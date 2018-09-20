Рустам Мамедов, основатель интернет-портала CarWeGo («Автостат»)

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», россияне ежегодно тратят на покупку автомобилей с пробегом свыше 2 трлн рублей. В 2017 году вторичный рынок вырос на 2,1%, а в 2018 году, по мнению экспертов агентства, он вырастет еще на 3% - примерно до 5,5 млн. единиц. При этом продажи автомобилей с пробегом активно растут и через интернет. Для желающих купить или продать автомобиль, сегодня существует огромное количество интернет-сервисов, помогающих это сделать (Avito Avto, Drom.Ru, Авто.ру и пр). Но на рынке появляются и новые игроки, предлагающие нестандартный подход. Более подробно об этом мы побеседовали с основателем интернет-портала CarWeGo.ru Рустамом Мамедовым.

- В чем отличие вашего продукта от уже существующих классифайдов? Что вообще представляет из себя сервис CarWeGo?

- Главное отличие нашего интернет-сервиса от привычных классифайдов в том, что на Carwego.ru пользователи, кроме объявлений о продаже авто, также оставляют объявления о покупке, тем самым формируя спрос. На главной странице сайта представлена «витрина» именно объявлений покупателей, а не предложения продавцов.

Нами создан инновационный сервис покупки и продажи авто, не имеющий аналогов в России и мире: Мы единственные показываем продавцам потенциальных покупателей. Покупатели автоматически получают подборку продавцов, а продавцы – подходящих покупателей. А далее, в зависимости от настроения, занятости и других факторов, они самостоятельно инициируют общение друг с другом. Сделать это можно с помощью внутреннего мессенджера или по телефону. Новый подход сервиса CarWeGo сбалансированно учитывает интересы обеих сторон.

Официальным дилерам и трейд-ин площадкам мы даем новые возможности и новый канал продаж, по сути, автоматическую лидогенерацию. Таким образом, рынок становится более динамичным – теперь продавцы могут действовать активно и самостоятельно искать покупателей, предлагая им выгодные варианты. Это актуально как частным лицам, так и дилерским центрам и трейд-ин площадкам.

- Откуда взялась идея такого сервиса?

- Я давно изучаю автомобильную тему, люблю машины и довольно часто их меняю, поэтому регулярно бываю как в роли продавца, так и в роли покупателя. Проблему я обнаружил, когда продавал очередную дорогую машину. Объявление о продаже за несколько месяцев набрало тысячи просмотров, но я не получил ни одного звонка. Как ни странно, но автомобиль получилось продать знакомому знакомого, который даже не рассматривал данную модель. Я просто предложил ему свой вариант, рассказал о его преимуществах и предложил хорошую цену. Тогда мне и пришла в голову идея о том, что на рынке до сих пор нет платформы, где можно было бы собрать покупателей автомобилей и работать с ними.

Теперь любой продавец авто полностью сам отвечает за скорость продажи. Если надо срочно продать автомобиль, то он может предлагать его тем покупателям, чьи запросы, хотя бы чуть-чуть совпадают с его предложением, а также «обрабатывать» покупателей из соседних регионов. Если продажа не срочная, то звонить можно только тем, кому нужна именно такая машина или просто ждать звонка от Покупателя.

Летом 2017 года, в статье газеты «Коммерсант» руководитель Авто.ру (Яндекс-Вертикали), Антон Забанных, указал на окаменелость авторынка в России и на необходимость развернуть его в сторону покупателей. Это касается как приобретения авто «с рук», так и, в большей степени, покупки у дилера.

Цитата: «Нам, покупателям, должно быть удобно. Мы не хотим ездить по пяти местам в Москве и тратить в каждом из них время. Я хочу знать, где продается такая вот машина с люком и синего цвета, и дальше буду сам с этой информацией работать».

Действительно, сейчас покупатель с деньгами лишен возможности быстро получать правдивую информацию об автомобиле в наличии. Это несправедливо, и мы решили это изменить. Теперь и продавец, и покупатель имеют больше инструментов по совершению сделки.

- Расскажите, как это работает?

- Если вы продавец, то сами отвечаете за скорость продажи и качество сделки:

- даже не регистрируясь, вы можете найти потенциальных покупателей с помощью простого фильтра на главной странице сайта Carwego.ru. А после регистрации активно звонить или писать им во внутреннем мессенджере, ускоряя продажу своего авто;

- при размещении объявления о продаже, система автоматизированного подбора объявлений CarWeGo покажет вам покупателей, требования которых соответствуют вашему объявлению; в данном случае вы сможете продавать пассивно, ожидая обращения со стороны покупателей, а также получать информацию о появлении новых покупателей.

Если вы покупатель:

- заходите на сайт, жмете кнопку «Купить», выбираете параметры желаемого автомобиля, и CarWeGo создает одно или несколько объявлений о покупке. После этого продавцы могут легко найти вас и предложить выгодный вариант. Если вы не хотите, чтобы вам звонили, то просто скрываете свой номер и общаетесь в мессенджере прямо на сайте;

- автоматическая взаимная подборка объявлений CarWeGo покажет вам продавцов и позволит обращаться к ним самостоятельно.

- Сколько у вас пользователей на сегодняшний день, и какие планы по дальнейшему развитию?

- Результаты первых месяцев работы оптимистичные: 90 000 уникальных посетителей, около 7 000 зарегистрированных пользователей (в том числе компаний), 6 650 добавленных автомобилей на продажу, около 5 600 объявлений о покупке, 7 400 сообщений в мессенджере, 180 сделок. В ближайшее время мы планируем увеличить показатели как минимум на 300% и планомерно расширять зону действия сервиса CarWeGo на всю Россию. Кроме того, уже есть договоренности с заинтересованными лицами по развитию нашего сервиса в Белоруссии, Азербайджане и Казахстане. В ближайшее время, после внедрения полноценной функции многоязычности и мультивалютности, сервис CarWeGo начнет свою работу в этих странах.

Отдельное направление работы – это наш автожурнал, который мы недавно запустили. Автором в нем может стать любой желающий блогер или журналист. При этом сервис CarWeGo предлагает ясные и прозрачные возможности для авторов по монетизации свой работы, созданию и повышению своего рейтинга.

- Как вы собираетесь заработать на этом?

- CarWeGo планирует брать деньги с дилеров и трейд-ин площадок за различные пакеты услуг, которые будут включать в себя:

- уникальный функционал установления целей для рекламных баннеров, который до сих пор не смогли реализовать другие игроки рынка;

- адресную рассылку специальных предложений для покупателей;

- оформление страницы в стилистике бренда;

- рекламные баннеры на главной странице сайта;

- написание и публикация статей в автожурнале CarWeGo;

- и многое другое.

Регистрация и размещение объявлений для пользователей бесплатная, но в дальнейшем они смогут покупать дополнительные функции - платить за поднятие и выделение объявлений о покупке и продаже, а также за подачу нескольких объявлений сразу.

Для партнеров в других странах планируем предлагать сотрудничество по франшизе.

Таким образом, сервис будет предлагать компаниям находить именно тех пользователей, которые заинтересованы в их продукте, а пользователи будут получать по-настоящему нужные им предложения.

- Откуда берутся деньги на проект на начальной стадии?

- В настоящий момент проект финансируется за счет собственных средств основателей. Мы уже сформировали интересный продукт для представителей автомобильного бизнеса и в течение года планируем выйти на самоокупаемость. Поиск стороннего финансирования в данный момент не осуществляется. При этом мы видим интерес к сервису Carwego.ru со стороны потенциальных инвесторов, а также к совместной работе от крупных игроков рынка.

- Кто сейчас работает в команде, которая запускает CarWeGo на рынок? Где находится головной офис?

- На данный момент в проект вовлечены 22 человека, в том числе команда разработки, команда продвижения (маркетинговый и коммерческий отдел). Основной критерий при подборе сотрудников – это опыт в работе со стартапами и амбициозность. Офис компании находится в Смоленске, но регион не является основной зоной деятельности сервиса. Более 90% зарегистрированных на данный момент пользователей проживают в Центральном федеральном округе.

- Не боитесь ли вы, что и другие игроки рынка воспользуется вашей находкой в случае успеха?

- Нет. Мы полностью защищены юридически, уникальные функции сервиса находятся в стадии патентования, товарный знак зарегистрирован. Но дело даже не в этом - мы уже меняем сознание людей и показываем им как это может работать по-другому. Автосалоны и дилеры при каждом контакте с нами удивляются, почему никто раньше такого не придумал. И если кто-то и решится поехать по нашей «лыжне», то мы в любом случае уже будем ехать далеко впереди.