Mercedes нацелился на семейный компактвэн T-Class (Autonews.com)

Mercedes-Benz надеется привлечь семейных клиентов к компактному пассажирскому фургону T-класса, который будет производиться в том числе с электрической версией двигателя. Фургон разрабатывается совместно с альянсом Renault-Nissan и будет запущен в эксплуатацию в первой половине 2022 года.
Т-класс будет производиться на базе легкого коммерческого фургона Citan, который Renault строит вместе со своим фургоном Kangoo в Мобеже, Франция.
Нынешний Kangoo / Citan появился на рынке в 2012 году, и ожидается, что новый Kangoo будет представлен в ближайшие месяцы, а продажи коммерческой версии начнутся в начале следующего года. Вскоре после этого последуют пассажирские версии. Kangoo и Citan будут построены на архитектуре Renault-Nissan CMF C/D, которая используется на компактных автомобилях, включая Renault Megane.
Renault показала концептуальную версию нового Kangoo в 2019 году, включая вариант с питанием от электрической батареи и гибридный вариант. Mercedes подтвердил, что Т-класс будет иметь электрическую версию.
В последние годы Mercedes вывел несколько «классов» пассажирских вариантов легких коммерческих автомобилей. V-Class-это версия среднеразмерного фургона Vito, а недолговечный X-Класс был Mercedes-версией пикапа Nissan Navara.
Материнская компания Mercedes - Daimle - владеет 3,1-процентной долей в альянсе Renault Nissan Mitsubishi alliance, и компании разработали совместные проекты моделей и силовых агрегатов, хотя темпы сотрудничества в последние годы замедлились.
В пресс-релизе компании "Mercedes-Benz" говорится, что T-класс понравится семьям и "любителям активного отдыха", но он также подходит для услуг трансфера и совместного использования транспортных средств. "В то время как Mercedes-Benz Citan - это бескомпромиссный автомобиль, адаптированный к требованиям коммерческих клиентов, Mercedes-Benz T-Class в первую очередь ориентирован на частных клиентов", - говорится в релизе автопроизводителя.
В "Mercedes-Benz" считают, что Т-класс "будет четко различим на первый взгляд как член семейства Mercedes-Benz и будет безошибочно характеризовать типичные характеристики бренда". Автопроизводитель не обнародовал других подробностей, кроме того, что он будет иметь раздвижные двери как с левой, так и с правой стороны пассажира. Изображение профиля показывает те же линии, что и у концепта Kangoo с 2019 года.
Догоняя минивэны
Поскольку традиционные минивэны продолжают терять долю в пользу внедорожников, автопроизводители добавляют функции к пассажирским версиям своих самых маленьких коммерческих фургонов, что может быть экономически выгодным шагом из-за более длительного жизненного цикла фургонов и более низких затрат на разработку.
Концерн PSA в конце 2018 года выпустил новые версии своих небольших фургонов, ориентированных на частных покупателей, в том числе Peugeot Rifter (версия Partner), Citroen Berlingo и Opel Combo Life (версия Combo).
Как коммерческие, так и пассажирские версии компактных фургонов классифицируются как "автомобильные фургоны", поскольку они построены на платформах легковых автомобилей.
Другие конкуренты в сегменте компактных автомобилей-фургонов включают Volkswagen Caddy, Kangoo и Ford Torneo Connect. Данные JATO Dynamics показывают, что Caddy является лидером сегмента в Европе в первой половине 2020 года с 21 386 продажами, что на 28 процентов меньше, чем в 2019 году, хотя это падение можно объяснить коронавирусным кризисом.
За Caddy следуют три фургона PSA Group, причем Rifter зафиксировал 17 486 продаж - 36-процентное снижение к 2019 году, Berlingo -15 192 продажи и Combo Life с 6447 продажами. По данным JATO, в первом полугодии было продано 1143 единицы текущей пассажирской версии Citan. Лидеры пассажирских фургонов быстро догоняют самые продаваемые минивэны, которые показали гораздо более сильные потери продаж в первом полугодии, согласно данным JATO.
Лидер сегмента минивэнов, VW Touran, зафиксировал 22 244 продажи в первом полугодии, что на 48 процентов меньше, чем в 2019 году, а занимающий второе место Renault Scenic зафиксировал 17 121 продажу в первом полугодии, что на 63 процента меньше, чем в прошлом году.