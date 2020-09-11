Каковы предпочтения владельцев Skoda в обслуживании автомобилей? («Автостат»)

В ходе совместного онлайн-опроса, проведенного специалистами аналитического агентства «АВТОСТАТ» и автомобильным клубом Skoda-Clubs.ru, были определены предпочтения владельцев Skoda в обслуживании своих автомобилей.

По результатам опроса* можно судить о том, что предпочтения владельцев гарантийных и негарантийных машин в обслуживании заметно отличаются. Например, большинство собственников гарантийных автомобилей обслуживаются у официального дилера (почти 90%), в то время как треть обладателей негарантийных машин обслуживают ее самостоятельно, 23% - обращаются в независимый автосервис, а 15% - к знакомому механику. И только 29% владельцев Skoda продолжают обращаться в дилерский центр после окончания гарантии.

Автовладельцев, кто обслуживает свой автомобиль у официального дилера или на независимой СТО, попросили рассказать, по каким критериям они выбирают автосервис. Каждый второй (50,7%) владелец гарантийного автомобиля указал, что обслуживает машину там же, где ее покупал. Среди собственников постгарантийных машин подобный ответ дал только каждый четвертый (25,6%) респондент.

В свою очередь, самыми популярными критериями выбора автосервиса у второй группы автовладельцев стали «Высокая квалификация персонала» (55,2%) и «Рекомендации друзей/знакомых» (47,1%). Эти же причины отметил и каждый третий владелец гарантийного автомобиля.

Из-за удобного месторасположения автосервис чаще всего выбирают собственники машин, находящихся на гарантии, а «Запись на ТО/ремонт в приемлемые сроки» является более важным фактором для владельцев постгарантийных машин.

Основными причинами, по которым респонденты не пользуются услугами дилера или независимой СТО являются: дороговизна, отсутствие доверия сервису и уверенность, что хорошо можно сделать только самому. За «Дороговизну» высказалось больше владельцев гарантийных автомобилей (53,3%), а следующие две причины указывали чаще собственники постгарантийных машин (14,7% и 10,9% соответственно). Кроме того, в ТОП-5 причин отказа от обслуживания у дилера и на НСТО, попали также «Некомпетентность мастеров» и «Возможность самостоятельно обслужить свой автомобиль».