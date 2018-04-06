Бестселлеры сегмента compact cars в 1 полугодии 2021 года

В первом полугодии 2021 года, как и в последние несколько лет, самым продаваемым в сегменте компактных автомобилей в мире остается Toyota Corolla. Эту модель в январе - июне реализовали в количестве 625 тысяч единиц, она заняла 12,3% глобального рынка. Выпускаемая в Японии с 1966 года, Corolla уже 20 лет является самой продаваемой в мире, а также самым продаваемым на сегодняшний день автомобилем за всю историю: продано более 45 млн таких автомобилей.

На втором месте - Honda Civic (305 тыс. шт.), занимающая долю в 6%. Запущенная в 1972 году, модель на данный момент имеет на рынке уже 10-е поколение (старт был в 2016 году) и доступна с 3/4/5 дверями. Объем ее рынка в 2017 году был увеличен за счет продаж последнего поколения в более чем 140 странах, включая европейские, где модель производится (в Великобритании - хэтч-версии, в Турции - седаны).

На третьем месте - Volkswagen Golf (195 тыс. шт.; доля - 3,8%). Четвертое место занимает Hyundai Elantra (184 тыс. шт.; доля - 3,6%). За ней следуют Volkswagen Bora (159 тыс. шт.; доля - 3,1%) и Toyota Levin, поднявшаяся в рейтинговой таблице вверх сразу на 5 строчек (132 тыс. шт.; доля - 2,6%).