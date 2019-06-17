Китайский автомобильный бренд GAC MOTOR приглашает российских дилеров к сотрудничеству

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GAC GROUP (ГАК группа), по версии Fortune, входит в 500 лучших предприятий мира, занимая в рейтинге 202 место. Сегодня в эту Группу входят такие подразделения, как GAC Toyota (ГАК Тойота), GAC Honda (ГАК Хендэ), GAC MOTOR (ГАК МОТОР), GAC Mitsubishi (ГАК Мицубиси) и другие. Самостоятельный бренд GAC MOTOR придерживается идеи «Руководство бренда, продвижение под высокими стандартами и непрерывное качественное развитие». Созданная в 2008 году, компания GAC MOTOR с каждым годом увеличивает объемы производства и продаж. Сегодня по уровню развития и размерам прибыли она находится в одном ряду с лучшими автомобильными брендами Китая. Шестой год подряд компания занимает первое место в исследовании качества продукции China Initial Quality Study, проводимого J.D. Power Asia Pacific.

На фото: GAC MOTOR GS8 GAC MOTOR – глобально развивающийся бренд, который следит за новыми рынками и постепенно покрывает своей продукцией ключевые рынки всего мира. Сегодня компания представлена уже в 16 странах, расположенных в Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке, в Африке, в Восточной Европе и в Америке. Она занимает первое место среди китайских автомобильных брендов по рыночной доле в Кувейте, Бахрейне и других странах Ближнего Востока.

На фото: GAC MOTOR GM8 Выход на российский рынок — это важный этап в процессе глобализации бренда GAC. В августе 2018 года GAC MOTOR впервые приняла участие в Московском международном автомобильном салоне, вызвав у российских автолюбителей и представителей СМИ широкий интерес. В апреле текущего года во время Санкт-Петербургского международного автомобильного салона, где компания презентовала 9 лучших моделей, были подписаны соглашения о сотрудничестве с российскими дилерскими центрами, а также было объявлено о появлении первой модели – GS8 – на российском рынке во второй половине этого года. Позже GAC MOTOR впервые приняла участие в годовой конференции ROAD в Москве. В ходе конференции и активного общения руководства GAC MOTOR, обмена информацией с 300 дилерскими центрами из разных регионов России, представители более 60 центров подали заявки на сотрудничество c брендом. Таким образом, первый важный шаг в создании будущей сети дилерских центров в России был пройден. Выдающиеся результаты на мировых рынках, активное внимание потребителей, большой интерес российских дилеров и желание активно сотрудничать, высокая оценка ведущих автомобильных СМИ – все это указывает на хорошие перспективы развития GAC MOTOR в России.

На фото: GAC MOTOR GS3 Чтобы обозначить своё присутствие на российском рынке, GAC MOTOR создала дочернюю компанию ООО «ГАК МОТОР РУС» с центральным офисом в Москве, в бизнес-парке «Гринвуд». В апреле этого года здесь состоялась церемония открытия дочерней компании, на которой присутствовали главные лидеры Провинции Гуандун. Дочерняя компания официально начала свою работу в мае. Для GAC MOTOR это первый опыт в создании независимой компании за рубежом, что демонстрирует большое внимание к России и решимость укорениться на этом рынке.