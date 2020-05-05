Мировые бестселлеры в сегменте executive cars за 2021 год

По предварительным данным, в 2021 году BMW 5 серии занял первое место в мире в сегменте executive cars. Модель реализована в количестве 319 067 экземпляров (доля в сегменте 18,2%). Выпускаемая с 1972 года, 5-я серия является второй по объемам продаж среди моделей BMW за всю историю: таких машин уже продано более 7 млн по всему миру. C февраля 2017 года в производство запущено 7-е поколение модели.

На втором месте - предыдущий лидер Mercedes E-Class, проданный в количестве 294 352 экземпляра (доля в сегменте 16,8%). Начиная с новой системы наименования моделей, примененной Mercedes в начале 90-х годов, E-Class выпускается с 1993 года и сейчас на рынке реализуется его 5 поколение (запущено на рынок в 2016 году).