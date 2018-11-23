Самые продаваемые автомобили в сегменте city cars в 2020 году

В 2020 году мировым лидером в сегменте City Cars стала японская Suzuki Spacia, поднявшаяся в рейтинге на 4 позиции вверх по сравнению с прошлым годом. Продажи модели в 2020 году составили 142 126 единиц, а ее доля рынка - 4,8%.

На втором месте - Maruti Wagon R (+5 мест в рейтинге), реализованный в количестве 141 718 шт. (4,8% доли рынка). Змыкает тройку лидеров Daihatsu Tanto - 128 673 автомобилей (4,4% доли рынка).