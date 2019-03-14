«Будем собирать машины в Калуге». Opel раскрыл все планы в России (AutoNews.ru)

Руководство компании рассказало, какие автомобили будут продавать в России: часть из них начнут производить на заводе в Калуге, а некоторые планируют импортировать. Opel сосредоточится на кроссоверах и фургонах.

Глава группы PSA Карлос Таварес в беседе с корреспондентом Autonews.ru раскрыл все планы по возвращению марки Opel в Россию – продажи автомобилей начнутся уже в 2019 году. Первыми у дилеров появятся кроссоверы Crossland X и Grandland X, а также «каблучок» Combo.

Ранее участники рынка указывали, что продавать в России Zafira, Corsa и Insignia марка не сможет по крайней мере три года из-за наложенных ограничений со стороны General Motors после продажи марки Opel группе PSA. По словам Тавареса, никаких проблем с выводом в России новых моделей Opel возникнуть не должно. Однако не все так просто.

В Россию привезут кроссоверы и фургоны

Сейчас Opel работает над переводом всех моделей в интеллектуальную собственность PSA – этот процесс должен полностью завершиться к 2024 г., пояснил Таварес. В России, по его словам, марка будет продавать исключительно модели, созданные на платформах PSA.

Сейчас на базе французского концерна построены кроссоверы Crossland X и Grandland X, а также Combo. Кроме того, в 2019 г. на платформы PSA переведут Corsa, Zafira Life и Vivaro. Opel в России на первоначальном этапе сосредоточится на продаже SUV и LCV: часть моделей будут локализованы на мощностях предприятия PSMA в Калуге, а некоторые планируют импортировать.

Какие именно модели Opel намерен локализовать в России в первую очередь, представители марки не уточнили. Вероятнее всего, речь идет о коммерческих фургонах, учитывая, что коммерческую линейку своих моделей PSA уже собирает в Калуге – например, Citroen Jumpy и Peugeot Boxer.

«Сейчас в России обслуживается около 500 тыс. автомобилей Opel. Это означает, что у сервисных центров есть работа. Наша основная задача сейчас – это воссоздание дилерской сети: дистрибьюторы должны сфокусироваться на продаже автомобилей и сделать марку прибыльной. Именно этим мы и занимаемся сейчас – заново отстраиваем дилерскую сеть и выбираем партнеров из самых лучших дилеров. Они очень заинтересованы нашим предложением, потому что понимают, что очень скоро смогут начать получать прибыль», – рассказал Таварес корреспонденту Autonews.ru.

Он уточнил, что в настоящее время все модели Opel переносят в интеллектуальную собственность PSA. «Все происходит очень быстро: этому способствует соглашение по снижению выбросов CO₂, которое должно вступить в силу с 2020 года. Поэтому Opel в России получит внушительное портфолио, и в нем не будет никаких пробелов благодаря скорости, с которой мы переводим продукты GM в интеллектуальную собственность PSA. Мы обязаны успеть сделать это к 2020 году, это означает, что у нас не будет никаких проблем с GM», – уточнил Таварес.

Локализация в Калуге без СПИКов

Топ-менеджер подтвердил, что производить автомобили Opel будут на предприятии PSMA в Калуге. Однако Таварес не ответил, будет ли для этого подписывать специнвестконтракт (СПИК) с правительством. Именно этот вид партнерства лоббирует Минпромторг, предоставляя автокомпаниям определенные льготы, в том числе налоговые, в обмен на инвестиции в локализацию продукции и развитие технологий.

«У нас есть завод в Калуге, мы сможем отлично использовать его для потребностей Opel, если это будет выгодно, – объяснил Таварес. – Адаптировать мощности предприятия под нужды Opel не составит труда, поскольку в настоящее время там уже производят автомобили на платформах PSA. В этой задаче нет ничего сверхсложного, здесь мы просто используем все возможности, которыми владеем, и применим оппортунистический подход при ведении бизнеса в России.

Сейчас глава Opel Майкл Лошеллер ведет переговоры с руководством Калужской области, после чего станет понятен окончательный план по возвращению Opel в Россию. Я уверен, что наш будущий бизнес-план сработает. Так, мы уже начали продавать Opel на Украине, и я уверен, что и в России бренд будет успешен».

Без локализации не будет серьезных объемов продаж

Участники рынка сомневаются, что с подобными планами Opel сможет выйти на серьезные объемы производства. Так, в одном из крупнейших локализованных в России автобрендов в беседе с Autonews.ru предположили, что компания смогла найти какую-то лазейку в законодательстве, которая позволила бы ей воспользоваться льготами без подписания СПИКов и серьезных инвестиций в производство. Однако такой подход, по оценке потенциальных конкурентов, не сможет обеспечить Opel высоких объемов продаж.

«В России можно получать прибыль, только если продаешь локализованные модели, – объяснил один из источников Autonews.ru. – Для этого потребуются внушительные инвестиции: нужно подписывать специнвестконтракт, инвестировать в оснащение автомобилей системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Подход Тавареса в бизнесе всегда был связан исключительно с получением прибыли. Это не тот человек, который будет терять деньги в надежде на лучшее. Поэтому возвращение Opel в Россию будет скорее номинальным и не приведет к переделу рынка. Похоже на то, что Таварес просто нашел способ продавать небольшое количество автомобилей, не затрачивая на это больших средств».

Другой источник в отрасли объясняет, что для успешного возвращения в Россию у Opel должно быть как минимум две локализованные модели на заводе PSA в Калуге и более 80 дилеров в крупных городах России. «Чтобы локализация имела смысл, нужно производить минимум по 10 тыс. единиц каждой из моделей Opel – только так можно будет соответствовать заложенным в СПИК требованиям, – сказал источник Autonews.ru. – Что касается дилерской сети, то здесь у Opel два варианта: либо возобновить старые партнерства, либо начать сотрудничество с дилерами Peugeot и Citroen. Но общие шоурумы могут привести к каннибализму между брендами и смутить потенциальных покупателей, поскольку линейки моделей у брендов весьма схожи. В любом случае говорить о полноценном возвращении Opel в Россию в ближайшие два года нельзя».

В свою очередь президент Российской ассоциации дилеров (РОАД) Олег Мосеев считает запуск новых моделей LCV от Opel не самым перспективным решением. «В категории «коммерческий транспорт» Opel предлагает примерно то же самое, что Peugeot и Citroen. И непонятно, зачем привозить еще больше таких автомобилей, притом что спрос на них невысок, а конкурентов у них практически нет. Так, Mercedes и ГАЗ играют совсем в других сегментах. Можно попытаться отвоевать долю продаж у Ford, но все равно внутреннего каннибализма избежать не получится», – рассуждает Мосеев.

Импорт внедорожников в Россию, по оценке Мосеева, также бесперспективен. «Если модели SUV импортировать, то обеспечить конкурентоспособные цены на них не получится, покупать эти автомобили никто не будет, – объяснил Мосеев. – Генерировать убытки Opel не будет, поэтому логично наладить локальное производство внедорожников в Калуге. Тогда у Opel появится шанс поиграть с конкурентами. Но бренд так давно ушел из России, что его руководству придется вкладывать огромные средства на то, чтобы вернуть свою долю на рынке. И пары внедорожников в портфеле для этого недостаточно, особенно учитывая, что в России Opel любили за такие модели, как Astra и Mokka. Первой мы, похоже, не дождемся, а вторая к моменту полного перехода на платформы PSA морально устареет – проще будет сделать новый автомобиль, чем переводить его на новую платформу».

Opel вывели с российского рынка в 2015 году. После этого был законсервирован питерский завод General Motors, где в том числе собирали модель Astra. Генеральный директор Opel Group Карл Томас Нойманн тогда признавался, что такое резкое сокращение присутствия GM в России потребовало около $600 млн.

Эти деньги ушли на стимулирование продаж оставшихся у дилеров автомобилей, трансформацию дилерской сети, включающую в том числе отмену контрактов и компенсацию расходов дистрибьюторов. Серьезные средства понадобились и на проведение массового сокращения сотрудников – всего своих мест лишились около 17 тыс. человек, включая рабочих и менеджмент.

AutoNews.ru