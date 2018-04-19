Бестселлеры сегмента City Cars в 2019 году

Несмотря на потерю объемов продаж (на 18,5%), в 2019 году лидером сегмента по-прежнему остался индийский Maruti Alto, возглавляющий рейтинг с 2016 года. Модель реализована в объеме 215 687 единиц.

На втором месте - итальянский Fiat Panda (187 251 шт.; +8,8%), опережающий Ford KA, объем продаж которого составил 183 339 автомобиля (-3,3%).

Четвертая позиция в рейтинговой таблице - у Renault Kwid (182 622 шт.;+7,1%), за ним идут Daihatsu Tanto (175 292 шт.; +28,4%) и Fiat 500 (-3 позиции в рейтинге), реализовавший 172 260 автомобилей (-4,8%).

На седьмом месте Suzuki Spacia (166 389 шт.; +9,4%), далее следуют Nissan Dayz (157 439 шт.; +11,3%), Maruti Wagon R (155 967 шт.; +2,6%). Замыкает ТОП-10 Chevrolet Spark (153 225 шт.; +8,1%).

ТОП-10 БЕСТСЕЛЛЕРОВ В СЕГМЕНТЕ CITY CARS В 2019 ГОДУ

Можно посмотреть рейтинговый список ТОП-50 (без данных по продажам).