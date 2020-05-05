Мировые бестселлеры в сегменте executive cars за 2021 год | АВТОСТАТ

Мировые бестселлеры в сегменте executive cars за 2021 год

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BMW 5-series - новый лидер сегмента

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По предварительным данным, в 2021 году BMW 5 серии занял первое место в мире в сегменте executive cars. Модель реализована в количестве 319 067 экземпляров (доля в сегменте 18,2%). Выпускаемая с 1972 года, 5-я серия является второй по объемам продаж среди моделей BMW за всю историю: таких машин уже продано более 7 млн по всему миру. C февраля 2017 года в производство запущено 7-е поколение модели.

На втором месте - предыдущий лидер Mercedes E-Class, проданный в количестве 294 352 экземпляра (доля в сегменте 16,8%). Начиная с новой системы наименования моделей, примененной Mercedes в начале 90-х годов, E-Class выпускается с 1993 года и сейчас на рынке реализуется его 5 поколение (запущено на рынок в 2016 году).

Mercedes E-Class переместился на вторую позицию

На третьем месте - Audi А6 (241 425 шт.; доля в сегменте 13,7%), далее - Hyundai Grandeur  (91 333 шт.; доля 5,2%) и Skoda Superb  (69 929 шт.; доля 4%). Шестое место занимает Genesis G80 (68 633 шт.; доля 3,9%), седьмое - Dongfeng Aeolus Hyun (+2 позиции в рейтинге; 66 371 шт.; доля 3,8%).

На восьмом месте - BMW 7 серии (-1 позиция в рейтинге; 49 295 шт.; доля 2,8%), за ним - Volvo S90 (-1 позиция в рейтинге; 45 949 шт.; доля 2,6%). Замыкает ТОП-10 Kia K8 (42 730 шт.; доля 2,4%).

Kia K8 смог попасть в десятку лидеров

Автомобили, включенные в этот рейтинг, имеют только кузова седан и универсал с 3/4/5 дверями, в то время как SUV и MPV представлены в рейтинге в других сегментах.

По материалам focus2move
Фото: news.drom.ru, 1gai.ru, procrossover.ru

Источник: АВТОСТАТ

Теги: продажибестселлермировой рейтингbmw 5 серииkiamercedes-benz e-class

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