Мировые бестселлеры в сегменте coupe за 2021 год

В 2021 году мировым лидером сегмента coupe стал Dodge Charger, реализованный в количестве 92 510 экземпляров и занявший в сегменте 12,8%. Представленная на рынке США в 1966 году, эта модель имеет уже семь поколений, последнее было запущено на рынок в 2011 году. В 2021 году Dodge Charger наконец взял верх над своим "заклятым" конкурентом Ford Mustang.

На втором месте - лидер 2020 года Ford Mustang (71 660 шт.; доля сегмента 12,8%). Выпускаемый с 1965 года, это самый культовый автомобиль, выпускаемый Ford, он создал класс американских мускул-каров "pony car" - доступное спортивное купе с длинным капотом и коротким задним свесом. 5-е текущее поколение модели, стартовавшее на рынке в 2014 году, продаётся более чем в 135 странах.