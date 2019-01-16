Мировой рейтинг бестселлеров в сегменте compact car в 2018 году

Модели, рассматриваемые в этом рейтинге, относятся к "компактным автомобилям" ("сompact car") или к сегменту C (по сегментации ЕС). Это автомобили длиной от 4,1 до 4,4 метра и с кузовами типа седан, хэтчбек, купе и универсал (исключая SUV и MPV). Всего автомобилей сегмента "сompact car" (всех типов кузовов) в 2018 году продано 14,2 млн штук, что соответствует падению продаж на 7,8%.

Маркой-лидером продаж сегмента "сompact car" стал Volkswagen, который продал в 2018 году 2,02 млн таких автомобилей (-10,9%), опередив Toyota, у которой с 1,79 млн шт. (-4,6%) и Hyundai с 1,44 млн шт. (+1,6%).



На четвертом месте - Honda с 1,11 млн шт. (-1,9%). Далее идут Ford с 659 394 шт. (-31,2%) и Chevrolet с 637 989 шт.(-0,9%).

В рейтинге производителй лидирует Volkswagen Group, которая, реализовав в 2018 году 2,67 млн автомобилей сегмента (-10,1%), опередила Hyundai-KIA с 2,06 млн шт. (+0,6%) и Toyota Group 1,87 млн шт. (-4,4%). На четвертом месте - Honda Motor с 1,11 млн шт. (-1,9%). Далее следуют альянс Renault-Nissan с 1,02 млн шт. (-9,5%) и P.S.A. с 717 044 шт. (-18,2%).

В модельном рейтинге в 2018 году, как и все последние годы, лидировала Toyota Corolla с 1,18 млн реализованных автомобилей (-1,8%). Старт продаж модели был в Японии в 1966 году. Последние 20 лет Corolla является самой продаваемой моделью в мировой истории. Всего продано более 45 млн единиц. С 2012 года на рынке (в 170 странах мира) представлено уже 11-е поколение модели. При этом, как ни удивительно, Corolla не является лидером рынка ни в одной стране мира. На втором месте (+1 строка) - Honda Civic с 826 434 экз. (+1,5%). Запущенная в 1972 году, сейчас модель представлена на рынке 10-ым поколением (с 2016 года). Civic доступен с 3/4/5 дверями. Объём продаж модели в 2017 году был увеличен за счет дистрибуции последнего поколения во всех странах (более 140), включая Европу, для которой Civic производится в Великобритании (хэтчбек) и Турции (седан). На третьем месте (-1 строка) - Volkswagen Golf с 799 091 экз. (-9,1%). Производимый с 1974 года, Golf с 1976 года является самым продаваемым автомобилем в Европе. На рынке сейчас реализуется 7-е поколение модели (с 2012 года). Она производится только в кузовах хэтчбек (3/5 дверей) и универсал, потому что версия в кузове седан называется Jetta. Покупателям доступны также две версии электромобилей: в начале 2014 года на рынок запущен e-Golf, в 2015 году - Golf GTE. Четвёртая позиция в рейтинге (+1 строка) - у Hyundai Elantra с 658 180 экз. (+4,5%). Далее идут Ford Focus (-1 строка) с 476 369 экз. (-27,8%) и Volkswagen Jetta с 467 378 экз. (-13,1%). На седьмом месте -Mazda3 с 362 759 экз. (-8,4%). За нею следуют Volkswagen Sagitar (+1 строка) с 317 393 экз. (-3%) и Nissan Sentra (+1 строка) с 296 573 экз.(-4%). Замыкает ТОП-10 Audi A3 (+1 строка) с 290 815 экз. (-5,5%).