 АВТОСТАТ | Что появится на автомобильном рынке в сентябре? («Автостат»)

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Что появится на автомобильном рынке в сентябре? («Автостат»)

Лето подошло к концу, а значит, самое время рассказать о некоторых новинках автомобильного рынка, которые вы сможете увидеть в салонах дилеров уже в сентябре.

Jeep Wrangler

Для любителей классики американцы из компании Jeep представили новое поколение Wrangler. Внедорожник традиционно получил минимальное количество изменений внешности и чуть больше – в технической части. Так, автомобиль стал легче за счет дверей и капота из алюминиевого сплава, рама получила повышенную жесткость. Интерьер сохранил строгий, брутальный стиль, но получил полностью переработанные приборную панель, торпедо и центральную консоль. А новые сиденья делают его комфортным и современным. Стартовый ценник – 3 150 000 рублей. 

BMW 2-Series Active Tourer

Компактный семейный минивэн BMW 2-Series Active Tourer, базовая версия которого оценивается в 1 750 000 рублей, также получил косметическое плановое обновление. Всего за 7 месяцев 2018 года было продано только 65 экземпляров, поэтому в BMW делают ставки на то, что обновленная версия привлечет к себе большее внимание, чем дорестайлинговая модель

Mercedes-Benz A-Klasse

Новое поколение Mercedes-Benz A-Klasse, исполненное в свежем и, видимо, фирменном на ближайшее будущее семейном стиле доступно для тест-драйва в официальных дилерских центрах. На выбор покупателю будет представлено 3 варианта двигателей. Это два бензиновых турбированных мотора объемом 1,3 и 2 л, развивающих 163 и 224 л.с. соответственно, и один 1,5-литровый турбодизель мощностью 116 л.с. Работать они будут в паре с роботизированной 7-ступенчатой КП. Также для 163-сильного двигателя будет доступна МКП. Начальная цена – 1 760 000 рублей.

LADA Granta FL

С 1 сентября стартовали продажи обновленного семейства LADA Granta, которое не только получило фейслифтинг, но и обзавелось новыми кузовами. Теперь в дилерских центрах можно будет купить еще «Гранту» в кузовах «универсал» и «хэтчбек». А впоследствии будет доступна и кросс-версия этой модели. Напомним, что стартовая цена для самой доступной версии новой LADA Granta (в кузове «седан») – 419 900 рублей.

*Обзор основан на «Календаре новинок» сайта Цена-Авто, не претендует на полноту освещения. Будем рады учесть комментарии и замечания заинтересованных читателей.

, источник: www.autostat.ru

Теги: новинки легковые автомобили продажи jeep jeep wrangler bmw bmw 2 серии mercedes-benz mercedes-benz a-class lada lada granta

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