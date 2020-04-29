Мировые бестселлеры в сегменте pick up за 2021 год | АВТОСТАТ

Мировые бестселлеры в сегменте pick up за 2021 год

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Ford F-Series - бессменный лидер сегмента

Непревзойдённым мировым лидером сегмента pick up остается Ford F-Series, который в 2017 году достиг в продажах отметки в 1 млн экземпляров. Авторынки США и Канады составляют 98% от общего объёма рынка модели. В 2021 году Ford F-Series был реализован в количестве 877 720 шт. (14,3% рынка).

На втором месте - Ram Pick-up (+1 позиция в рейтинге; 649 297 шт.; доля 10,6%), обогнав Chevrolet Silverado (616 559 шт.; 10% рынка).

На четвертом месте

На четвертом месте - "король пустыни" Toyota Hilux (529 080 шт.; 8,6% рынка). В отличие от предыдущих трех моделей, продажи Hilux распределены по 140 мировым рынкам, где модель занимает лидирующие позиции (рынки Африки, Южной Америки и Ближнего Востока).

Далее на пятом месте - Ford Ranger (367 507 шт.; 6% рынка), за ним - GMC Sierra (316 512 шт.; 5,2% рынка). Седьмое место занимает Toyota Tacoma (288 663 шт.; 4,7% рынка), за нею - Isuzu D-Max (265 311 шт.; 4,3% рынка).

Great Wall Wingle-5 - единственный «китаец» в ТОП-10

Fiat Strada смог в 2021 году войти в ТОП-10 сегмента

На девятом месте - Great Wall Wingle 5 (135 786 шт.; 2,2% рынка). Замыкает ТОП-10 Fiat Strada, вошедший в десятку лидеров, поднявшись на 3 позиции (115 750 шт.; 1,9% рынка).

По материалам focus2move
Фото: ru.motor1.com, id.motor1.com, stavropol.autovsalone.ru

Источник: АВТОСТАТ

Теги: продажибестселлермировой рейтингсегмент pickupford f-150toyota hilux

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