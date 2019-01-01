Автомобиль будущего: высокие технологии или доступность? («Автостат»)

В рамках автосалона MOTOREXPO-2019, который проходит в эти дни в Тольятти, состоялся круглый стол, где приглашенные эксперты поделились своим видением относительно путей развития российского и мирового автопрома.

Исполнительный директор АА «АВТОСТАТ» Сергей Удалов привел основные цифры по автомобильному рынку России. Так, за последние 5 лет стоимость автомобилей в среднем увеличилась на 76% и полностью компенсировала падение рубля по отношению к мировым валютам. Кроме того, срок владения автомобилем как в массовом, так и в премиальном сегменте увеличился и в среднем составил 6,3 года. С большой долей вероятности можно сказать, что цены на автомобили продолжат расти, правда, уже за счет других факторов.

Например, таких, как повышение налогов и увеличение затрат на владение автомобилем - на страховку, ремонт и обслуживание. Наконец, на автомобильный рынок России будет влиять и та демографическая «яма», которая возникла из-за снижения рождаемости в 90-е годы прошлого века. Люди, родившиеся в тот период, сейчас вступили в активный трудоспособный возраст, и именно они будут определять спрос на автомобили в ближайшее время. В их среде сейчас популярна идея «не владеть, а пользоваться», что также не способствует росту автомобильного рынка. На смену личному автомобилю приходят различные каршеринговые сервисы и постоянно развивающаяся сеть общественного транспорта.

Кроме того, автопроизводители вынуждены увеличивать инвестиции в производство, чтобы соответствовать растущим экологическим и технологическим стандартам по безопасности. Ужесточение этих норм ведет к увеличению стоимости самого автомобиля, что также не способствует повышению его доступности. «Таким образом, - резюмировал Сергей Удалов, - говорить о доступности автомобилей в нашей стране в ближайшее время не приходится».

Тему высоких технологий и инноваций в автопроме осветил другой спикер – Сергей Петерайтис, проректор по научно-инновационной деятельности Тольяттинского государственного университета. Он выделил три возможных направления развития мировой автомобильной промышленности.

Во-первых, речь идет об укрупнении существующих узлов и агрегатов в автомобиле. Сегодня средний автомобиль собирается из 2 850 деталей, которые производятся большим количеством поставщиков. На поддержание этой сети поставщиков – заключение договоров, их систематизацию и отслеживание – тратится большое количество времени и средств. Поэтому в будущем предлагается объединять мелкие детали в более крупные узлы, число которых в идеале сократится до 50. Это поможет оптимизировать работу с поставщиками и значительно сократить расходы.

Однако, здесь возникает другая сложность. Что делать, если из строя выйдет какая-то мелкая деталь? Как заменить ее без замены всего узла целиком? Этот вопрос пока остается открытым.

Вторым направлением развития станет персонализация автомобиля уже на этапе производства. Так, можно будет изготовить автомобиль под индивидуальные требования заказчика, что автоматически упразднит понятия «базовая» или «топовая комплектация». Помочь в этом смогут современные 3D технологии.

Наконец, эксперт уверен, что эра привычных нам автомобилей подходит к концу. Им на смену уже идут электромобили, беспилотники, трубопроводный транспорт и дроны, которые сводят необходимость перемещаться из точки А в точку Б к минимуму. Во всяком случае, доставка еды, одежды и техники по заданному адресу уже давно не является фантастикой, а в дальнейшем клиентоориентированность услуг будет только расти.

Отдельное интересное направление в развитие автопрома, по мнению Сергея Петерайтиса, это создание автомобилей-домов или автомобилей-офисов. В том или ином виде их уже давно можно встретить на дорогах, однако в будущем они могут получить дополнительные удобства и опции.

Вообще, автомобили так или иначе меняют мир вокруг нас. Например, уже сегодня в Японии на разделительных полосах автобанов устанавливают ветрогенераторы. Они перерабатывают в электроэнергию потоки воздуха, которые создают встречные автомобили. Причем, такая энергия не зависит от природных условий, а сами ветряки не создают никаких проблем с шумом – его перекрывает шум от проезжающих автомобилей.