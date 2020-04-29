Мировые бестселлеры в сегменте pick up за 2021 год

На втором месте - Ram Pick-up (+1 позиция в рейтинге; 649 297 шт.; доля 10,6%), обогнав Chevrolet Silverado (616 559 шт.; 10% рынка).

Непревзойдённым мировым лидером сегмента pick up остается Ford F-Series, который в 2017 году достиг в продажах отметки в 1 млн экземпляров. Авторынки США и Канады составляют 98% от общего объёма рынка модели. В 2021 году Ford F-Series был реализован в количестве 877 720 шт. (14,3% рынка).

На четвертом месте - "король пустыни" Toyota Hilux (529 080 шт.; 8,6% рынка). В отличие от предыдущих трех моделей, продажи Hilux распределены по 140 мировым рынкам, где модель занимает лидирующие позиции (рынки Африки, Южной Америки и Ближнего Востока).

Далее на пятом месте - Ford Ranger (367 507 шт.; 6% рынка), за ним - GMC Sierra (316 512 шт.; 5,2% рынка). Седьмое место занимает Toyota Tacoma (288 663 шт.; 4,7% рынка), за нею - Isuzu D-Max (265 311 шт.; 4,3% рынка).