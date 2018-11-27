Бестселлеры в сегменте executive cars в первом полугодии 2021 года

ТОП-4 бестселлеров сегмента остался прежним - если сравнивать его с прошлогодним. По ситуации на июнь 2021 года BMW 5 серии занимает первое место с результатом 167 069 реализованных автомобилей (доля в сегменте - 18%). Выпускаемая с 1972 года, 5-я серия стала второй по количеству проданных экземпляров среди моделей BMW за всю историю бренда. По всему миру реализовано более 7 млн таких автомобилей. В феврале 2017 года началось производство 7-го поколения модели.

На втором месте модельного рейтинга - предыдущий лидер, Mercedes E Class. Модель реализована в количестве 155 793 экземпляра (доля в сегменте - 16,8%). Основываясь на новой стратегии наименования моделей Mercedes, примененной брендом в начале 90-х годов, данная модель выпускается с 1993 года и сейчас речь идет о ее 5-ом поколении (с 2016 года).

На третьем месте - Ауди А6 (146 043 шт.; доля 15,7%), за нею - Hyundai Grandeur (52 830 шт.; 5,7%) и Skoda Superb (35 053 шт.). Далее идут Genesis G80 (34 400 шт.; 3,7%) и Volvo S90 (+3 строки в рейтинге; 26 314 шт.; 2,8%).