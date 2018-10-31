CarWeGo: новые возможности покупки и продажи автомобилей («Автостат»)

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В ряду классифайдов по продаже и перепродаже автомобилей не так давно появился сервис CarWeGo, основанный на совершенно новом принципе взаимодействия продавцов и покупателей.

О концепции и принципах интернет-портала «Карвиго» уже рассказывал его основатель Рустам Мамедов. Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» заинтересовались новым сервисом и решили узнать мнение рядовых автовладельцев о данном портале. В результате опроса, в котором приняли участие более 750 автолюбителей, было установлено, что за последние 10 лет более 85% опрошенных покупали автомобиль два или более раз. При этом почти половина опрошенных использовала для этого несколько интернет-сервисов одновременно. Что касается новой концепции CarWeGo, то каждый третий продавец выразил готовность воспользоваться ею, а более 70% покупателей заинтересовались возможностью рассказать о своих пожеланиях для получения выгодных предложений. Какие еще нюансы помог выявить опрос автовладельцев? Рассмотрим подробнее. Как часто люди меняют автомобиль? В ходе опроса эксперты выяснили, что за последние 10 лет более 85% опрошенных покупали автомобиль два или более раз, а 66% столько же раз продавали свой автомобиль.

То есть в среднем за 10 лет своей жизни автовладелец пять раз задействован в процессе купли-продажи автомобиля (покупает три автомобиля, а продает два).

Какие ресурсы используются для покупки или продажи автомобиля? Подавляющее большинство (почти 90%) автовладельцев для покупки и продажи авто с пробегом прибегали к помощи интернет-сервисов. Из них почти половина пользовались двумя и более сервисами, а около 75% опрошенных размещали объявления только в сети, не обращаясь в автосалоны или на авторынок.

На этом этапе сервис CarWeGo станет дополнительным или основным инструментом, помогающем в продаже и одновременно в приобретении будущего автомобиля. Создав объявление о покупке новой машины, человек получит возможность здесь же, на сайте CarWeGo.ru, прикрепить информацию об автомобиле для продажи. Это экономит время и сокращает количество сервисов для взаимодействия с продавцами и покупателями. Также это удобно и трейд-ин площадкам: они могут предложить новую машину, одновременно выкупив автомобиль, выставленный на продажу. Сколько времени автовладельцы тратят на выбор будущего автомобиля? Что касается времени, то лишь 18% россиян согласны потратить от 2 до 6 месяцев, пока найдется подходящий вариант. Однако более 40% рассчитывают приобрести будущий автомобиль в течение двух недель с момента подачи объявления.

Как происходит покупка и продажа автомобилей? Более половины респондентов (57,5%) на вопрос «Приходилось ли Вам одновременно продавать свой автомобиль и подбирать другой?» ответили утвердительно. Однако каждый третий (34%) сообщил, что предпочитает сделать паузу между покупкой и продажей. Из них 21,5% сначала продают старое авто, а потом начинают присматривать новое, а 12,3% могут позволить себе сначала купить новую машину, а уже потом продавать старую.

Возможности CarWeGo помогут ускорить продажу своего авто, если вдруг вы нашли подходящий для себя новый автомобиль и боитесь упустить предложение. На CarWeGo вы можете самостоятельно находить покупателей, связываться с ними и делать выгодные предложения. Готовы ли автовладельцы самостоятельно искать потенциальных покупателей при продаже старого авто? После размещения информации о продаже автомобиля большинство респондентов (66,3%) предпочитают ждать, пока к ним обратятся потенциальные покупатели. Около трети (32,2%) готовы сами писать или звонить покупателям. Из них 22,6%, чтобы ускорить продажу, могут предложить скидку.

То есть практически одна треть продавцов предпочтет воспользоваться предложенной сервисом концепцией – «продавцы ищут покупателей». Но и остальные две трети продавцов также являются потенциальными пользователями сервиса, ведь предложенная концепция не является обязательной, они могут действовать и по «привычному» сценарию, т.е. ждать пока покупатель сам с ними свяжется. Готовы ли россияне сообщить о том, какой автомобиль они хотят приобрести? Более 70% автовладельцев заявили, что готовы воспользоваться возможностью сайта CarWeGo и разместить объявление о покупке, указав в нем следующие параметры: марку, модель, б/у или новый, способ оплаты (лизинг, трейд-ин, кредит) и т. д. При этом почти 30% отметили: для них важно, чтобы выгодные предложения от продавцов, автосалонов, банков, страховщиков и т.д. поступали исключительно в личные сообщения на сайте, а не по телефону.

Откуда автовладельцы могут получать информацию об автомобилях? Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» выяснили, что свыше 60% автовладельцев предпочитает получать информацию из всех возможных источников. Более 20% доверяют только мнению профессиональных автомобильных СМИ, 7% - смотрят и читают блогеров, а почти столько же (6%) заходят на форумы с мнениями непрофессионалов. Для удобства сервис CarWeGo предлагает своим пользователям автожурнал, где в одном месте в виде живой ленты можно получить информацию на автомобильную тематику – обзоры рынка, новинки автопрома, сведения о законах, дорогах и т.д. В автожурнале можно найти как актуальные новости от профессиональных журналистов, так и мнения простых автолюбителей. Журнал на сайте CarWeGo.ru – это интересно? Как видно, интерес к журналу, размещенному на сайте CarWeGo.ru, проявили 85% опрошенных, а около 13% даже выразили желание самостоятельно размещать в нем свои материалы, при этом еще и получая реальные деньги за просмотры своих статей.