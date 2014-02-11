«Мы не хотим конкурировать с «Ладой»!..»

За два месяца до широкого показа автомобилей Datsun российским покупателям директор Datsun в России Жером Сего решил встретиться с самарскими журналистами и рассказать представителям СМИ, почему именно сейчас решено было реанимировать бренд на мировом рынке, а также ответить на вопросы, связанные с ценовой политикой и развитием дилерской сети. Однако участников мероприятия больше интересовало, насколько новый японский продукт, который будет выпускаться на АВТОВАЗе, потеснит своих российских товарищей по ценовому сегменту.



Зачем реанимировали Datsun?



Из истории: «В 2014 году Datsun исполняется 100 лет. Изначально бренд был основан тремя партнерами. Собственно, потому первый автомобиль в 1914 году и получил название «DAT» - по первым буквам имен своих основателей (Ден, Аояма, Такеучи). Опять же буквы символизировали: «durable» - долговечность, «auractive» - привлекательность, «trustworthy» - доверие. В 1934-ом появился «DAT-son», т.е. сын DAT – небольшой автомобиль с двигателем 495 куб. см. Но «датсон» плохо звучит на японском языке (созвучен со словом «ущерб»), и автомобиль решено было переименовать в «datsun». Бренд был представлен и продавался более чем в 190 странах мира. Пятьдесят лет автомобиль был в продаже, под этой маркой продано более 20 млн. автомобилей. В 1981 году два бренда - «ниссан» и «датсун» слились в один, и компания приняла решение оставить только один бренд. Это было маркетинговое решение. И бренд «датсун» положили на полку в музее. Этот бренд никогда не был представлен в России».



Почему было принято решение вернуть бренд на рынок, причем российский рынок начать осваивать в числе первых? «Если вы посмотрите на развитие мирового автомобильного рынка, - говорит Жером Сего, - вы можете увидеть, что 15 лет назад 60% машин продавалось на зрелых рынках, и всего 40 — на быстрорастущих. Мы ожидаем, что в 2016 и 2017 году ситуация абсолютно поменяется, и 60 % продаж будет на быстрорастущих рынках… Во многих странах число людей среднего класса растет, они хотят иметь доступ к современным автомобилям. И нужно определенным образом ответить на потребности этих клиентов…».



У альянса «Рено-Ниссан» было два варианта решения проблемы - расширить ниссановскую линейку, добавив в нее низкобюджетною модель либо основать новый бренд (как вариант, вернуть старый бренд – авт.), который ответит на потребности этих людей. Выбрали второй путь. Но при этом решили вернуть бренд Datsun как «глокал»-бренд. То есть глобально-локальный, что означает в глобальном плане общий для развивающихся рынков Индии, Индонезии, России (имеющий общие дизайнерские решения), но в каждой стране – с ориентиром на местные потребности и требования клиентов к автомобилям.



Для России это означает, что на рынке появится автомобиль, по дизайну напоминающий те, что уже были представлены в Индии и Индонезии (go и go плюс), по цене не выше 400 тысяч рублей.





В этом году в России планируется запустить две модели Datsun. Но японцы не собираются останавливаться на двух продуктах и на пресс-конференции дали понять, что в этом плане собираются покрыть максимум сегментов – ибо «не так уж много видов кузовов в автомобильной промышленности». Над проектом велись работы в течение трех лет. «Когда мы встретились первый раз с ниссановскими инженерами, - рассказывает Жером Сего, - изначально ставили задачу сделать прежде всего хороший приятный дизайн. Второй вопрос, который мы поставили — сделайте комфортный автомобиль. То есть с хорошей подвеской, хорошей шумоизоляцией, с хорошим уровнем оборудования, хорошими внутренними характеристиками – такими, как пространство в салоне, объем багажника. Третье — сделать безопасную машину. Но самое удивительно было сказать им после этого, что все это нам нужно по цене ниже 400 тысяч. И тут появилось удивление с их стороны. И мы преуспели. Я обещаю вам, что мы сделаем то, о чем я вам сказал, и это будет дешевле 400 тысяч».

Не конкурировать с «Ладой»!



На пресс-конференции Жером несколько раз повторил, что изначальное намерение руководителей проекта — не конкурировать с «Ладой». «Потому что у нас нет такого же продукта, потому что у нас другое позиционирование бренда, у нас другой бренд, у нас другая дилерская сеть и другие амбиции, - заверял директор бренда в России. Но потом добавил: «У нас новый дизайн и свежий дизайн… Наш автомобиль будет отличаться надежностью и качеством… Если вы не хотите проблем с запуском вашей машины... Мы предложим высокий уровень оборудования и безопасность автомобиля…».





У кого же, если не у АВТОВАЗа, тогда будет откусывать долю на конкурирующем рынке возрожденный бренд? В заявленном ценовом сегменте – всего с десяток моделей. Не исключено, что у рынка подержанных машин (к слову, и на вторичном рынке до сих пор лидировала и лидирует Lada – авт.). Жером Сего аргументировал эту возможность: «В 2013 году в стране было продано больше 5 млн. подержанных машин. Это большой рынок. Примерно одна треть из этих 5 млн стоит меньше 400 тысяч рублей. Эти клиенты покупают подержанную машину, потому что не могут найти на рынке чего-то, что лучше отвечает их потребностям. И с Datsun мы дадим им этот выбор».



Жером на многие прямые вопросы журналистов в этот день отвечал как политик. Но лучше всего на вопрос, потеснит ли Datsun на рынке продукцию АВТОВАЗа, говорит информация, прозвучавшая на пресс-конференции в Самаре 6 февраля 2014 года. К 2016-ому году Datsun планирует продавать в России около 100 тысяч автомобилей. При этом мощности АВТОВАЗа никто увеличивать не планирует. Почему именно 100 тысяч? Откуда взялась эта цифра в условиях стагнирующего рынка? Планируется, что к 2016 году объем продаж под брендом Datsun будет занимать примерно треть всех тех автомобилей, которые будет продавать в России компания Nissan. Это означает, что если Nissan запланирует продать 300 тысяч автомобилей, то Datsun будет стараться продать 100 тысяч. А что касается мощностей АВТОВАЗа — «на сегодняшний день у АВТОВАЗа достаточно мощностей, чтобы удовлетворить все потребности «Datsun» по производству»…

Источник локализации и качества - АВТОВАЗ



Один из прозвучавших тезисов: «Мы будем продавать японские автомобили дешево». Низкая цена будет достигаться в основном за счет локализации. Локализовано должно быть все. Причем высокий уровень локализации планируется сразу, это единственный способ для Datsun уложиться в заявленную цену (до 400 тысяч рублей). «В Индии и Индонезии использованы собственные мощности, а в России у нас есть АВТОВАЗ, который является членом альянса «Рено-Ниссан», - пояснил директор Datsun в России. - Нам были предложены определенные мощности и определенные ресурсы, использование которых могло помочь решить эту самую задачу. Да, мы будем использовать ресурсы АВТОВАЗа. Но datsun никогда не будет «грантой». Для конструирования автомобиля Datsun мы взяли лучшее из всех моделей альянса. Мы берем ресурсы и компоненты, которые существуют.



Дизайн у нашего автомобиля разработан в Японии и он будет перекликаться с тем дизайном, который уже был представлен в Индии. То есть дизайн будет более глобальным, а инженерной частью занимались инженеры с АВТОВАЗа. Что касается технических инженерных составляющих, то к ним приложили руку и специалисты «Рено». Потому что они тоже являются частью альянса. Например, у инженеров «Рено» великолепный опыт и знания по производству и конструированию подвески, все знают, что подвеска Logan хорошая, очень энергоемкая. Поэтому мы не можем сказать, что их опыт плох. Качество производимой продукции будет под строжайшим контролем инженеров и сотрудников nissan. И здесь, когда мы говорим о качестве, для меня качество — это, прежде всего, процесс. Это означает, что в конце сборочной линии продукт должен быть высокого качества. У тех, у кого была возможность побывать в последние месяцы на АВТОВАЗе, была возможность увидеть, что АВТОВАЗ меняется и уже изменился. Я думаю, что они встречали на предприятии сотрудников из Японии, большое количество сотрудников компании «Рено». Поэтому мы абсолютно уверены, что Альянс сумеет обеспечить высокое качество продукции. Автомобиль будет производиться по так называемому Alliance Production Way. Это система производства и она заключается именно в процессах. Я полностью доверяю возможностям АВТОВАЗа в рамках Альянса соответствовать тем высоким стандартам и требованиям, которые Альянс предъявляет к производству в рамках Alliance Production Way».

Дилерская сеть будет собственная



У Datsun будут отдельные салоны по продажам. Причем продажи обещают начать сразу в 25-35 точках страны, а потом в планах – наращивать дилерскую сеть. Заявлено, что автомобили бренда не будут продаваться в ниссановских салонах. Впрочем, в отдельных случаях общие функции с ниссановскими центрами будут - например, общая бухгалтерия. Естественно, появится датсуновский дилер в Самаре и здание уже практически построено. В Самаре определен и дилер – компания «Самарские автомобили», которой предложено представлять датсуновский бренд как современный, очень простой и лаконичный. Обещают, что в центрах datsun будет полный комплекс автомобильных услуг.



Экстремально важным Жером считает необходимость предоставить клиентам очень доступный сервис. Он вкладывает в это понятие доступность запчастей с доступными ценами: «Мы хотим, чтобы полный набор аксессуаров был готов к старту продаж. И когда наш клиент пойдет в сервис, хотим, чтобы у него была полная видимость, сколько он должен заплатить, чтобы машина была полностью отремонтирована. Мы проводили много исследований на эту тему. Клиенты говорят: «Я не верю дилерам, считаю, что с меня возьмут много денег за работу, много денег за запчасти». Могу просто подписаться здесь, что наш сервис будет честный, открытый и доступный...». Самое важное — в этих центрах должен измениться способ покупки автомобиля. Большое внимание будет уделено тому, какой у вас кредит, какую страховку вы выберете и каким способом будете приходить на гарантийное обслуживание. Руководство Datsun обещает с новым сервисом, новым комплексом услуг продемонстрировать «новый опыт владения автомобилем», который был в этом ценовом сегменте прежде недоступным.

Когда Datsun появится на конвейере?



Несколько машин Datsun уже произведены и проходят тесты. В апреле представители компании обещают пригласить журналистов на открытие бренда, потом в Москве проведут медийный тест-драйв, в конце августа покажут автомобиль на московском «Мотор-шоу» и начнут рекламную компанию. Тем не менее клиенты будут иметь возможность заказать автомобиль уже «перед летом».



В ближайшее время будет открыт специальный сайт, только для прессы и закрытый для общего доступа. На этом сайте будет выкладываться вся свежая информация по бренду dutsun – релизы, фотографии хорошего расширения, видео, интервью руководителей. На этом сайте будет открыт форум для зарегистрированных пользователей, на котором практически в режиме он-лайн можно будет получить ответы на вопросы, которые непременно появятся, особенно у людей из регионов. До апреля сайт будет работать в закрытом режиме. После апреля он будет доступным для более широкого круга, но через интернет-поисковик его все равно невозможно будет найти. Потому что он останется сайтом для прессы — это будет сайт для прессы. Для этого сайта уже сделано несколько качественных исторических материалов.