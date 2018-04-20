Мировой рейтинг бестселлеров в январе-феврале 2020 года

focus2move отслеживает мировые продажи автомобилей с 2010 года, и всё это время Toyota Corolla возглавляла рейтинг мировых бестселлеров, имея долю глобального авторынка между 1,3% (период 2017-2018) и 1,5% (2019). Как прогнозируют эксперты, в 2020 году ее доля может составить 1,6%.

Впервые появившись на рынке в 1966 году, Toyota Corolla сегодня продаётся в более чем 150 странах в трех кузовах и с широким диапазоном двигателей. В том числе и, вероятно, с лучшим гибридным двигателем, который когда-либо выпускался для стандартных автомобилей. Недавно на рынок вывели двенадцатое поколение модели (2018 год).

Corolla - единственный автомобиль, который производится на всех пяти континентах. Производственные мощности расположены в Бразилии (Индаятуба, Сан-Паулу), Канаде (Кембридж, Онтарио), Китае (Тяньцзинь), Индии (Бангалор), Пакистане (Карачи), Южной Африке (Дурбан), США (Блу-Спрингс, Миссисипи), Тайване, Таиланде, Вьетнаме, Турции и Венесуэле.

На втором месте в рейтинговой таблице - самый продаваемый пикап в истории Ford F-Series. Модель является лидером продаж в Северной Америке в течение 46 лет и занимает второе место в мировом рейтинге с 2016 года. В текущем году Ford F-Series удерживает позиции с долей рынка в 1,3%.

На третьем месте - первый в мире SUV (спорное утверждение, можно вспомнить нашу "Ниву" конца 70-х - прим. переводчика), выведенный на рынок 22 года назад. Модель сейчас находится в лучшем положении, чем когда-либо. Toyota RAV4 занимает третье место с 2018 года.

ТОП-10 МИРОВЫХ БЕСТСЕЛЛЕРОВ ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2020 ГОДА

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