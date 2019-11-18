Пятилетние бизнес-седаны: какие из них лучше сохраняют стоимость? («Автостат»)

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» ранее приводили результаты исследования по сохранности остаточной стоимости пятилетних кроссоверов. Теперь настала очередь седанов (и лифтбеков) сегмента D или, как их еще называют, бизнес-седанов. Так, в рамках исследования были проанализированы изменения остаточной стоимости моделей KIA Optima, Mazda6, Skoda Superb (лифтбек), Toyota Camry и Volkswagen Passat, которые были куплены новыми пять лет назад – в октябре 2014 года. В качестве текущих цен автомобилей на вторичном рынке были взяты показатели на 1 октября 2019 года. Исследованы были все модификации и комплектации указанных автомобилей.

В результате проведенного исследования было установлено, что по сохранению остаточной стоимости лидирует Toyota Camry – показатели этой модели находятся в интервале от 75,49% до 99,40%. Иными словами, столько остается от цены автомобиля, которую пять лет назад заплатил за него владелец. При этом в комплектации «Стандарт Плюс» Toyota Camry (с 2-литровым двигателем мощностью 148 л.с. и АКП) практически сохраняет свою стоимость даже спустя пять лет после покупки, а еще у 5 комплектаций (базовых и средних) она превышает 90% от начальной цены.

Да, одной из причин этого является резкая девальвация российского рубля, которая произошла в конце 2014 года. Но, с другой стороны, таких высоких результатов у остальных автомобилей, принимавших участие в исследовании, практически не отмечено. Исключение составил лишь седан Mazda6 с результатом Residual value 82,78 – 92,20%. А отметку в 90% здесь преодолели только две комплектации данной модели, причем наиболее бюджетные – с 2-литровым мотором (150 л.с.) и «автоматом». К слову сказать, именно Mazda6 заняла второе место по результатам проведенного нами исследования.

А третью позицию в абсолютном зачете занял седан KIA Optima, который сохраняет от 77,42% до 86,09% своей первоначальной стоимости. При этом лучше, чем у других, через пять лет после покупки остается цена автомобиля в базовой комплектации Comfort с 2-литровым двигателем (150 л.с.) и АКП.

Остальные автомобили, которые приняли участие в нашем исследовании, имеют следующие показатели остаточной стоимости: Skoda Superb – от 62,32% до 71,00%, Volkswagen Passat – от 58,95% до 70,76%. Но если приводить средние значения показателя Residual value по всем исследуемым модификациям, то рейтинг моделей будет выглядеть так:

Toyota Camry – 89,79%;

Mazda6 – 87,68%;

KIA Optima – 81,52%;

Skoda Superb – 67,87%;

Volkswagen Passat – 64,66%.

Если углубиться в тему остаточной стоимости пятилетних седанов (и лифтбеков) сегмента D, то целесообразно разделить их на группы, исходя из технических характеристик. Автомобили, принявшие участие в нашем исследовании, имеют передний привод и оснащены бензиновыми двигателями. И при этом все модели укомплектованы автоматической трансмиссией, к которой мы относим как классические «автоматы», так и роботизированные КП (в нашем случае DSG). Отличия в плане технических характеристик наблюдаются по мощности двигателей, которые существенно сказываются на цене автомобиля, поэтому мы разделили их на две группы: мощностью до 152 л.с. включительно и от 180 л.с. и выше.

В каждую из групп попали все комплектации соответствующих модификаций исследуемых моделей. В зачет же шел результат лучшей из комплектаций для каждой модели. При этом в ряде случаев нам не удавалось составить достоверную картину остаточной стоимости по той или иной модификации на момент исследования. Поэтому некоторых модификаций в исследовании нет. Рассмотрим обе группы отдельно, начиная с самых доступных модификаций.

До 152 л.с. включительно:

Toyota Camry («Стандарт Плюс», 2 л, 148 л.с., бензин, АТ) – 99,40%;

Mazda6 (Drive, 2 л, 150 л.с., бензин, АТ) – 92,20%;

KIA Optima (Comfort, 2 л, 150 л.с., бензин, АТ) – 86,09%;

Volkswagen Passat (Trendline, 1,4 л, 122 л.с., бензин, DSG) – 70,76%;

Skoda Superb (Active, 1,8 л, 152 л.с., бензин, DSG) – 70,57%.