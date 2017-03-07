Мировые бестселлеры в сегменте coupe за 2021 год

В 2021 году мировым лидером сегмента coupe стал Dodge Charger, реализованный в количестве 92 510 экземпляров и занявший в сегменте 12,8%. Представленная на рынке США в 1966 году, эта модель имеет уже семь поколений, последнее было запущено на рынок в 2011 году. В 2021 году Dodge Charger наконец взял верх над своим "заклятым" конкурентом Ford Mustang.
На втором месте - лидер 2020 года Ford Mustang (71 660 шт.; доля сегмента 12,8%). Выпускаемый с 1965 года, это самый культовый автомобиль, выпускаемый Ford, он создал класс американских мускул-каров "pony car" - доступное спортивное купе с длинным капотом и коротким задним свесом. 5-е текущее поколение модели, стартовавшее на рынке в 2014 году, продаётся более чем в 135 странах.
На третьем месте - Dodge Challenger (61 390 шт.; доля в сегменте 8,5%), за ним следует Chevrolet Corvette (+3 позиции в рейтинге; 37 960 шт.; доля 5,2%).
Пятое место занимает Porsche 911 (33 817 шт.; доля 4,7%). Porsche Taycan, который в 2021 году смог войти в ТОП-10, закрепился сразу на шестом месте (33 269 шт.; доля 4,6%). На седьмом - Volkswagen Arteon (-3 позиции в рейтинге; 30 580 шт.; доля 4,2%), за ним - Mazda MX-5 (+1 позиция в рейтинге; 25 311 шт.; доля 3,5%).
Наконец, на девятом месте Kia Stinger (-1 позиция в рейтинге; 24 079 шт.; доля 3,3%). Замыкает ТОП-10 Chevrolet Camaro (-6 позиций в рейтинге; 23 303 шт.; доля 3,2%).
По материалам focus2move
Фото: dodgeforum.com, drive2.ru, free-wallpapers.su