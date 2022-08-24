Авторынок Франции в июле вырос на 19%

За последнее десятилетие ситуация на французском авторынке неоднократно менялась. С 2010 по 2013 год он все время показывал "минусовую" динамику, начав с 2,3 млн проданных автомобилей (в 2010 году) и постепенно опустившись до 1,8 млн единиц (в 2013 году). Затем начался шестилетний период роста, за время которого объемы реализации машин практически вернулись к показателю 2010 года.

В 2019 году в стране было продано 2,2 млн автомобилей. Однако с приходом пандемии в 2020 году, которая привела к закрытию дилерских центров и заводов-производителей, автомобильный рынок во Франции снова ушел "в минус" (-23,7%), снизившись до рекордно низкого уровня, почти до 1,7 млн автомобилей.

В 2021 году продажи машин практически остались на уровне 2020 года (1,7 млн шт.), а в 2022-ом - снова упали (-7,8%), опустившись до 1,53 млн экземпляров. Снижение спроса стало следствием нынешних настроений в Европе, которые все больше подталкивают к электромобилям - существенно более дорогой альтернативе для французских потребителей. Это продолжает влиять на рыночные процессы и в 2023 году.

Еще одним фактором, который оказывает негативное давление на спрос в 2023 году, являются сбои в глобальной цепочке поставок, вызванные нехваткой сырья для микросхем. Производители вынуждены наращивать цены и увеличивать время ожидания для потребителей.

В июле 2023 года на французском рынке отмечен рост, причём рост, который продолжается уже 12-й месяц подряд. За месяц продано 128 929 автомобилей (+19,1%). А в целом с начала года объем реализации автомобилей составил 1,02 млн, что на 15,8% больше, чем годом ранее.

По совокупным данным на июль 2023 года в марочном рейтинге лидирует Renault (165 181 шт.;+16,2%), за ним следуют Peugeot (149 400 (+2,5%) и Dacia с 92 258 (+24,5%).

Лучшую динамику в ТОП-10 демонстрируют Tesla (+152,9%) и Volkswagen (+30,2%), худшую - Citroen (-2,8%) и Hyundai (+1,0%).

Что касается модельного рейтинга, то новым бестселлером во Франции стал Renault Clio, показавший рост продаж с начала года на 47,5%. Dacia Sandero занимает второе место, нарастив реализацию своих автомобилей на 14,4%.

По материалам focus2move