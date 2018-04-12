Самые продаваемые модели сегмента SUV в 2020 году: ТОП-5

Самым продаваемым SUV в 2020 году по-прежнему остается Toyota RAV4, модель продали в количестве 958 824 шт. (3,3% доли рынка), что обеспечило ей безопасный отрыв от ближайшего преследователя. Напомним, это был первый SUV, выпущенный на рынок в Японии и Европе в 1994 году.
Второе место у Honda CR-V (704 967 шт.; доля 2,4%), за ним следует Volkswagen Tiguan (607 255 шт.; доля 2,1%). Tiguan выпускается с 2007 года, но на глобальном рынке появился только с момента выхода второго поколения в 2016 году.
На четвертом месте - Hyundai Tucson (451 703 шт.). А замыкает пятерку лидеров Haval H6 (360 676 шт.), который поднявшись на 3 позиции вверх, сумел улучшить свое положение в рейтинге.
По материалам focus2move
Фото: speedme.ru, naavtotrasse.ru, pastrieslady.blogspot.com