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28 октября 2021, 17:17
27 октября 2021 года в Москве состоялась ежегодная, пятая по счету конференция «IT-революция в автобизнесе», организованная агентством «АВТОСТАТ». Мероприятие прошло в двух форматах – онлайн и офлайн, а участие в нем приняло около 40 спикеров, которые поделились своим видением ситуации в автобизнесе.
28 октября 2021, 10:24
Сегодня недостаточно просто предложить хорошую идею – ее нужно еще грамотно реализовать, а потом ярко и зажигательно подать. Именно такие идеи стали победителями в конкурсе IT-решений, который прошел в рамках бизнес-форума «IT-Революция в автобизнесе 2021».
27 октября 2021, 16:36
В 2019 году выездной выкуп автомобилей воспринимался дилерами как «тараканьи бега», то есть процесс, который не нужен дилерскому центру и на который не стоит тратиться. Сегодня все ведущие компании российского авторынка развивают у себя это направление, осознав, что выкуп «с улицы» – неотъемлемая часть дилерского бизнеса.
27 октября 2021, 14:37
Сегодня в рамках конференции «IT-революция в автобизнесе 2021», которая проходит в Москве, менеджер по развитию бизнеса компании Авито Авто Роман Ахременко выступил с презентацией нового «крутого» проекта – «аукционы Авито», гарантирующего быструю безопасную продажу автомобилей с помощью имеющихся ресурсов.
27 октября 2021, 13:56
В рамках конференции «IT-революция в автобизнесе 2021» с небольшим обзором своей недавней поездки в США на Digital Dealer Conference выступил Александр Усольцев. Многие зрители, которые ждали услышать про конкретные новшества, которые уже применяются в американских дилерских центрах, были разочарованы и озадачены.
27 октября 2021, 11:44
Москва сегодня является флагманом в вопросах внедрения IT-решений для развития всех аспектов мобильности – от устройства наземной и подземной транспортной сети до использования электросамокатов и каршеринговых машин. Иван Юнин, директор проектов АНО «Московская дирекция транспортного обслуживания», обозначил ключевые тренды в развитии транспортной сети Москвы.
27 октября 2021, 10:00
Конференция «IT-революция в автобизнесе 2021» только что началась в Москве на территории стартхаба «Красный Октябрь». Причем, сразу в двух форматах - онлайн и офлайн. И в обоих форматах можно стать зрителем и в течение дня получить массу полезной и интересной информации, предназначенной для развития вашей компании и лично вас как специалиста.
26 октября 2021, 09:32
Уже завтра, 27 октября 2021 года, начнет свою работу пятый ежегодный форум «IT-Революция в автобизнесе 2021». Всех участников авторынка мы приглашаем принять в нем участие. На выбор предлагается два формата – безопасный онлайн-режим или драйвовое «живое» общение. Что бы вы ни выбрали, вы в любом случае узнаете обо всех «IT-лайфхаках» первыми.
23 октября 2021, 09:00
В текущих условиях острый интерес к цифровым технологиям появляется не только у клиентов, но буквально у всех участников авторынка – у дилеров и автопроизводителей, банкиров, страховых и лизинговых компаний.
21 октября 2021, 14:24
В этом году в рамках форума «IT- Революция в автобизнесе» эксперты «АВТОСТАТ» решили привлечь к творческой работе и зрительскую аудиторию. Нужны свежие смелые интересные IT-идеи, способные совершить переворот в автобизнесе. Подумайте, чего так не хватает вам сегодня в работе и какой IT-гаджет, мобильное приложение или digital-проект могли бы вам помочь.
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