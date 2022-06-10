Бестселлеры сегмента compact cars в 1 квартале 2022 года

В 1 квартале 2022 года, как и все последние несколько лет, самым продаваемым компактным автомобилем осталась Toyota Corolla, реализованная в количестве 275 тысяч экземпляров, она занимает 12% рыночного сегмента. Производимая в Японии с 1966 года, Corolla была самой продаваемой моделью в мире в течение 20 лет, а также самым продаваемым автомобилем за всю историю. С начала производства в мире уже продано более чем 45 млн экземпляров этой модели.

На втором месте - Honda Civic (116 тыс. шт.; 5,1% рынка). Выпущенная на рынок в 1972 году, она насчитывает уже 10 поколений (десятое поколение вышло на рынок в 2016 году) и доступна с 3/4/5 дверями. Объём ее продаж с 2017 года был увеличен за счет распространения последнего поколения во всех странах (более 140), включая Европу, где модель производится в Великобритании (хэтчбек) и Турции (седан).

На третьем месте - Volkswagen Golf (+1 позиция в рейтинге; 75 тыс. шт.; доля в сегменте рынка - 3,3%.).