Итальянский авторынок в первом квартале 2020 года

После больших потерь во время кризиса 2008-2011 гг., когда продажи автомобилей в Италии снизились с 2,4 до 1,4 млн шт., этот рынок за 2012-2017 гг. восстановился, достигнув объёма в 1,96 млн единиц (с учётом LCV - 2,14 млн). Однако, потом рост прекратился, и в 2018 году началась новая фаза - фаза умеренного снижения. При этом объем продаж снизился на 2,6%, сохранив отрицательный тренд и в 2019 году, когда было реализовано 1,92 млн единиц.

С начала 2020 года, согласно данным, опубликованным итальянским министерством транспорта, авторынок в стране сохранил тенденцию к снижению: объём продаж составил 319 745 единиц, что на 6,9% ниже результата 2019 года.

Но в марте началась новая эра для всего мира, и меры, принятые итальянским правительством, чтобы противодействовать распространению коронавируса, заблокировали всю коммерческую деятельность в стране. После Китая Италия стала первой страной, которую вирус поразил очень серьезно. И несмотря на усилия правительства, пока страна несёт большие потери в этой "войне".

Что касается коммерческой и промышленной деятельности, то она прекращена с 9 марта. Все автодилеры закрыты, все автозаводы закрыты, и мартовские продажи, приведенные в таблицах ниже, можно считать чисто символическими.

В марте итальянский рынок упал до самого низкого за последние 59 лет уровня. В стране продано только 28 584 автомобиля (-85,3%). Таким образом, результат первого квартала - 348 329 единиц (-35,2%).

К сожалению, вероятнее всего в апреле здесь будет установлен новый "рекорд", когда продажи будут равны нулю...

ТОП-40 МАРОК В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА НА ИТАЛЬЯНСКОМ АВТОРЫНКЕ

ТОП-10 ГРУПП АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА НА ИТАЛЬЯНСКОМ АВТОРЫНКЕ

ТОП-10 МОДЕЛЕЙ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА НА ИТАЛЬЯНСКОМ АВТОРЫНКЕ