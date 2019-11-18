Бизнес-седаны в возрасте 3 лет: кто лидер по сохранности остаточной стоимости? («Автостат»)

Если темой предыдущего исследования экспертов аналитического агентства «АВТОСТАТ» была сохранность остаточной стоимости 5-летних седанов (и лифтбеков) сегмента D, или бизнес-седанов, то теперь объектами исследования стали такие же автомобили, но в возрасте 3 лет. Снова были проанализированы изменения остаточной стоимости моделей KIA Optima, Mazda6, Skoda Superb, Toyota Camry и Volkswagen Passat, которые были куплены новыми 3 года назад – в октябре 2016-го. В качестве текущих цен автомобилей на вторичном рынке были взяты показатели на 1 октября 2019 года. Исследованы были все модификации и комплектации указанных автомобилей.
Как показало исследование, среди 3-летних бизнес-седанов по сохранению остаточной стоимости лидирует модель Toyota Camry, у которой среднее значение показателя Residual value по всем исследуемым модификациям составило 81,21%. То есть, столько в среднем остается от цены автомобиля, которую три года назад заплатил за него владелец.
Немного уступил лидеру корейский бизнес-седан KIA Optima, средний результат которого оказался равен 80,89%. У другого представителя японского автопрома – седана Mazda6 – остаточная стоимость оказалась еще меньше (78,65%). А вот «европейцы» – Skoda Superb и Volkswagen Passat – отстали довольно прилично. Их средние показатели Residual value составили 67,14% и 66,31% соответственно. Иными словами, через три года после покупки эти автомобили теряют в среднем одну треть от своей первоначальной стоимости.
Давайте рассмотрим, почему так происходит. Прежде всего, стоит отметить, что автомобили, принявшие участие в нашем исследовании, имеют передний привод и оснащены бензиновыми двигателями. И при этом все модели укомплектованы автоматической трансмиссией, к которой мы относим как классические «автоматы», так и роботизированные коробки передач (DSG – у Skoda Superb и Volkswagen Passat).
Toyota Camry – лидер по сохранности остаточной стоимости среди бизнес-седанов
Наилучший показатель Residual value у Toyota Camry – по сравнению с другими 3-летними седанами сегмента D – во многом связан с тем, что практически все комплектации данной модели (9 из 10) теряют менее 20% от своей первоначальной цены. Особенно это касается версий с моторами, имеющих мощность в 181 л.с. Лишь у комплектации «Люкс» он оказался хуже (70,77%), в то время как у всех остальных находится в интервале 80 – 84%.
В свою очередь, у KIA Optima таковых версий, когда автомобиль через три года после покупки теряет в цене более 20%, насчитывается 2 из 7. И это как раз те, которые оснащены более мощными двигателями, а именно: GT-Line (2,4 л, 188 л.с.) и GT (2 л, 245 л.с.). Их показатели Residual value составляют 79,89% и 75,99% соответственно.
А у Mazda6 комплектаций с потерей стоимости свыше 20% еще больше – 6 из 8. И наихудший показатель сохранности остаточной стоимости здесь имеет версия Supreme с 2,5-литровым мотором мощностью 192 л.с. (74,53%).
Что касается оставшихся двух моделей (Skoda Superb и Volkswagen Passat), то ни одна из их комплектаций после трех лет с момента покупки не сохраняет своей стоимости хотя бы на уровне 70% от первоначального значения. Если у чешского лифтбека максимальный показатель Residual value, равный 69,26%, имеет версия Style (1,4 л, 150 л.с.), то у немецкого седана таковой является Comfortline (68,80%), оснащенная двигателем объемом 1,8 л и мощностью 180 л.с.
Таким образом, как и среди 5-летних бизнес-седанов, Toyota Camry лидирует по сохранению остаточной стоимости и в категории 3-летних машин. Учитывая то, что эта модель является самой популярной в сегменте D (как на первичном, так и на вторичном рынке), важность показателя Residual value становится еще более очевидной: покупатель голосует рублем за те автомобили, которые со временем меньше теряют в цене.