Автодилеры переключаются на УАЗ («АВТОСТАТ»)

Прошлый год стал настоящим потрясением для российских автодилеров: когда продажи «схлопнулись», многие оказались в состоянии крайней растерянности. Некоторые не могут отойти до сих пор, а кто-то уже давно банкрот. Ситуация вынуждает искать пути выживания.

Против рынка

Одной из самых перспективных марок в текущей экономической ситуации внезапно оказался наш родной УАЗ, на который и обратили внимание не только игроки, близкие к банкротству, но и крупные продавцы, традиционно торговавшие автомобилями ценой выше среднего.

Так, компания «РОЛЬФ» в январе 2016 года начала продавать «уазики» (дилерство было получено в декабре 2015 года) и пополнила свой и не без того приличный портфель 18-м брендом (совсем недавно компания официально закрыла сделку по поглощению «Пеликан-Авто», таким образом, взяв на себя еще два бренда – BMW и Nissan). Показатели по продажам УАЗа в холдинге пока не раскрывают, но говорят, что у бренда неплохие перспективы.

Действительно, у УАЗа в последнее время продажи показывали неплохие результаты. По итогам прошлого года в России было реализовано около 49 тыс. автомобилей (с учетом LCV), что всего лишь на 2% меньше по сравнению с 2014 годом. Таким образом, в 2015 году марка едва не попала в ТОП-10 продаж, заняв достойное 11-е место в рейтинге.

В угоду покупателю

Разумеется, дилеры сегодня предлагают потребителю то, что наиболее востребовано. Удешевление продукта и его бюджетные комплектации в настоящее время могут стать одним из вариантов пополнения модельной линейки. Например, АВТОВАЗ не так давно запустил на рынок версию Priora low-cost ценой 389 тыс. рублей. Тот же УАЗ принял решение вернуть на конвейер модель Hunter, хотя планировалось, что она покинет рынок.

Однако, «уазики» сейчас отнюдь не такие дешевые, как привык думать традиционный потребитель. Сегодня у УАЗа есть три легковые модели (Patriot, Pickup и Hunter), предлагаемые в 13 комплектациях. Также есть еще и «Победная серия». Самой доступной моделью считается Hunter (рекомендованная розничная цена – 549 тыс. рублей), а стоимость остальных моделей в топовых комплектациях уходит к миллиону рублей. Если суммировать все возможные спецпредложения («трейд-ин», скидка по льготному автокредиту, утилизация), можно сэкономить от 100 до 200 тыс. рублей.

Но фактически потребитель сегодня вынужден выбирать между китайским внедорожником и российским «уазиком», чьи цена укладываются примерно в одну ценовую категорию – от 600 тыс. до 1 млн. рублей.

Новые опции, новые цвета

Между тем, даже УАЗу - автомобилю российского производства – дальнейшего удорожания не избежать. На официальном сайте производителя еще указаны цены на автомобили 2015 года, по «прайсам» же 2016 года все модели выходят на 40 – 50 тыс. рублей дороже, говорят дилеры (в начале года УАЗ поднял цены на 2 – 3%).

Не так просто найти и базовые версии в наличии. К примеру, в компании «РОЛЬФ» машины есть, порой даже в весьма экзотической палитре (например, белоснежный Hunter), в то время как у поволжских дилеров старые машины давно кончились, а 2016 года выпуска – еще не поступили. Обещают привезти под заказ: в зависимости от модели срок может составить от недели до месяца.

УАЗ Hunter может оказаться еще дороже потому, что в 2016 году он получит новые опции: индикатор не пристегнутого ремня безопасности водителя, крепление Isofix на двух крайних задних сиденьях, а также 3-точечный ремень безопасности. Обещают внедрить и новые цвета, а также выпустить коллекционные спецверсии данной модели.

Сегодня дилеры вынуждены искать новых и перспективных партнеров. Например, тольяттинская компания « Крумб-Сервис», которая издавна были партнером GM-AVTOVAZ, анонсировала торговлю «уазиками». Другие же респектабельные «старожилы» местной площадки даже подумывают о сотрудничестве с китайскими автопроизводителями…