10.07.19 Прочитали 175 раз

Средний срок владения автомобилем увеличился до 75 месяцев

Средний срок владения автомобилем увеличился до 75 месяцев

АВТОСТАТ ОМНИБУС-2019. Автомобили с пробегом: предпочтения автовладельцев (третья волна)
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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», средний срок владения автомобилем до первой перепродажи к лету 2019 года увеличился до 75 месяцев (6,3 года). Напомним, что в 2018 году аналогичный показатель был равен 73 месяцам (6,1 года), то есть сроки владения новыми автомобилями увеличились на 2 месяца.

По словам директора агентства «АВТОСТАТ» Сергея Целикова, увеличение сроков владения автомобилями в России – вполне закономерный результат. «Люди реже меняют автомобили на новые, поскольку покупательская способность не растет, а цены на новые автомобили за 5 лет поднялись в среднем на 60%. С учетом потери стоимости, для того, чтобы пересесть на аналогичный новый автомобиль, автовладельцу необходимо доплатить 100 – 150% от цены текущей 5- или 6-летней машины», - отметил он.

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили россия автовладельцы российские автовладельцы

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