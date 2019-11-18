Бизнес-седаны в возрасте 3 лет: кто лидер по сохранности остаточной стоимости? («Автостат»)

Если темой предыдущего исследования экспертов аналитического агентства «АВТОСТАТ» была сохранность остаточной стоимости 5-летних седанов (и лифтбеков) сегмента D, или бизнес-седанов, то теперь объектами исследования стали такие же автомобили, но в возрасте 3 лет. Снова были проанализированы изменения остаточной стоимости моделей KIA Optima, Mazda6, Skoda Superb, Toyota Camry и Volkswagen Passat, которые были куплены новыми 3 года назад – в октябре 2016-го. В качестве текущих цен автомобилей на вторичном рынке были взяты показатели на 1 октября 2019 года. Исследованы были все модификации и комплектации указанных автомобилей.

Как показало исследование, среди 3-летних бизнес-седанов по сохранению остаточной стоимости лидирует модель Toyota Camry, у которой среднее значение показателя Residual value по всем исследуемым модификациям составило 81,21%. То есть, столько в среднем остается от цены автомобиля, которую три года назад заплатил за него владелец.

Немного уступил лидеру корейский бизнес-седан KIA Optima, средний результат которого оказался равен 80,89%. У другого представителя японского автопрома – седана Mazda6 – остаточная стоимость оказалась еще меньше (78,65%). А вот «европейцы» – Skoda Superb и Volkswagen Passat – отстали довольно прилично. Их средние показатели Residual value составили 67,14% и 66,31% соответственно. Иными словами, через три года после покупки эти автомобили теряют в среднем одну треть от своей первоначальной стоимости.

Давайте рассмотрим, почему так происходит. Прежде всего, стоит отметить, что автомобили, принявшие участие в нашем исследовании, имеют передний привод и оснащены бензиновыми двигателями. И при этом все модели укомплектованы автоматической трансмиссией, к которой мы относим как классические «автоматы», так и роботизированные коробки передач (DSG – у Skoda Superb и Volkswagen Passat).