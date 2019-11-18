Пятилетние бизнес-седаны: какие из них лучше сохраняют стоимость? («Автостат»)

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» ранее приводили результаты исследования по сохранности остаточной стоимости пятилетних кроссоверов. Теперь настала очередь седанов (и лифтбеков) сегмента D или, как их еще называют, бизнес-седанов. Так, в рамках исследования были проанализированы изменения остаточной стоимости моделей KIA Optima, Mazda6, Skoda Superb (лифтбек), Toyota Camry и Volkswagen Passat, которые были куплены новыми пять лет назад – в октябре 2014 года. В качестве текущих цен автомобилей на вторичном рынке были взяты показатели на 1 октября 2019 года. Исследованы были все модификации и комплектации указанных автомобилей.
В результате проведенного исследования было установлено, что по сохранению остаточной стоимости лидирует Toyota Camry – показатели этой модели находятся в интервале от 75,49% до 99,40%. Иными словами, столько остается от цены автомобиля, которую пять лет назад заплатил за него владелец. При этом в комплектации «Стандарт Плюс» Toyota Camry (с 2-литровым двигателем мощностью 148 л.с. и АКП) практически сохраняет свою стоимость даже спустя пять лет после покупки, а еще у 5 комплектаций (базовых и средних) она превышает 90% от начальной цены.
Да, одной из причин этого является резкая девальвация российского рубля, которая произошла в конце 2014 года. Но, с другой стороны, таких высоких результатов у остальных автомобилей, принимавших участие в исследовании, практически не отмечено. Исключение составил лишь седан Mazda6 с результатом Residual value 82,78 – 92,20%. А отметку в 90% здесь преодолели только две комплектации данной модели, причем наиболее бюджетные – с 2-литровым мотором (150 л.с.) и «автоматом». К слову сказать, именно Mazda6 заняла второе место по результатам проведенного нами исследования.
А третью позицию в абсолютном зачете занял седан KIA Optima, который сохраняет от 77,42% до 86,09% своей первоначальной стоимости. При этом лучше, чем у других, через пять лет после покупки остается цена автомобиля в базовой комплектации Comfort с 2-литровым двигателем (150 л.с.) и АКП.
Остальные автомобили, которые приняли участие в нашем исследовании, имеют следующие показатели остаточной стоимости: Skoda Superb – от 62,32% до 71,00%, Volkswagen Passat – от 58,95% до 70,76%. Но если приводить средние значения показателя Residual value по всем исследуемым модификациям, то рейтинг моделей будет выглядеть так:
Toyota Camry – 89,79%;
Mazda6 – 87,68%;
KIA Optima – 81,52%;
Skoda Superb – 67,87%;
Volkswagen Passat – 64,66%.
Если углубиться в тему остаточной стоимости пятилетних седанов (и лифтбеков) сегмента D, то целесообразно разделить их на группы, исходя из технических характеристик. Автомобили, принявшие участие в нашем исследовании, имеют передний привод и оснащены бензиновыми двигателями. И при этом все модели укомплектованы автоматической трансмиссией, к которой мы относим как классические «автоматы», так и роботизированные КП (в нашем случае DSG). Отличия в плане технических характеристик наблюдаются по мощности двигателей, которые существенно сказываются на цене автомобиля, поэтому мы разделили их на две группы: мощностью до 152 л.с. включительно и от 180 л.с. и выше.
В каждую из групп попали все комплектации соответствующих модификаций исследуемых моделей. В зачет же шел результат лучшей из комплектаций для каждой модели. При этом в ряде случаев нам не удавалось составить достоверную картину остаточной стоимости по той или иной модификации на момент исследования. Поэтому некоторых модификаций в исследовании нет. Рассмотрим обе группы отдельно, начиная с самых доступных модификаций.
До 152 л.с. включительно:
Toyota Camry («Стандарт Плюс», 2 л, 148 л.с., бензин, АТ) – 99,40%;
Mazda6 (Drive, 2 л, 150 л.с., бензин, АТ) – 92,20%;
KIA Optima (Comfort, 2 л, 150 л.с., бензин, АТ) – 86,09%;
Volkswagen Passat (Trendline, 1,4 л, 122 л.с., бензин, DSG) – 70,76%;
Skoda Superb (Active, 1,8 л, 152 л.с., бензин, DSG) – 70,57%.
В этой группе по сохранению остаточной стоимости лидирует Toyota Camry в комплектации «Стандарт Плюс» с 2-литровым мотором (148 л.с.). За 5 лет автомобиль в таком исполнении теряет всего лишь 0,6% от своей первоначальной стоимости, или 6 тысяч рублей. При этом такая комплектация с точки зрения сохранности стоимости оказывается даже выгоднее, чем самая доступная версия «Стандарт», у которой результат Residual value составляет 94,41%, и более дорогая «Классик» (97,45%). Отметим, что все три комплектации Toyota Camry, попавшие в эту группу, преодолели отметку в 94%.
У седана Mazda6 две начальные комплектации – Drive и Active – спустя 5 лет после покупки сохраняют свою цену на уровне 92,20% и 91,67% соответственно. С другой стороны, потеря в деньгах здесь уже значительно существеннее – от 75 до 85 тыс. рублей. А в более дорогой версии Supreme (RV – 85,34%) это уже минус 165 тыс. рублей.
Остальные модели рассматриваемой группы за 5 лет теряют свыше 10% от первоначальной цены. При этом «лучший» результат среди них демонстрирует седан KIA Optima – 86,09%. Также стоит отметить, что все три его комплектации преодолевают 80%-ный барьер по сохранности остаточной стоимости. У Volkswagen Passat и Skoda Superb эти показатели заметно скромнее – всего лишь чуть более 70%.
От 180 л.с. и выше:
Toyota Camry («Комфорт», 2,5 л, 181 л.с., бензин, АТ) – 93,46%;
Mazda6 (Active, 2,5 л, 192 л.с., бензин, АТ) – 86,41%;
KIA Optima (Prestige, 2,4 л, 180 л.с., бензин, АТ) – 79,99%;
Skoda Superb (Elegance, 2 л, 200 л.с., бензин, DSG) – 62,32%;
Volkswagen Passat (Highline, 2 л, 210 л.с., бензин, DSG) – 58,95%.
В этой группе ситуация с сохранением стоимости выглядит более очевидной, причем лидерство Toyota Camry оказывается еще ощутимее. Так, максимальный результат Residual value зафиксирован у пятилетнего автомобиля в комплектации «Комфорт» с двигателем объемом 2,5 л (181 л.с.) – 93,46%. То есть, спустя 5 лет с момента покупки Toyota Camry в таком исполнении теряет 6,5% от первоначальной цены, или 71 тыс. рублей. В то же время еще две комплектации японского седана («Элеганс» и «Элеганс Плюс») сохраняют более 90% своей стоимости.
Преследователь Toyota Camry – другой «японец», Mazda6 – в этой исследуемой группе отстает заметно сильнее (RV – 86,41%). В комплектации Active c 2,5-литровым мотором, имеющим небольшое «силовое» преимущество (192 л.с.), автомобиль теряет в цене около 14%, или почти 150 тыс. рублей. Другая комплектация у Mazda6 тоже имеет показатель Residual value более 80%.
Немного позади оказывается KIA Optima с 2,4-литровым двигателем (180 л.с.), у которой максимальный результат по сохранности стоимости демонстрирует комплектация Prestige (79,99%). Две другие модели рассматриваемой группы – Skoda Superb и Volkswagen Passat – оснащены менее литражными (2 л), но более мощными моторами (200 и 210 л.с. соответственно). А вот показатель RV у них заметно ниже: если у чешского лифтбека он равен 62,32%, то у немецкого седана – 58,95%.
В заключение хотелось бы отметить, что высокий показатель остаточной стоимости у бизнес-седана Toyota Camry служит одной из причин его лидерства на российском рынке в сегменте D. Так, за 9 месяцев 2019 года в нашей стране было реализовано 25046 новых таких автомобилей. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем продаж вырос на 9%. Ближайший преследователь – KIA Optima – отстает более чем на 5,5 тыс. единиц. Результат «корейца» за это время составил 19494 реализованных экземпляра. А у остальных рассматриваемых моделей продажи намного ниже: Mazda6 – 3814 шт., Volkswagen Passat – 1307 шт., Skoda Superb – 1053 шт.
Аналогичная тенденция наблюдается и на вторичном рынке. Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», Toyota Camry лидирует по перепродажам в сегменте D как в целом по рынку (за 9 месяцев их объем составил 60,3 тыс. шт.), так и в категории 5-летних машин (4,3 тыс. шт.). Показатели других моделей в обоих случаях в несколько раз меньше, а ближайшие преследователи здесь такие: в целом по рынку – Volkswagen Passat (24,7 тыс. шт.), в возрасте 5 лет – Mazda6 (1,1 тыс. шт.).
Как видно, фактор сохранности остаточной стоимости является одним из важнейших для покупателя при выборе той или иной модели. Ведь когда подойдет срок перепродажи автомобиля, можно не потерять в деньгах.