Елена Молибога: Evolute – эволюция российского автопрома?

Произойдет ли эволюция в отечественном автопроме с началом появления нового российского бренда, узнаем чуть позже. Но уже сейчас мы можем наблюдать как стремительно развиваются события. Еще в марте 2022 года ООО «Моторинвест», Минпромторг и Липецкая область подписали первый в России специальный инвестиционный контракт по внедрению технологии производства электромобилей. А уже 28 сентября стартовало серийное производство российских электрокаров под брендом Evolute.

НЕ ПОДДЕЛЫВАЕМ – КОПИРУЕМ Возможно ли спроектировать и поставить на производство автомобиль «с нуля» всего за полгода? Маловероятно. А вот на основе готовой модели – очень даже возможно. Первый серийный электрокар Evolute i-Pro создан на основе китайского автомобиля Dongfeng Aeolus E70. Сегодня случаи, когда берется за основу один автомобиль и по его образу и подобию создается второй – не редкость. Это позволяет минимизировать расходы и в кратчайшие сроки запустить производство.

ЭЛЕКТРОКАРЫ – В МАССЫ История российского автомобилестроения уже видела отечественные автомобили на электрической тяге. Достаточно вспомнить LADA Ellada на базе «Калины». Но действительно массовым он так и не стал. Причин много: высокая стоимость, неразвитая инфраструктура, отсутствие господдержки. С Evolute может быть все по-другому, поскольку эти отечественные электромобили попадают под госпрограммы. Об этом сказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров: «К программе Минпромторга по льготному автокредитованию присоединяются автомобили Evolute, на которые (как в дальнейшем и на другие электромобили, произведенные в РФ) будет действовать повышенная скидка – 35% от стоимости». Кроме того, развитие инфраструктуры обслуживания электромобилей также не стоит на месте. Правительство России разработало концепцию по развитию электротранспорта в России до 2030 года. Она включает в себя строительство новых зарядных станций, а также льготы для владельцев электрических машин.

ПРОИЗВОДСТВО Производство электромобилей Evolute налажено в Липецкой области на заводе ООО «Моторинвест». Производственный цикл включает в себя все сварку, окраску и сборку, но на первоначальном этапе будет вестись крупноузловая сборка. При этом максимальная производительность завода (по окрасочному производству) превышает 100 тысяч машин в год. Для Липецкой области предприятие стало одним из самых крупных работодателей. В производстве будет задействовано более 2 тысяч новых сотрудников. «Теперь люди получат новые рабочие места, бюджет – дополнительные налоговые отчисления. Завод открывается в довольно непростой период. Но его масштабы говорят о том, что на фоне санкций и некоторых трудностей развитие экономики, а вместе с тем и импортозамещение идет уверенными темпами», – сказал Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Артамонов также отметил, что на реализацию проекта планируется потратить 13 млрд рублей. В планах – локализация ряда комплектующих. Например, в регионе уже есть компания, которая может наладить выпуск аккумуляторов.

КАКИЕ МОДЕЛИ EVOLUTE ПОЯВЯТСЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ? Первой массовой моделью стал седан Evolute I-Pro. Прием заказов начнется уже в октябре. С учетом скидки (925 тыс. рублей) по программе господдержки его стоимость составит 2 млн 065 тыс. рублей (без них – 2 млн 990 тыс. рублей). Эта модель способна на одном заряде проехать 420 км (по циклу NEDC), а мощность электродвигателя составит 150 л.с. До «сотни» она разгоняется за 9,5 секунды.

Также в этом году запланировано появление кроссовера Evolute I-Joy и минивэна I-Van.

Кроссовер Evolute I-Joy сможет проехать на одном заряде до 405 км, двигатель довольно мощный – 176 л.с. Отметку в 100 км/ч преодолеет за 8,9 секунды. Его цена начнется от 3 млн 490 тыс. рублей без учета скидок по программам Господдержки.

Минивэн Evolute I-Van оснащен двигателем на задней оси мощностью в 122 л.с. Заряда батареи хватит на 400 км. Его цена составит те же 3 млн 490 тыс. рублей без учета скидок.

Уже в следующем году должна появиться еще одна новинка – кросс-купе I-Jet. Это будет самый мощный (693 л.с.) электрокар в линейке. До «сотни» он разгоняется за 4,6 секунды, а максимальная скорость составляет 210 км/ч. Цена пока остается интригой.

ГДЕ КУПИТЬ ЭЛЕКТРОМОБИЛИ EVOLUTE? На начальном этапе дилерские центры будут расположены в 9 городах – Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Воронеже, Липецке, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Сочи. До конца года планируется выпуск 2 тысяч электромобилей.