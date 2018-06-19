Французский авторынок растет седьмой месяц подряд

За последнее десятилетие ситуация на французском рынке неоднократно менялась. С 2010 по 2013 год французский автомобильный рынок все время падал, начав это падение с 2,3 млн проданных машин (в 2010 году) и опустившись до 1,8 млн единиц (в 2013 году). Затем начался период роста, который продлился шесть лет. За это время объемы рынка практически вернулись к показателю 2010 года.

В 2019 году в стране было реализовано 2,2 млн автомобилей. С приходом пандемии в 2020 году, которая привела к закрытию дилерских центров и заводов-производителей, автомобильный рынок во Франции снова ушел "в минус" (-23,7%), снизившись до рекордно низкого уровня, почти до 1,7 млн автомобилей.

В 2021 году продажи машин практически остались на уровне 2020 года (1,7 млн шт.), а в 2022-ом - снова упали (-7,8%), объем рынка сократился до 1,53 млн экземпляров.

Февраль 2023 года стал для французского авторынка седьмым подряд месяцем роста. В последний месяц зимы здесь было реализовано 126 237 автомобилей (+9,4%). А в целом с начала года продано 238 172 экземпляров, что на 9,1% больше, чем год назад.

В марочном рейтинге по итогам двух месяцев 2023 года на рынке лидирует Peugeot, продажи которого составили 37 741 автомобиль (-5,2%). За ним следуют Renault (35 575 шт.; +11,9%) и Dacia (23 438 шт.; +43,2%).

Лучшую динамику в ТОП-10 показали Dacia (+43,2%) и Toyota (+24,1%). Худшая - у Citroen (-23,2%).

По материалам focus2move