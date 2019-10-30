Opel Zafira вернулась в Россию («Ведомости»)

Российские дилеры Opel начали принимать предварительные заказы на автомобили марки, сообщил 16 декабря владелец немецкой компании – группа PSA. Дилерская сеть насчитывает 11 партнеров, в 2020 г. их число удвоится.

Покупателям предложены собираемый в Германии кроссовер Grandland X и пассажирский микроавтобус Zafira Life, который производится на калужском заводе «ПСМА рус». Здесь также производятся седаны и легкие коммерческие автомобили (LCV) Citroen и Peugeot. В первой половине 2020 г. к ним добавится грузовой фургон Opel Vivaro – его тоже планируется производить в Калуге.

Grandland X стоит 1,8–2,2 млн руб. Доступны три комплектации с бензиновым турбодвигателем 1,6 л мощностью 150 л. с. и 6-ступенчатой АКПП. Стоимость Zafira Life – 2,55–3 млн руб. Машина оснащена дизельным 2-литровым турбомотором мощностью 150 л. с. и 6-ступенчатым автоматом.

Продажи Opel в России возобновляются после четырехлетней паузы. Прежний владелец марки – GM – объявил об уходе Opel с российского рынка в 2015 г. «Бренд Opel возвращается в Россию в составе Groupe PSA, и это грандиозное событие», – отмечает старший вице-президент группы PSA в регионе Евразия (в него входят Россия, Украина и страны СНГ) Пол Уиллкокс. «Мы будем постепенно увеличивать наше присутствие в стране в ближайшие годы, в том числе расширяя ассортимент предлагаемой продукции», – обещает гендиректор Opel Майкл Лошеллер. Слова обоих топ-менеджеров приводятся в сообщении PSA.

В рекордном для российского рынка 2012 году доля Opel составляла почти 3%. После возвращения в долгосрочной перспективе она может составлять около 1%, говорил в июне 2019 г. в интервью «Ведомостям» предшественник Уиллкокса – Яник Безар. Выбор первых моделей для начала продаж в России он объяснял тем, что в них используются схожие технологии, двигатели, автокомпоненты, «что важно для сервисного обслуживания». Группа планирует ежегодно добавлять по 1–2 новые модели для российского рынка, часть из них будет выпускаться в Калуге.

Выбор сегментов для старта продаж Opel в России связан с их большой емкостью, сказал представитель группы. Прогноз продаж он не раскрыл, но отметил, что сейчас около 70% общих продаж PSA в России приходится на LCV. За 11 месяцев 2019 г. автоконцерн продал в стране 7045 автомобилей – на 16,5% меньше, чем годом ранее, гласят данные АЕБ. Весь рынок легковых и легких коммерческих автомобилей сократился на 2,8% до 1,58 млн шт. По данным агентства «Автостат», в январе – ноябре в России было продано немногим более 98 700 LCV – падение составило 1%. Продажи PSA в этом сегменте, напротив, выросли на 5,5% до 4477 машин.

Среди моделей, с которых возобновились продажи Opel в России, есть уже знакомая рынку Zafira. Но только по названию: до продажи Opel группе PSA и последовавшей за этим смены платформы (из-за ограничений по использованию технологий GM) по своим размерам Zafira была меньше, чем сейчас, напоминает исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. На российском рынке модель была единственной в своем роде, что обеспечивало ей хорошие продажи – например, 4400 шт. в 2014 г. (рекорд был поставлен в 2008 г. – 9300 шт.), отмечает он.

С увеличением габаритов Zafira перешла в более емкий сегмент, указывает Удалов. Но конкуренция здесь жестче. Конкурентами Zafira будут Volkswagen Multivan (стоит от 2,82 млн руб. – «Ведомости»), Hyundai H1 (от 2,13 млн руб.), Mercedes-Benz Vito (от 2,1 млн руб.), считает представитель группы PSA. Также конкурировать придется с LCV группы PSA, выпускаемыми в Калуге, – Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller (стоят от 2,1 млн руб.), у которых есть версии с 2-литровыми дизельными двигателями 150 л. с., добавляет Удалов. «У брендов разная аудитория, – парирует представитель PSA. – Opel предпочитают те, кто ищет немецкое качество, ценит практичность, а французские автомобили – те, кому нравится французский шарм».

За счет локализации и гибкой ценовой политики Opel может претендовать на прежние продажи модели или как минимум сопоставимые с конкурентами, полагает Удалов. За 11 месяцев российские продажи Hyundai H1, например, составили 1555 шт. – рост на 33%, по данным агентства.

Конкурентами Grandland X представитель PSA считает Volkswagen Tiguan (от 1,5 млн руб. – «Ведомости»), Toyota RAV4 (от 1,76 млн руб.), Nissan Qashqai (от 1,12 млн руб.). Прежде всего кроссовер Opel будет конкурировать с родственным Peugeot 3008 (от 1,6 млн руб.), полагает президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев. Представитель PSA с ним не согласен, замечая, что это «абсолютно разные автомобили».

За четыре года на российском рынке много чего изменилось и сейчас нужны модели-хиты, а не нишевые продукты, с которыми Opel решил вернуться в Россию, комментирует один из дилеров группы PSA. Мосеева смущает, что марка возвращается на падающий рынок лишь с одной моделью в легковом сегменте. В любом случае автоконцерну предстоят большие маркетинговые затраты, превышающие расходы конкурентов, предупреждает он: «Из-за долгого отсутствия Opel уже не относится к каким-то знаковым брендам, у которых много лояльных покупателей в России».