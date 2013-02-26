Планка для Lada

«АвтоВАЗ» обещает, что повышение цен на Lada в 2013 г. не превысит инфляцию. Этому могут помешать новые правила уплаты утилизационного сбора



«Будем стараться так, чтобы цены на автомобили росли гораздо ниже инфляции«, — заявил в пятницу президент «АвтоВАЗа» Игорь Комаров во время онлайн-интервью «АиФ». В 2013 г. инфляция в стране, по оценке компании, составит 6%. Председатель Банка России Сергей Игнатьев в февральском интервью «Ведомостям» говорил о прогнозируемых 5-6%. В 2013 г. «АвтоВАЗ» уже поднимал рекомендуемые розничные цены (с 28 января) — в среднем на 3%. Планируются ли новые повышения в этом году, представитель завода не сказал.



В 2010 г., как и в 2011 г., «АвтоВАЗ» увеличивал рекомендуемые цены один раз (в среднем на 2 и 4% соответственно), в 2012 г. — трижды (в среднем рост составил 6% при инфляции в 6,6%). Новое повышение если и будет, то не раньше второй половины года, считает руководитель направления Lada группы «Автомир» («Автопланета») Дмитрий Пелих. С ним согласен аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов. Продажи автомобилей в стране замедляются, указывает он. По данным АЕБ, в 2012 г. российский рынок легковых машин и LCV вырос на 11% до 2,9 млн шт. (годом ранее — на 39%), а продажи «АвтоВАЗа» упали на 7% до 537 625 шт. В 2013 г. рынок, скорее всего, сохранится на уровне 2012 г., прогнозируют АЕБ и «Автостат».



Между тем в 2013 г. у «АвтоВАЗа» может появиться дополнительный стимул поднять цены, говорят эксперты. В четверг министр экономического развития Андрей Белоусов объявил, что в России будет отменен механизм гарантий по утилизации автомобилей, а автозаводы, которые их предоставляли (всего около 340 компаний, включая «АвтоВАЗ»), станут платить утилизационный сбор наравне с импортерами. Он взимается с 1 сентября 2012 г., базовая ставка для легковых машин — 20 000 руб. По словам Белоусова, из-за планируемого изменения правил уплаты сбора власти разрабатывают компенсационный механизм для предприятий, работающих в режиме промсборки (такие соглашения с правительством заключили все крупнейшие российские и зарубежные автокомпании, включая «АвтоВАЗ»). Если же компенсаций не будет, потери автозаводов будут исчисляться миллиардами рублей.



При уплате сбора применяются коэффициенты. Для моторов, которыми комплектуются Lada (1,4-1,6 л у легковых моделей и 1,7 л у кроссоверов Lada 4 × 4), введен коэффициент 1,34. Получается, за каждый автомобиль, предназначенный для продажи в России, завод должен будет заплатить 26 800 руб. При годовых продажах на уровне 2012 г. расходы «АвтоВАЗа» могут увеличиться на 14 млрд руб. — это более чем вдвое превышает его чистую прибыль по МСФО в 2011 г. (6,7 млрд руб.).



Учел ли президент «АвтоВАЗа» в прогнозе роста цен на автомобили Lada прозвучавшее накануне заявление Белоусова, представитель завода не говорит. Рекомендуемые розничные цены Lada составляют 269 000-482 100 руб. (по данным сайта «АвтоВАЗа»). Соответственно, если компания включит в цены утилизационный сбор (как поступили некоторые импортеры осенью 2012 г.), то автомобили Lada могут подорожать на 5,5-10%. Но этого не произойдет, считает Беспалов: государство не заинтересовано в ухудшении ситуации в автопроме, поэтому будет компенсировать допрасходы автопроизводителям. Существенное удорожание машин невыгодно и самому «АвтоВАЗу» — сектор бюджетных автомобилей, где он работает, наиболее чувствителен к изменению цен, добавляет Беспалов.

"Ведомости"



