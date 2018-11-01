Каким видят россияне «автомобиль мечты» (итоги опроса)

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Каким видят россияне «автомобиль мечты» (итоги опроса)

18 июля 2019 года

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» и портал Авто Mail.ru провели совместный онлайн-опрос, в результате которого был составлен «автомобиль мечты» россиян. Этот опрос прошел в июне нынешнего года, в нем приняло участие более 9,5 тыс. респондентов*.

Судя по результатам проведенного исследования, большинство опрошенных (63%) считает, что «автомобиль мечты» - это тот, который приносит комфорт и удовольствие. А поскольку в данном случае можно было выбрать несколько вариантов ответа, то еще порядка половины (47,7%) россиян мечтают об автомобиле для путешествий. Немногим меньше высказалось за «семейный автомобиль» (41,2%), а еще примерно каждый третий (34,8%) руководствуется лишь тем фактом, что автомобиль просто ему подходит. Остальные варианты ответов приведены на диаграмме ниже.

Каким видят россияне «автомобиль мечты» (итоги опроса)

Что касается параметров «автомобиля мечты», то более половины (55,2%) участников опроса хотят, чтобы таковым был кроссовер или внедорожник. При этом сам автомобиль должен быть полноприводным (78%) и с автоматической коробкой передач (70,4%), а под капотом у него должен находиться бензиновый двигатель (53,1%) мощностью от 150 до 200 л.с. (35%). Интересно, что цветовые предпочтения отошли на второй план, т.к. около трети (34,3%) опрошенных это не столь важно. Более подробное распределение ответов респондентов приводится в следующих таблицах.

Каким видят россияне «автомобиль мечты» (итоги опроса)

Отдельное внимание в опросе было уделено опциям, которые должен иметь «автомобиль мечты». Здесь респондентам тоже была предоставлена возможность выбора нескольких вариантов ответа. Как выяснилось, наибольшее внимание они уделяют безопасности. Так, более 90% голосов было отдано в пользу подушек безопасности, а еще почти 86% - за антиблокировочную систему (ABS). Какие еще опции в обязательном порядке должны быть в «автомобилей мечты», можно узнать из таблицы выше.

Наконец, пожалуй, самый главный вопрос: «Сколько должен стоить «автомобиль мечты»?». Понятно, что у всех людей финансовые возможности могут резко отличаться, но в результате нашего опроса было установлено, что каждый четвертый россиянин (24,8%) готов потратить на мечту от 1 до 1,5 млн рублей. Около 19% опрошенных готовы выложить «немного больше» - от 1,5 до 2 млн рублей. Еще почти столько же – наоборот меньше (от 700 тыс. до 1 млн рублей). Впрочем, каждый восьмой (12,1%) респондент и вовсе может заплатить лишь до 700 тыс. рублей. Но есть и те, кто не собирается скупиться на свою мечту. Так, каждый девятый россиянин (10,8%) способен выделить на эти цели от 2 до 2,5 млн рублей. А тех, кто готов потратить и свыше 2,5 млн рублей, набралось даже больше – 15,1%.

Каким видят россияне «автомобиль мечты» (итоги опроса)

* В опросе приняли участие более 9500 респондентов – активные пользователи портала Авто Mail.ru, в возрасте 18+ лет (90% на момент опроса владеют автомобилем, 10% – не имеют собственного транспортного средства).

** Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

, источник: АВТОСТАТ

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