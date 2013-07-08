Тест-драйв ё-мобиля. Он почти готов к производству

4-5 июля на Дмитровском полигоне НАМИ для СМИ был представлен аналог ё-мобиля, который приехал две недели назад на экономический форум в Санкт-Петербурге. Презентация была организована с целью демонстрации и проб того, как работает двигательная гибридная установка автомобиля, который, как говорят в компании, уже очень близок к серийному варианту. Старт его продаж запланирован на начало 2015 года. О том, каким будет серийный ё-мобиль снаружи и внутри узнавал на тестах корреспондент РБК daily.

Много интриг, мало дела?

Подготовка к выводу на рынок ё-мобиля длится с апреля 2010 года, когда группа «Онэксим» объявила о стремлении создать недорогой уникальный электроприводный автомобиль. За три года в проект вносились значительные корректировки. Так, на его начальной стадии объявлялось, что гибрид будет использовать множество инноваций, в том числе, в качестве генератора электроэнергии роторно-лопастной двигатель, работающий на газе. Сегодня в компании говорят, что у машины такого двигателя не будет. Значительно отличается и нынешний дизайн ё-кроссовера от того, что имел первый концептуальный образец.

В России появилось немало скептиков, считающих что ё-мобиль вообще вряд ли когда выйдет на рынок, а если и выйдет, то его ждет провал. Но, каждый новый анонс или событие, связанные с этим гибридом, только усиливают интерес к нему в обществе. Интриги подкидывает и сам идеолог проекта «ё-Авто» - Михаил Прохоров. Как известно, недавно он приехал на Питерский экономический форум на ё-мобиле, после чего разместил в своем твиттере фото машины с подписью «Привет всем, кто сомневался!».

Сейчас действительно появилась настоящая пища для размышлений о перспективах продукта в России, поскольку представлен прототип, внешность и техническая начинка которого в целом будут такими же, как у серийного образца. Как говорят в компании, до начала производства продукта будет создано еще три варианта прототипа, но фундаментальных отличий от нынешнего они иметь не будут.

Вне тренда

Итак, в основе ё-мобиля лежит несущий стальной каркас. Он выступает основой для кузовных панелей, таких как капот, передние крылья, поверхности дверей, а также служит платформой, на которой держатся силовые агрегаты, батарея-суперконденсатор, подвеска.

Кузов будет производиться в России. Кузовные панели будут изготавливаться из армированного стекловолокном полиуретана и ABS-пластика. Отвечая на вопросы РБК daily, генеральный директор «ё-Авто» Андрей Гинзбург рассказал, что при повреждении такая пластиковая деталь будет меняться целиком, но не потребует после установки покраску, поскольку ABS-пластик будет окрашиваться предварительно, еще при изготовлении. «Гарантия на кузов – пять лет. По истечении этого времени, возможно, что цвет кузова под воздействием солнца несколько изменится. В этом случае замененная деталь может несколько выделяться. Для клиента сделанные из пластика детали не дешевле изготовленных из метала, но они легче и долговечнее», – рассказал он.

Внешность серийного образца в целом будет такой же, как у прототипа. «Изменения затронут только отдельные навесные элементы. Например, может немного поменяться форма бампера, если, скажем, при испытаниях выяснится, что двигателю не достаточно охлаждения. Или, возможно, пластиковый корпус, в котором расположен головной световой элемент, станет прозрачной частью фары. Внешность машины нравится более чем двум третям людей из нашей фокус-группы. А считается, что если дизайн нравится половине людей – это уже хорошо», – говорит главный дизайнер «ё–Авто» Андрей Трофимчук. Однако, по его словам, дизайн салона может измениться очень сильно, так как интерьер еще требует серьезного изучения предпочтений потенциальных покупателей.

Хотя, надо сказать, что дизайн передней части интерьера с торпедо довольно привлекательный. Он лаконичен и вполне функционален. В салоне ё-кроссовера в ногах как передних, так и задних пассажиров вполне свободно. Правда, из-за высокого дорожного просвета машины (он у нее как у хорошего внедорожника – 210 мм) на задний ряд не совсем удобно забираться. Объем багажного отделения вполне убедительный для городских нужд. Для автомобиля предусмотренра установка только двух фронтальных подушек безопасности. Длина машины составляет 4276 мм, ширина 1783 мм, высота 1664 мм.

Главный дизайнер также рассказал РБК daily об особенностях дизайна ё-мобиля: «Внешность машины сильно отходит от текущего тренда, в котором узнаваемость формируется в основном за счет решетки радиатора, фронтальной части. Сегодня, если поставить разные машины в один ряд и заклеить у них «фронт», то большинство людей не определит, где какая стоит. Современный массовый автомобиль - это хорошо проработанная скульптура, покрашенная красивой краской и украшенная таким декором, как фары, решетки и тому подобным. Причем, наиболее выигрышные дизайнерские решения фронтальной части уже реализованы. Например, у BMW решетка в виде двух ноздрей, у Audi она тоже имеет свою особую форму. А наша машина – уникальна. Во-первых, она двухцветная. Светлые детали имеют более биологический дизайн, а темные более технократические, ближе к хайтеку, у них более рубленные формы. Условно это выглядит так, как-будто белое тело одето в одежду. Такую концепцию никто из производителей не использует. Во-вторых, фара на ё-мобиле, не захватывает ни капот, ни бампер. Она расположена только на крыле. Это тоже расходится с существующим трендом».

Интрига раскрыта

Машина приводится в движение двумя электромоторами, расположенными на передней и задней осях, и входящими в так называемый «мехатронный модуль». Этот модуль также включает в себя редукторы, систему охлаждения и управляющие электрокомпоненты. В качестве генератора тока, питающего электродвигатели, выступает обычный 1,4-литровый восьмиклапанный двигатель внутреннего сгорания производства FIAT. Его технические характеристики пока не назваются, но известно, что он вместе с электромоторами вырабатывает 163 л.с. Контракт на поставку с итальянским производителем еще не подписан, но Андрей Гинзбург уверен, что он войдет в пул поставщиков ё -Авто. К слову, контракт на поставку комплектующих заключен только с производителем газовых баллонов. Мехатронный модуль будет производится в России. Накопитель электроэнергии – суперконденсатор, расположенный под полом машины, необходим для того, чтобы в целях экономии топлива можно было передвигаться с выключенным двигателем внутреннего сгорания, а также для улучшения разгонной динамики. В отличие от современных аккумуляторных батарей, суперконденсатор имеет способность быстро накапливать и отдавать энергию. Он полностью заряжается от мотора за 20 секунд. Также он хорошо заряжается, когда автомобиль тормозит или двигается свободным накатом (рекуперация энергии).

Во время теста на полигоне в режиме имитации пробки, когда ты трогаешься, катишься несколько метров и останавливаешься, а потом снова трогаешься, автомобиль передвигался только за счет энергии суперконденсатора, то есть были опробованы его способности быстро заряжаться. По словам разработчиков, что в пробке так можно ехать достаточно долго. Правда, на полигоне убедиться в этом возможности не представилось. В компании говорят, что суперконденсатор выдерживает 1 млн циклов зарядов-разрядов и стабильно работает при температурах воздуха от -45 до +60 градусов по Цельсию. Стоит также отметить, что тестируемый образец имел два режима движения – городской и спортивный. В последним машина едет заметно динимичнее, чем в первым. Впрочем, и в городском режиме она довольно неплохо разгоняется и рулится.

В базовом оснащении ДВС будет работать на бензине. Газобалонное оборудование монтируется опционально. При этом, баллоны будут устанавливаться в нише багажника, что сократит его объем. Двигатель изначально рассчитан на работу на газе (метане), поэтому его подключение не повлияет на снижение заявленных производителем мощностных характеристик. Андрей Гинзбург отметил, что вся силовая часть машины полностью разработана и готова к производству. Исходя из чего можно сделать вывод, что самая интригующая часть гибрида ё-мобиля – техническая, реализована. И остается только дождаться ее готового предсерийного варианта с законченным дизайном.

О будущих позициях ё-мобиля на рынке сейчас судить очень сложно, поскольку не ясно, сколько он будет стоить. Кроме того, многое будет зависеть от надежности машины и качества ее сервисного обслуживания.

Согласно планам компании, краш-тесты гибрида начнутся в этом году, в 2014 году он должен пройти сертификацию. В 2015 году, когда начнутся продажи, будет выпущено 10 тыс. ё-кроссверов, а в следующем 2016 году – 20 тысяч. В 2017 году для автомобиля запланирован рестайлинг. Гибрид будет производиться на собственных мощностях «ё-Авто» в Марьино (Ленинградская область). На заводе сейчас проходит установка оборудования. На сегодня в проект инвестировано 100 млн евро. Всего на его реализацию предполагается потратить 350 млн евро.

«РБК daily»