ТОП-10 бестселлеров в сегменте mid size cars в 1 квартале 2021 года

В первом квартале 2021 года на вершине глобального модельного рейтинга - японский Toyota Camry, очень популярный в США и Канаде. Продажи модели с начала года составили 152 995 экземпляра, что составляет долю рынка в 7,3%.

На втором месте - Nissan Sylphy, который в прошлом году был в рейтинговой таблице на 5 позиций ниже. Модель реализована в количестве 125 854 шт. (доля 6%), за нею следует Tesla Model 3 (115 531 шт.; доля 5,5%).

На четвертом месте - BMW 3 серии (105 707 шт.; доля 5%), далее - Honda Accord, которая опустилась в рейтинге на 3 позиции вниз (102 142 шт.; доля 4,8%). Volkswagen Lavida поднялся в таблице на 2 строчки вверх с результатом 96 792 шт. (доля 4,6%) и теперь занимает шестое место.