Самые продаваемые автомобили в сегменте pick up в 2020 году | АВТОСТАТ

Самые продаваемые автомобили в сегменте pick up в 2020 году

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Ford F-Series - лидер сегмента пикапов

Лидером рынка пикапов остается Ford F-Series, который в 2017 году достиг рубежа в 1 миллион продаж. США и Канада составляют 98% от общего объема продаж этой модели. В 2020 году Ford F-Series реализован в количестве 968 179 единиц (16,9% доли рынка).

На втором месте - Chevrolet Silverado (637 750 шт.; доля рынка 11,1%), за ним - Ram Pick-Up (631 593 шт.; доля рынка 11%).

Toyota Hylux - лидер продаж среди компактных пикапов

На четвертом месте - "король пустыни" Toyota Hilux (323 287 шт.). В отличие от предыдущих трех моделей, продажи Hilux распределены по 140 различным рынкам, где модель лидирует в ряде регионов Африки, Южной Америки и на Ближнем Востоке.

На пятой позиции в сегменте - GMC Sierra (304 901 шт.), на шестой - Ford Ranger (290 746 шт.). За ними следуют Toyota Tacoma (252 842 шт.) и Great Wall Wingle 5 (128 461 шт.; +3 места в рейтинге).

Chevrolet Blazer смог в 2020 году войти в десятку бестселлеров сегмента...

На девятом месте - Toyota Tundra (115 771 шт.), которой буквально "дышит в затылок" Chevrolet Blazer, вошедший в десятку лидеров (115 174  шт.; +8 мест в рейтинге).

По материалам focus2move
Фото: cardrive.ru, elcarrocolombiano.com, behance.net

Автор: , источник: АВТОСТАТ

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