Автомобили, которые вы увидите на «ForAuto – 2023»

Почти три десятка новинок российского авторынка самых разных марок и моделей будут ждать своих зрителей 15 февраля в Москве на территории LOFT HALL #2, где состоится форум «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка», организованный агентством «АВТОСТАТ». Какие-то из них прибыли (или еще прибудут) к нам в страну благодаря разрешенному параллельному импорту, какие-то - несмотря на действующие санкции - не побоялись привезти зарубежные автопроизводители. Давайте познакомимся с ними поближе. Возможно, здесь, на форуме, вы впервые встретитесь с автомобилями, которые завтра возглавят ТОП российского рынка. Ведь в структуре автомобильного рынка, которая активно менялась всю вторую половину 2022 года, продолжаются серьезные изменения - появляются новые марки, меняется модельный ряд.

Skywell ET5 В конце января китайский электрокроссовер Skywell ET5 нашел первого покупателя в России. Skywell ET5 хорошо знаком Европе под именем Beo. Автомобиль можно заряжать от обычной розетки, а его главная фишка – на пикнике он сам готов стать для вас источником тока: подключайте к нему телевизор, электрогриль, подзаряжайте ноутбуки и наслаждайтесь городским комфортом даже на природе. На российском рынке электромобиль предложен с двигателем мощностью 204 л.с., обладает запасом хода более 500 км. С помощью быстрой зарядки батарея заряжается до 80% за 30 минут. В дорогих комплектациях в автомобиле предлагается панорамная крыша, адаптивные лазерные фары, вентиляция сидений и автономное вождение уровня L2.5 со множеством умных функций. В комплектации Luxury автомобиль оснащен запатентованными полностью раскладывающимися сиденьями для здорового сна.

Audi e-Tron В паузах между выступлениями спикеров, рассказывающих об итогах года, участникам наверняка будет интересно увидеть среди автомобильных новинок и «старых знакомых». Потому что они тоже меняются, у них появляются новые версии и новые опции. Тот же Audi e-tron сегодня в России представлен уже целым модельным рядом – e‑tron, e‑tron Sportback, e‑tron S и e‑tron S Sportback. Любопытно, какую именно модель покажут участникам форума?

Volkswagen ID.3 На выставке можно будет познакомиться с первым серийным электромобилем Volkswagen. Это модель ID.3.Буквы ID в названии модели производитель предлагает расшифровывать как Intelligent Design Ну, а цифра 3 говорит о принадлежности к третьему размерному классу (С) по европейской классификации. Его размеры: длина 4261 мм, ширина 1809 мм, высота 1552 мм). Клиренс – 140 мм. Салон удивляет своим «минимализмом»: здесь практически нет привычных клавиш, производитель оставил их только на аварийной сигнализации и электростеклоподъемниках. Все остальные клавиши – сенсорные. Картину дополняет лаконичная центральная консоль с торчащим 10-дюймовым тачскрином информационно-развлекательного комплекса и парой симметричных дефлекторов вентиляции. Из любопытного: медиасистему автомобиля можно активировать с помощью голоса, если произнесешь кодовую фразу: «Hello, ID!». По паспортным данным, ID.3 обладает запасом хода до 550 километров. Но, как оказалось, здесь многое зависит от двигателя (в линейке их два) и мощности установленной батареи. При разных комплектациях электрокар способен выдавать 330, 420 или 550 км пробега (по циклу WLTP) на одной зарядке.

Evolute i-Pro Evolute i-Pro - первый из отечественной электрической линейки бренда Evolute был осенью 2022 года поставлен на сборочный конвейер в Липецке и его продажи в нашей стране уже стартовали. Модель i-Pro оснащена электродвигателем мощностью 163 л. с., а также батареей на 53 кВт-ч. Производитель - «Моторинвест» - уверяет, что при полностью заряженных аккумуляторах электроседан сможет проходить без подзарядки 420 км (по циклу NEDC). Время разгона до 100 км/ч занимает 9,5 секунд. Заявлено также, что благодаря так называемым «быстрым зарядкам» аккумулятор седана можно полностью «заправить» до 80% за 36 минут.

Evolute i-Joy Evolute i-Joy на российском рынке получил звание первого серийного электрокроссовера отечественной сборки. Эксперты относят его к С-классу. Габариты Evolute i-Joy составляют 4385 x 1850 x 1650 мм, колесная база – 2655 мм. Дорожный просвет - 180 мм. Модель оснащена электродвигателем мощностью 176 л. с., а также батареей (жидкостная Li-NMC) на 53 кВт-ч. Производитель – липецкий «Моторинвест» - уверяет, что при полностью заряженных аккумуляторах электрокроссовер способен проходить без подзарядки 405 км (по циклу NEDC). Время разгона до 100 км/ч у Evolute i-Joy занимает 8,9 сек. У водителя есть возможность выбора режима движения: Standart/Comfort/Sport. Заявлено, что благодаря так называемым «быстрым зарядкам» аккумулятор Evolute i-Joy можно полностью «заправить» до 80% за 30 минут, при медленной подзарядке на восстановление энергии батарей отводится 8 часов.

Evolute i-SKY Этот электрокроссовер, вероятно, для многих станет главной интригой нашей выставки. Потому что в сетях пока о нем информация весьма скудная. Да, представители «Моторинвест» не так давно заявили, что в первом полугодии 2023 года добавят к четырем заявленным новинкам (Pro, Jet, Joy, Van) еще и электрокроссовер с рабочим названием i-Sky. Но никаких характеристик при этом раскрывать не стали. Похоже, выставка на территории LOFT HALL #2 станет первым публичным появлением модели на публике. По слухам, это будет паркетник с колесной базой 2,75 метра и увеличенным запасом хода в 600 км. Так или нет – увидим на форуме.

Evolute i-Van У некоторых российских дилеров (в их числе «Авилон») семиместный минивэн i-VAN уже доступен для бронирования, хотя на липецком конвейере его еще нет. Габариты Evolute i-VAN - 5135x1720x1990 мм, колесная база 3000 мм. Дорожный просвет 170 мм (без загрузки). Минивэн оснащен электродвигателем в 122 л.с., в пару к нему идет автоматическая коробка передач. Автомобиль немного тяжеловат на разбег: максимальная скорость его движения - 100 км/час, до сотни он разгоняется за 18 секунд. Зато у него довольно высокая грузоподъемность: максимально минивэн может взять на борт и везти 950 кг - почти тонну. Емкость аккумулятора у i-VAN - 53 кВч. На одной зарядке минивэн может пройти около 400 км (по китайской методике NEDC), после чего батарею понадобится подключить к электросети - на быстрое или медленное восстановление энергии. Время медленной зарядки (от 5% до 100%) - 13 часов (при зарядной мощности более 7 кВч). Время быстрой зарядки (GB/T, CSS2, от 30 до 80%) - 35 минут (при зарядной мощности более 90 кВч). В базовую комплектацию минивэна входит немало полезных для вождения опций.

Voyah Free Премиальный китайский электрокроссовер Voyah Free уже в конце 2022 года стал доступен для заказа у российских дилеров и нашел своих первых покупателей. В России представлена самая свежая версия Voyah Free Long Range, которая имеет тяговую батарею емкостью 103 кВт/ч, а максимальная отдача двух электромоторов составляет 488 л.с. (216 л.с. – на передней оси, 272 л.с. – на задней) и 750 Нм. Дальность хода на одной подзарядке – 500 км по циклу WLTP. Мощность зарядного устройства постоянного тока – 120 кВт. Кроссовер снаряженной массой 2340 кг может разогнаться до «сотни» за 4,7 с. Voyah Free имеет утапливаемую переднюю панель, на которой расположены три экрана диагональю 12,3 дюйма каждый. В зависимости от выбранного режима панель поднимается целиком или показывает только верхние секторы экранов. В салоне использованы дорогие отделочные материалы, штатно установлена стеклянная крыша с электрохромным затемнением вместо шторки. В оснащение модели входят камеры кругового обзора, встроенный видеорегистратор, адаптивный круиз-контроль и др.

Voyah Dreem Минивэн Voyah Dreamer на российском рынке получил название Dream («мечта»). В некоторые салоны уже завезены выставочные образцы (ГК «Авилон») и даже объявлены цены. Производитель заявляет, что Voyah Dreamer - самый быстрый минивэн в мире. Его размеры: длина - 5315 мм, ширина - 1980 мм, высота - 1820 мм, колесная база - 3200 мм. Колеса - 20-дюймовые. Дорожный просвет не регулируется, он 133 или 150 мм, в зависимости от модификации, но фронтальная камера считывает рельеф дорожного покрытия и в режиме реального времени меняет жесткость подвески. В топовой комплектации - салон из семиместного превращен в четырехместный VIP. В этой версии появляется массивная центральная консоль с дополнительным дисплеем, холодильник и встроенный массажер. Из центральной перегородки при желании выезжает огромный телевизор. Voyah Dreamer предложен на рынке в виде электромобиля или последовательного гибрида, обе версии - с полным приводом.

Zeekr 001 Электромобиль Zeekr 001 разработан совместными усилиями компаний Volvo и Geely. В его основе лежит инновационная платформа SEA, подходящая для электромобилей с разными типами кузова. В максимальной комплектации у Zeekr 001 два электромотора совокупной мощностью 544 л.с. При таком агрегате до «сотни» 001 разгоняется за 3,8 секунды. Его запас хода составляет 536 – 732 км. Недавно прошла информация, что во втором квартале 2023 года Zeekr 001 получит новую батарею от китайского производителя CATL. С такой «батарейкой» он сможет проезжать на одной зарядке до 1 000 км.

Toyota Avalon Бизнес-седан Toyota Avalon имеет длину около 5 метров. Российским покупателям он предлагается с 2-литровым бензиновым мотором мощностью 178 л.с., вариатором Direct Shift и передним приводом. В базовое оснащение модели входят полный набор подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ, продвинутая медиасистема, люк и многое другое. Раньше этот автомобиль не был официально представлен в нашей стране, а теперь доступен благодаря параллельному импорту.

Mazda Atenza Седан Mazda Atenza доступен в России в третьем рестайлинге. Раньше этот автомобиль тоже не был официально представлен в нашей стране, а теперь доступен благодаря параллельному импорту. Его отличает оригинальная дизайнерская деталь – агрессивный бампер и продолжающие его «хромированные стрелки».

Mazda CX-4 Кроссовер Mazda CX-4 выполнен на платформе CX-5, но имеет другие габариты. При этом «внедорожный» характер модели прослеживается в специальных накладках на порогах бампера и колесных арках. Оптика – светодиодная, в частности, фары головного освещения с линзованной оптикой и секциями дневных ходовых огней.

Omoda C5 Говорят, автомобили Omoda C5 (и все последующие модели линейки Omoda) производитель изначально планировал реализовывать молодежной аудитории. Видимо, в расчете на молодежь в топовых комплектациях у машины есть красные тормозные суппорта. Еще до вывода модели на наш рынок китайцы обещали, что скоро придумают для «омодной» линейки еще и серию молодежной одежды и стильных аксессуаров. Пока таковой презентации не объявляли. Официальные продажи нового кроссовера OMODA C5 в нашей стране стартовали осенью и до конца 2022 года его обладателями, по данным АО «ППК»*, стали уже 1239 россиян. Пока новый Omoda C5 доступен на российском рынке с бензиновым турбированным двигателем 1.5T мощностью 147 л.с. с крутящим моментом 210 Нм, который работает в паре с вариатором CVT25. Но уже в первом квартале 2023 года нам обещана Omoda C5 с полным приводом. Какую версию нам покажут на форуме? В любом случае, она, конечно, будет упакована целым набором функциональных опций. Даже в базовом исполнении у кроссовера в наличии светодиодная оптика и 18-дюймовые колеса, у нее четыре подушки безопасности, камера заднего вида, круиз-контроль, система бесключевого доступа и функция дистанционного запуска двигателя, «теплые» функции плюс продвинутая мультимедийная система. Ну, а в топовой комплектации Ultimate предлагается еще и люк, электропривод переднего пассажирского сиденья и ряд других.

Changan UNI-K Changan UNI-K – самый большой кроссовер в модельной гамме марки, которая уже продается на рынке РФ. Созданный на основе концепта Vision-V, он был представлен в серийном исполнении под именем UNI-K в ноябре 2020 года. Внешний вид модели отличают безрамочная решетка радиатора, скрытые дверные ручки, необычный спойлер, а также узкие «раскосые» фары и соединенные на пятой двери задние фонари. В салоне Changan UNI-K стоит отметить почти прямоугольную форму руля и «парящую» центральную консоль. В 2022 году россияне уже купили 423 новых кроссовера Changan UNI-K*. Но поскольку он появился на рынке не так давно, для многих посетителей форума встреча с «уником» может оказаться первой.

Changan UNI-V В первых числах февраля российские дилеры Changan начали продажи нового лифтбека UNI-V. Под капотом автомобиля установлен двигатель 1,5 TGDI семейства BlueCore, который развивает 181 л.с. и сочетается с 7-ступенчатой преселективной DCT с 2 сцеплениями мокрого типа. Коробка передач, в зависимости от выбора водителя, работает в одном из трех режимов: Eco, Norm или Sport. В оснащение Changan UNI-V вошли отделка салона перфорированной кожей, интеллектуальный круиз-контроль, система камер кругового обзора с интегрированным видеорегистратором, дистанционный запуск двигателя, а также комплекс электронных ассистентов вождения и активной безопасности.

Dongfeng Fukang ES600 Мы с вами уже встречались с этим электрическим седаном в ноябре на выставке в рамках форума «IT-Революция в автобизнесе». Внешне автомобиль похож на французский Peugeot 408, на платформе которого и построен. Уже по экстерьеру понятно, что эта машина в первую очередь предназначена для корпоративных клиентов, для использования в такси и каршеринге. В эту же целевую группу могут попасть и чиновники госаппарата. А что касается технических характеристик Dongfeng Fukang ES600, то, учитывая запасе ее хода на одной зарядке (430 км), сразу ясно: эта машина рассчитана на эксплуатацию в первую очередь в формате города и пригорода. При зарядке аккумулятора на мощной зарядной станции (до 150 кВт) – хватает 20 минут чтобы зарядить почти пустой аккумулятор до 80%. Кроме того, в алгоритмы нашего электромобиля заложена трехступенчатая рекуперация, позволяющая возвращать энергию от торможения обратно в аккумулятор. Если этим грамотно пользоваться - выходит очень неплохая экономия электроэенергии, достаточно легкого нажатия на тормоз. Мультимедийная система работает на Android, из бесспорных достоинств - она русифицирована.

Volkswagen Tayron Volkswagen Tayron совсем недавно (в конце января) добрались до России и в ближайшее время станут доступны для покупки клиентами. Российским покупателям Volkswagen Tayron будут привозить их из Китая (сборка производится на СП FAW-Volkswagen). Автомобиль будет предложен россиянам в следующих версиях: 1.4 TSI 2WD в комплектации Premium Plus, 2.0 TSI 4WD в комплектации Premium Plus, Tayron X 2.0 TSI 4WD в комплектации R-Line. В базовое оснащение модели вошли передние и задние светодиодные фары, адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша с люком, бесключевой доступ и кнопка запуска двигателя, трехзонный климат-контроль, внутренняя подсветка интерьера (30 цветов), кожаный салон, передние и задние парктроники с камерой заднего вида, цветной сенсорный ЖК-экран 12 дюймов, ЖК-панель приборов 10,25 дюйма, электропривод багажника.

Volkswagen Bora Переднеприводный пятиместный седан Volkswagen Bora предлагается российским покупателям с бензиновыми «атмосферником» 1.5 (113 л.с.) в сочетании с классическим 6-ступенчатым «автоматом», а также «турбочетверкой» 1.4 (150 л.с.), которая работает в паре с 7DSG. В Россию модель привозят из Китая, где модель собирают на заводе СП FAW Volkswagen. Интересно, какого поколения Volkswagen Bora привезут к нам на выставку? Вероятно, этот вопрос станет еще одним интригующим моментом нашей экспозиции. Дело в том, что в ноябре в Россию по параллельному импорту завезли партию Bora четвертого поколения, продажи которого в Китае уже завершались. Там продается пятое поколение, с другим двигателем (1,2 -литровый турбо). Отметим для себя, что четвертое поколение (с бензиновым атмосферником объемом 1,5 л или турбированным двигателем 1,4 л) снаружи похоже на уменьшенную копию Volkswagen Passat. Что касается других характеристик модели - известно, что с 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 113 л.с. и автоматической КП машина разгоняется до 100 км за 13,7 секунд. При езде за городом автомобиль тратит 7 л бензина на 100 км, в городской среде - 9,8 л. В арсенале у модели значатся 16-дюймовые литые диски, кожаный салон, климатическая установка, зеркала с подогревом, шесть подушек безопасности, а также современный мультимедийный комплекс с сенсорным экраном: размер экрана центральной мультимедийной системы 8 дюймов.

HiPhi X В 2021 году этот электрокар назвали «Лучшим автомобилем Китая». Машина реально большая, ее габариты: 5200×2620×1618 мм. Диаметр колёс — 23 дюйма. У электрокара семь дверей, если считать багажную дверь и две откидные панели крыши. Управляются они отдельными модулями, а открыть их можно нажатием специальной кнопки, причем боковые двери распахиваются против хода движения. Укомплектованный двухмоторной силовой установкой в 598 лошадиных сил, на одном заряде батареи емкостью 97 киловатт-часов автомобиль способен проехать 560 километров. При этом до 100 км/ч он разгоняется всего за 3,9 секунды. В салоне - 9 дисплеев и множество всяких примочек, из-за которых китайцы уже выделили этот автомобиль в отдельный сегмент TechLuxe. Это и вибрирующий руль, который предупреждает об опасности, и технологии с использованием ночного видения, и возможность создать и удерживать свой аромат в салоне, и задавать особую световую атмосферу (в том числе и настоящее световое шоу). Голосовой помощник HiPhiGo назван «активным партнёром с искусственным интеллектом»: производитель утверждает, что он «обладает способностью к рассуждению». Любопытно, но в Китае на старте продаж модели первым 3000 покупателей HiPhi X была обещана пожизненная сервисная гарантия.

Audi Q5 e-tron Длина этого электрического кроссовера 4876 мм, ширина - 1860 мм, высота 1675 мм. Колесная база - 2965 мм. В электрокаре три ряда сидений (6 или 7 посадочных мест). На нашем рынке он предлагается в трех версиях. Базовый Audi Q5 35 e-tron имеет задний привод и один электромотор мощностью 180 л.с., полная емкость тяговой батареи - 55 кВт∙ч. Версия Audi Q5 40 e-tron обладает двигателем мощностью 204 л.с. и аккумулятор на 83,4 кВт/ч. Производителем обещано 560 км пробега на одной зарядке (по циклу NEDC). До 100 км/час он разгоняется за 9,3 секунды. В топ-версии Audi Q5 50 e-tron quattro – это полный привод и два электромотора: 109 л.с. спереди и 204 л.с. сзади. Заявленная дальность хода - 520 км. В зависимости от комплектации, кроссовер имеет множество опций, предназначенных в помощь водителю и для комфорта пассажиров. Какие – увидим вживую на форуме.

Москвич 3 После ухода Renault из России на бывшем заводе французской компании в Москве началось производство автомобилей возрожденной марки «Москвич». Автомобили «Москвич» (Москвич 3 и электрический Москвич 3 е) уже поступили в продажу, пока – только в московские автосалоны и дилерские центры Центрального федерального округа, но к весне 2023 года их начнут продавать по всей территории России. Москвич 3 имеет габариты: 4410 х 1800 х 1660 мм при колесной базе в 2620 мм. В его моторную гамму входят бензиновый 1,5-литровый турбомотор, развивающий 150 л.с., а также 1,6-литровый «атмосферник» мощностью 109 л.с. Оба агрегата предлагаются на выбор покупателей в сочетании либо с 6-ступенчатой «механикой», либо с вариатором.

Kaiyi E5 30 января 2023 года на заводе АВТОТОР в Калининграде стартовала серийная сборка седана Kaiyi E5, продажа которых на территории нашей страны запланирована в 1 квартале 2023 года. Kaiyi E5 - первая модель из новой линейки нового для России бренда. Седан E5 имеет габариты: 4666 х 1825 х 1483 мм. У него - одна из самых длинных колёсных баз в сегменте (2700 мм), что обеспечивает внушительный запас пространства на задних сиденьях. В качестве силового агрегата выступает бензиновый турбо-двигатель рабочим объёмом 1.5 литра, развивающий 147 л.с. при 5500 об/мин и 210 Нм крутящего момента в диапазоне от 1700 до 4000 об/мин. В паре с таким двигателем предложены на выбор 6-ступенчатая механическая коробка передач или вариатор. В качестве возможных конкурентов Kaiyi E5 некоторые называют Skoda Octavia и Kia Cerato - вероятно, ориентируясь на размеры. А что касается цены - если стоимость автомобилей E5 на старте продаж будут «от 1,5 млн рублей» или даже «от 1 млн рублей» (по слухам, представители АВТОТОРА называли журналистам именно такой порядок цифр, говоря о стоимости) - тогда о конкуренции с вышеуказанными седанами не может быть и речи: они намного дороже, а кроме того, практически перестали поступать в Россию по официальным каналам.