100 анкет, а также крупнейшие мегаполисы страны – Москва и Санкт-Петербург.

Фото: Бизнес Кар