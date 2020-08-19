Mercedes нацелился на семейный компактвэн T-Class (Autonews.com)

Mercedes-Benz надеется привлечь семейных клиентов к компактному пассажирскому фургону T-класса, который будет производиться в том числе с электрической версией двигателя. Фургон разрабатывается совместно с альянсом Renault-Nissan и будет запущен в эксплуатацию в первой половине 2022 года.

Т-класс будет производиться на базе легкого коммерческого фургона Citan, который Renault строит вместе со своим фургоном Kangoo в Мобеже, Франция.

Нынешний Kangoo / Citan появился на рынке в 2012 году, и ожидается, что новый Kangoo будет представлен в ближайшие месяцы, а продажи коммерческой версии начнутся в начале следующего года. Вскоре после этого последуют пассажирские версии. Kangoo и Citan будут построены на архитектуре Renault-Nissan CMF C/D, которая используется на компактных автомобилях, включая Renault Megane.

Renault показала концептуальную версию нового Kangoo в 2019 году, включая вариант с питанием от электрической батареи и гибридный вариант. Mercedes подтвердил, что Т-класс будет иметь электрическую версию.

В последние годы Mercedes вывел несколько «классов» пассажирских вариантов легких коммерческих автомобилей. V-Class-это версия среднеразмерного фургона Vito, а недолговечный X-Класс был Mercedes-версией пикапа Nissan Navara.

Материнская компания Mercedes - Daimle - владеет 3,1-процентной долей в альянсе Renault Nissan Mitsubishi alliance, и компании разработали совместные проекты моделей и силовых агрегатов, хотя темпы сотрудничества в последние годы замедлились.

В пресс-релизе компании "Mercedes-Benz" говорится, что T-класс понравится семьям и "любителям активного отдыха", но он также подходит для услуг трансфера и совместного использования транспортных средств. "В то время как Mercedes-Benz Citan - это бескомпромиссный автомобиль, адаптированный к требованиям коммерческих клиентов, Mercedes-Benz T-Class в первую очередь ориентирован на частных клиентов", - говорится в релизе автопроизводителя.

В "Mercedes-Benz" считают, что Т-класс "будет четко различим на первый взгляд как член семейства Mercedes-Benz и будет безошибочно характеризовать типичные характеристики бренда". Автопроизводитель не обнародовал других подробностей, кроме того, что он будет иметь раздвижные двери как с левой, так и с правой стороны пассажира. Изображение профиля показывает те же линии, что и у концепта Kangoo с 2019 года.