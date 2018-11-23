Самые продаваемые автомобили в сегменте city cars в 2020 году

В 2020 году мировым лидером в сегменте City Cars стала японская Suzuki Spacia, поднявшаяся в рейтинге на 4 позиции вверх по сравнению с прошлым годом. Продажи модели в 2020 году составили 142 126 единиц, а ее доля рынка - 4,8%.
На втором месте - Maruti Wagon R (+5 мест в рейтинге), реализованный в количестве 141 718 шт. (4,8% доли рынка). Змыкает тройку лидеров Daihatsu Tanto - 128 673 автомобилей (4,4% доли рынка).
Fiat 500 остался на 4–й позиции (114 254 шт.; доля 3,9%), за ним следуют прошлогодний лидер рейтинга Fiat Panda (109 483 шт.; доля 3,7%) и Ford Ka (104 489 шт.; доля 3,5%), опустившийся в рейтинге на 4 строчки вниз.
На седьмом месте - Chevrolet Spark (103 631 шт.; доля 3,5%). Поднявшись на 4 позиции, он вошел в ТОП-10 по результатам 2020 года. За ним следуют Daihatsu Move (102 780 шт.; доля 3,5%), Suzuki Alto (95 253 шт.; доля 3,2%), а замыкает ТОП-10 Nissan Dayz (93 411 шт.; доля 3,2%).
По материалам focus2move
Фото: auto-bp.ru, free-wallpapers.su