Бестселлеры сегмента compact cars в 1 квартале 2022 года

В 1 квартале 2022 года, как и все последние несколько лет, самым продаваемым компактным автомобилем осталась Toyota Corolla, реализованная в количестве 275 тысяч экземпляров, она занимает 12% рыночного сегмента. Производимая в Японии с 1966 года, Corolla была самой продаваемой моделью в мире в течение 20 лет, а также самым продаваемым автомобилем за всю историю. С начала производства в мире уже продано более чем 45 млн экземпляров этой модели.
На втором месте - Honda Civic (116 тыс. шт.; 5,1% рынка). Выпущенная на рынок в 1972 году, она насчитывает уже 10 поколений (десятое поколение вышло на рынок в 2016 году) и доступна с 3/4/5 дверями. Объём ее продаж с 2017 года был увеличен за счет распространения последнего поколения во всех странах (более 140), включая Европу, где модель производится в Великобритании (хэтчбек) и Турции (седан).
На третьем месте - Volkswagen Golf (+1 позиция в рейтинге; 75 тыс. шт.; доля в сегменте рынка - 3,3%.).
Четвертое место занимает Hyundai Elantra (57 тыс. шт.; доля 2,5%), за которым следуют MG 5 (+8 позиций в рейтинге; 57 тыс. шт.; доля 2,5%) и Volkswagen Sagitar (56 тыс. шт.; доля 2,4%).
На седьмом месте - Audi A3 (+4 позиции; 55 тыс. шт.; доля 2,4%). Далее - Changan Eado (+4 позиции; 54 тыс. шт.; доля 2,4%), Mazda 3 (+4 позиции; 52 тыс. шт.; доля 2,3%). Замыкает ТОП-10 Geely Emgrand EC7 (-1 позиция; 50 тыс. шт.; доля 2,2%).
По материалам focus2move
Фото: family-auto.ru, pwowrestling.com, vladivostok.autovsalone.ru