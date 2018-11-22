Самые продаваемые автомобили в сегменте pick up в 2020 году

Лидером рынка пикапов остается Ford F-Series, который в 2017 году достиг рубежа в 1 миллион продаж. США и Канада составляют 98% от общего объема продаж этой модели. В 2020 году Ford F-Series реализован в количестве 968 179 единиц (16,9% доли рынка).

На четвертом месте - "король пустыни" Toyota Hilux (323 287 шт.). В отличие от предыдущих трех моделей, продажи Hilux распределены по 140 различным рынкам, где модель лидирует в ряде регионов Африки, Южной Америки и на Ближнем Востоке.

На пятой позиции в сегменте - GMC Sierra (304 901 шт.), на шестой - Ford Ranger (290 746 шт.). За ними следуют Toyota Tacoma (252 842 шт.) и Great Wall Wingle 5 (128 461 шт.; +3 места в рейтинге).