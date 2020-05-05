Мировой рейтинг бестселлеров в сегменте pick-up

Безусловным лидером мирового рынка пикапов остается Ford F-Series, продажи которого еще в 2017 году перевалили за отметку в 1 млн. На долю США и Канады приходится 98% от общего объёма продаж. За восемь месяцев 2021 года Ford F-Series зарегистрирован в количестве 562 556 шт. (доля рынка 13,7%).

На втором месте - вновь Ram Pick-up (+1 строка в рейтинге), с объемом реализации 444 916 шт. (доля 10,8%). Замыкает тройку лидеров Chevrolet Silverado (405 741 шт.; доля 9,9%).

На четвертом месте - "король пустыни" Toyota Hilux (362 290 шт.; доля 8,8%). В отличие от предыдущих трех моделей, продажи Hilux распределены по 140 различным рынкам. Модель активно покупают на рынках стран Африки, Южной Америки и на Ближнем Востоке.

На пятом месте - следует Ford Ranger (255 646 шт.; доля 6,2%), за ним - GMC Sierra (217 900 шт.; доля 5,3%). Седьмая - Toyota Tacoma (197 930 шт.; доля 4,8%). На восьмом месте - Isuzu D-Max (187 004 шт.; доля 4,5%).