Самые продаваемые модели сегмента SUV в 2020 году: ТОП-5 | АВТОСТАТ

Самые продаваемые модели сегмента SUV в 2020 году: ТОП-5

392 0

Самые продаваемые автомобили сегмента SUV в 2020 году: ТОП-5

Самым продаваемым SUV в 2020 году по-прежнему остается Toyota RAV4, модель продали в количестве 958 824 шт. (3,3% доли рынка), что обеспечило ей безопасный отрыв от ближайшего преследователя. Напомним, это был первый SUV, выпущенный на рынок в Японии и Европе в 1994 году.

Второе место у Honda CR-V (704 967 шт.; доля 2,4%), за ним следует Volkswagen Tiguan (607 255 шт.; доля 2,1%). Tiguan выпускается с 2007 года, но на глобальном рынке появился только с момента выхода второго поколения в 2016 году.

Haval H6 в 2020 году улучшил положение в рейтинге, поднявшись на 3 строчки вверх

На четвертом месте - Hyundai Tucson (451 703 шт.). А замыкает пятерку лидеров Haval H6 (360 676 шт.), который поднявшись на 3 позиции вверх, сумел улучшить свое положение в рейтинге.

По материалам focus2move

Фото: speedme.ru, naavtotrasse.ru, pastrieslady.blogspot.com

Автор: , источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобилипродаживнедорожникиsuvкроссоверыбестселлермировой рейтингмодели-лидерыhavalhondahonda cr-vhyundaihyundai tucsontoyotatoyota rav4volkswagenvolkswagen tiguan

Подписывайтесь на наши обновления
И получайте самые актуальные новости первыми

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно